NBA, Victor Wembanyama: Alle News und Infos zum Supertalent im Blog

Victor Wembanyama hält die NBA in Atem, obwohl er erst im Juni gedraftet werden kann - das französische Supertalent gilt als das vielleicht beste Prospect seit LeBron James. SPOX sammelt alle News und Infos zum künftigen Nr.1-Pick in diesem Blog!

Mit der französischen Nationalmannschaft hat sich der 18-Jährige bereits das Ticket für die WM 2023 gesichert, währenddessen hagelt es Lob von Giannis Antetokounmpo und weiteren NBA-Stars. Alle News zu Wembanyama gibt es hier. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

© getty Victor Wembanyama legt gegen Nancy das nächste 30-Punkte-Double-Double auf. Victor Wembanyama: Nächste 30-Punkte-Show gegen Nancy 27. November: Holt sich Victor Wembanyama erst den MVP-Award in Frankreich und wird dann zum Nr.1-Pick im NBA Draft 2023? Nach dem nächsten beeindruckenden Auftritt des 18-Jährigen wird diese Option immer realistischer. Wembanyama führt die französische Liga bei den Punkten (23,2), Rebounds (9,6) und Blocks (3,0) an, die Metropolitans 92 sind in der Tabelle nach dem achten Sieg in Folge weiter die Nummer eins. Das Top-Talent hatte beim 92:78-Erfolg gegen Nancy natürlich wieder überall seine Finger im Spiel. Die Statline des Top-Talents liest sich wie folgt: 30 Punkte in 33 Minuten bei 9/19 aus dem Feld und 11/16 von der Freiwurflinie. Dazu kamen 15 Rebounds, 3 Assists, 3 Blocks sowie ein Plus/Minus von +17. Hier findet Ihr die kompletten Highlights von Wembanyamas 30-Punkte-Double-Double gegen Nancy.

© getty Die NBA scheint mit den Übertragungsrechten an den Spielen von Victor Wembanyama ein Schnäppchen gemacht zu haben. NBA: Wembanyama-Spiele zum Spottpreis 27. November: In Anbetracht des Hypes um Victor Wembanyama hat sich die NBA die Übertragungsrechte an den Spielen des Wunderkinds in der aktuellen Saison der ersten französischen Liga gesichert. Laut Le Parisien musste die Association dafür gerade einmal 133.000 Euro an die Liga überweisen. Die NBA zeigt die Spiele des potenziellen nächsten Nr.1-Picks weltweit über NBA TV, mit Ausnahme von Frankreich. "Die Summe erscheint lächerlich im Vergleich zum Budget der NBA", wird eine Quelle aus Wembanyamas Klub zitiert. Die Metropolitans wollen nun offenbar einen Teil der Einnahmen für sich beanspruchen, da die Vermarktung allein dank Wembanyama möglich sei. Stattdessen landet das Geld aber wohl in einem großen Topf für alle Klubs.