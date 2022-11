NBA: Die 15 besten Center aller Zeiten mit Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar und Bill Russell

Dem ersten Superstar im Basketball wurde anfangs vorgeworfen, er sei zu groß für den Sport. Doch seither finden sich in jeder Ära dominante Center, die teilweise die NBA geprägt haben wie kaum jemand anderes. SPOX präsentiert das große Ranking der 15 besten Center aller Zeiten.

Disclaimer vorweg: Solch ein Ranking ist natürlich immer ein wenig subjektiv, dennoch haben wir ein paar Kriterien festgezurrt. In das Ranking spielt eine Mischung aus individuellen Leistungen, Teamerfolg, Peak und natürlich auch der Faktor Langlebigkeit hinein. Noch ein kleiner Hinweis: Blocks werden erst seit der Saison 1973/74 statistisch erfasst, also erst nach der Ära von zum Beispiel Bill Russell oder Wilt Chamberlain. Aber hier sind sie, unsere 15 besten Center der NBA-Geschichte.

© getty Platz 15: ROBERT PARISH (1976-1997) Teams: Warriors, Celtics, Hornets, Bulls

Warriors, Celtics, Hornets, Bulls Erfolge: 4x NBA Champion, 9x All-Star, 1x Second Team, 1x Third Team. Robert Parish: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB BLK Warriors 307 25,7 13,8 49,5 9,5 1,8 Celtics 1106 31,6 16,5 55,2 10,0 1,5 Hornets 155 15,7 4,4 45,5 4,2 0,6 Bulls 43 9,4 3,7 49,0 2,1 0,4 GESAMT 1611 28,4 14,5 53,7 9,1 1,5 Der Chief war unheimlich konstant als dritte Frontcourt-Geige neben Larry Bird und Kevin McHale. Was heißt konstant in diesem Fall? Niemand hat mehr NBA-Einsätze angesammelt als er. Zusätzlich zu seinen 1611 Spielen in der regulären Saison kommen 184 Playoff-Partien. Mit seinem Rebounding, seiner Defense und einem guten Touch spielte er eine wichtige Rolle in den Championship-Teams der Celtics in den 80er-Jahren. 1997 gewann Parish dann seinen vierten Titel mit den Jordan-Bulls als letzter Mann auf der Bank. Hier geht es zu seiner Legenden-Story.

© getty Platz 14: DWIGHT HOWARD (2004-2022) Teams: Magic, Lakers, Rockets, Hawks, Hornets, Wizards, Sixers

Magic, Lakers, Rockets, Hawks, Hornets, Wizards, Sixers Erfolge: 1x NBA Champion, 8x All-Star, 5x First Team, 1x Second Team, 2x Third Team, 5x All-Defensive, 3x Defensive Player of the Year. Dwight Howard: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB BLK Magic 621 36,2 18,4 57,7 13,0 2,2 Lakers 205 24,4 10,7 61,6 8,8 1,5 Rockets 183 32,2 16,0 60,1 11,7 1,6 Hawks 74 29,7 13,5 63,3 12,7 1,2 Hornets 81 30,4 16,6 55,5 11,7 1,6 Wizards 9 25,6 12,8 62,3 9,2 0,4 Sixers 69 17,3 7,0 58,7 8,4 0,9 GESAMT 1242 31,8 15,7 58,7 11,8 1,8 Der beste Center einer nicht so glorreichen Center-Ära. In seiner Prime war er jahrelang MVP-Kandidat, eine Macht in der Zone, sowohl offensiv als auch defensiv. Das gerät beim ehemaligen "Superman" aber leicht mal in Vergessenheit. In den letzten Jahren seiner NBA-Karriere hat Howards Ruf enorm gelitten, unter anderem auch aufgrund von zahlreichen Fettnäpfchen in den Locker Rooms seiner vielen Teams oder des "Dwightmare". Auch von der alten sportlichen Dominanz war nichts mehr zu sehen, dafür leistete er als Rollenspieler einen guten Beitrag im 2020er Championship-Team der Lakers. Jetzt dominiert er doch wieder - wenn auch in Taiwan.

© getty Platz 13: NIKOLA JOKIC (2015-heute) Team: Nuggets

Nuggets Erfolge: 2x MVP, 4x All-Star, 3x First Team, 1x Second Team Nikola Jokic: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Nuggets 543 30,4 19,7 54,4 34,4 10,3 6,3 Zugegeben, es ist immer noch früh in Jokic' Karriere, doch der Serbe ist schon jetzt zweifacher Liga-MVP und der beste sowie kreativste Passgeber auf der Center-Position. Ein Skillset wie das des Nuggets-Stars hat es in der NBA noch nie gegeben. Und wohl noch nie solch einen Pferdeliebhaber. Der Aufstieg des Jokers ist legendär: Es ist keine zehn Jahre her, da trank er drei Liter Cola am Tag und nahm lieber an Pferderennen teil, als Basketball zu spielen. Jetzt ist er einer der Besten seines Fachs - und wird in diesem Ranking mit mehr Saisons auf dem Buckel sicherlich noch einige Plätze aufsteigen.

© getty Platz 12: BILL WALTON (1974-1987) Teams: Blazers, Clippers, Celtics

Blazers, Clippers, Celtics Erfolge: 2x NBA Champion, Finals-MVP, MVP, 2x All-Star, 1x First Team, 1x Second Team, 2x All-Defensive, Sixth Man of the Year. Bill Walton: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST BLK Blazers 209 33,7 17,1 51,0 13,5 4,4 2,6 Clippers 169 27,0 11,9 53,2 9,0 2,9 2,3 Celtics 90 18,4 7,0 55,1 6,4 1,9 1,3 GESAMT 468 28,3 13,3 52,1 10,5 3,4 2,2 Verletzungen raubten Walton seine besten Jahre fast komplett, dabei war er von 1976 bis '78 wohl kurzzeitig der beste Spieler der Welt. In den Folgejahren verpasste er aber insgesamt drei Spielzeiten komplett. Er hatte immerhin noch ein gesundes Jahr als Sixth Man in Boston. Wegen anhaltender Schmerzen wollte der frühere Big Man sich einmal sogar das Leben nehmen, inzwischen hat Walton aber seinen Frieden gefunden. Das "What if" mit Walton und gesunden Knochen bleibt aber eins der spannendsten der NBA-Historie. Hier geht es zur Legenden-Story von Bill Walton.

© getty Platz 11: DAVE COWENS (1970-1983) Teams: Celtics, Bucks

Celtics, Bucks Erfolge: 2x NBA Champion, MVP, 8x All-Star, 3x Second Team, 3x All-Defensive, Rookie of the Year, All-Star Game MVP Dave Cowens: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST Celtics 726 39,3 18,2 46,0 14,0 3,9 Bucks 40 25,4 8,1 44,4 6,9 2,1 GESAMT 766 38,6 17,6 46,0 13,6 3,8 Ein überragender Verteidiger, der die Celtics nach der Russell-Ära gemeinsam mit John Havlicek zu ihren nächsten Meisterschaften führte. 77/78 führte er Boston gar bei den Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Blocks an. Dabei war er alles andere als ein typischer NBA-Star. Er arbeitete mal für einen Tag als Taxifahrer, nahm ab und an die U-Bahn zu den Celtics-Heimspielen und während seiner zweiten Saison in der Association startete er eine Ausbildung als Automechaniker, bis ihm Celtics-Boss Red Auerbach vorschlug, sich doch auf Basketball zu konzentrieren. Das sollte sich lohnen.

© getty Platz 10: PATRICK EWING (1985-2002) Teams: Knicks, SuperSonics, Magic

Knicks, SuperSonics, Magic Erfolge: 11x All-Star, 1x First Team, 6x Second Team, 3x All-Defensive, Rookie of the Year. Patrick Ewing: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB BLK Knicks 1039 36,2 22,8 50,8 10,4 2,7 Sonics 79 26,7 9,6 43,0 7,4 1,2 Magic 65 13,9 6,0 44,4 4,0 0,7 GESAMT 1183 34,3 21,0 50,4 9,8 2,4 Durch eine angebliche Verschwörung in der Draft-Lottery 1985 landete Ewing bei den Knicks, dort wurde er zur Legende. Noch heute nennt er mehrere Franchise-Rekorde wie die meisten Punkte und Rebounds sein Eigen. Es gab da nur ein Problem: Er spielte in der gleichen Ära wie Michael Jordan und Hakeem Olajuwon. Einen Titel gab es deshalb nicht, Ewing war dennoch jahrelang der Anker der Knicks und stand zweimal in den Finals. Am College war er noch besser. Hier geht es zur Legenden-Story von Patrick Ewing.

© getty Platz 9: WILLIS REED (1964-1974) Team: Knicks

Knicks Erfolge: 2x NBA Champion, 2x Finals-MVP, MVP, 7x All-Star, 1x First Team, 4x Second Team, 1x All-Defensive, Rookie of the Year, All-Star Game MVP. Willis Reed: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB Knicks 650 35,5 18,7 47,6 12,9 "And here comes Willis!" Jeder Knicks-Fan kennt die legendäre Szene, als Reed kurz vor Tip-Off von Spiel 7 der Finals 1970 trotz Verletzung das Parkett betrat. Wenig später tütete New York die erste Championship der Franchise-Geschichte ein, drei Jahre später führten Reed und Walt Frazier die Knicks zum nächsten - und bislang letzten - Titel. Die Karriere des Big Man war nicht lang, aber umso eindrucksvoller. Ear der Anker bei den einzigen Knicks-Meisterschaften und gilt bis heute als Ikone - eben nicht nur wegen dieses einen Moments. Hier geht es zur Legenden-Story von Willis Reed.

© getty Platz 8: DAVID ROBINSON (1989-2003) Team: Spurs

Spurs Erfolge: 2x NBA Champion, MVP, 10x All-Star, 4x First Team, 2x Second Team, 4x Third Team, 8x All-Defensive, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year. David Robinson: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST BLK Spurs 987 34,7 21,1 51,8 10,6 2,5 3,0 Der Admiral begründete das Image des perfekten Spurs-Profis und führte die Liga beim Scoring sowie den Blocks und Rebounds an. Das sagt eine Menge über seine Vielseitigkeit aus. Titel gab es allerdings erst gegen Ende der Karriere an der Seite von Tim Duncan. Manche kritisierten ihn als "zu nett", um alleine ein Team zur Meisterschaft zu führen. Ihm wird's egal sein. Sein Erbe geht weit über den Sport hinaus. Hier geht es zur Legenden-Story von David Robinson.

© getty Platz 7: GEORGE MIKAN (1948-1956) Team: Lakers

Lakers Erfolge: 5x BAA/NBA Champion, 4x All-Star, 6x First Team, All-Star Game MVP. George Mikan: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele PTS FG% REB Lakers 439 23,1 40,4 13,4 Der beste Spieler einer Ära, die nicht wirklich mit ihren Nachfolger-Generationen vergleichbar ist. Big George war zu seiner Zeit der erste Superstar und gewann vier der fünf ersten NBA-Meisterschaften. Er dominierte mit seiner damals überragenden Größe (2,08 Meter), seinetwegen wurden mehrere Regeländerungen eingeführt. Dabei galt er anfangs als zu groß für den Sport. Im Rückblick betrachtet ein recht eindeutiger Trugschluss. Hier geht es zur Legenden-Story von George Mikan.

© getty Platz 6: MOSES MALONE (1974-1995) Teams: Stars, Spirits (beide ABA), Braves, Rockets, Sixers, Bullets, Hawks, Bucks, Spurs

Stars, Spirits (beide ABA), Braves, Rockets, Sixers, Bullets, Hawks, Bucks, Spurs Erfolge: NBA Champion, Finals-MVP, 3x MVP, 13x All-Star, 4x First Team, 4x Second Team, 2x All-Defensive. Moses Malone: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB BLK Braves 2 3,0 0,0 0,0 0,5 0,0 Rockets 464 38,3 24,0 51,4 15,0 1,6 Sixers 357 33,1 21,0 47,6 12,0 1,3 Bullets 244 34,1 22,2 46,9 11,2 1,1 Hawks 152 30,8 16,5 48,2 10,0 1,1 Bucks 93 28,1 14,3 46,7 8,5 0,8 Spurs 17 8,8 2,9 37,1 2,7 0,2 GESAMT 1329 33,9 20,6 49,1 12,2 1,3 Der vielleicht giftigste Rebounder aller Zeiten. Das beste Play seiner Teams war es, den Ball irgendwie Richtung Korb zu werfen, Malone würde sich schon darum kümmern. Seine Instinkte brachten ihn in die perfekte Position, den Rest erledigte er mit überbordender Physis. So avancierte Malone trotz nur 2,08 Meter Körpergröße zum besten Offensiv-Rebounder, den dieses Spiel je gesehen hat. Sein eigenes Offensiv-Arsenal war zwar überschaubar, dennoch wurde er dreimal als MVP ausgezeichnet - und wurde einmal als amtierender MVP getradet. Gewann 1983 mit den "Fo' Fo' Fo'"-Sixers seine einzige Meisterschaft. Hier geht es zur Legenden-Story von Moses Malone.

© getty Platz 5: HAKEEM OLAJUWON (1984-2002) Teams: Rockets, Raptors

Rockets, Raptors Erfolge: 2x NBA Champion, 2x Finals-MVP, MVP, 12x All-Star, 6x First Team, 3x Second Team, 3x Third Team, 9x All-Defensive, 2x Defensive Player of the Year. Hakeem Olajuwon: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB BLK Rockets 1177 36,4 22,5 51,3 11,4 3,2 Raptors 61 22,6 7,1 51,2 6,0 1,5 GESAMT 1238 35,7 21,8 51,2 11,1 3,1 Der beste Center in einem goldenen Jahrzehnt (90er) und vielleicht der kompletteste Spieler auf der Position. Dabei nahm er erst im Alter von 15 Jahren überhaupt zum ersten Mal das orangefarbene Leder in die Hand. Dann ging es ganz schnell: Olajuwon vereinte elitäre Athletik und Kreativität für den Dream Shake und war der beste Verteidiger seiner Zeit. Neben Giannis Antetokounmpo und Michael Jordan ist er der einzige, der in einer Saison sowohl den MVP- als auch den DPOY-Award abräumte. Hier geht es zur Legenden-Story von Hakeem Olajuwon.

© getty Platz 4: SHAQUILLE O'NEAL (1992-2011) Teams: Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavaliers, Celtics

Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavaliers, Celtics Erfolge: 4x Champion, 3x Finals-MVP, MVP, 15x All-Star, 8x First Team, 2x Second Team, 4x Third Team, 3x All-Defensive, Rookie of the Year, All-Star Game MVP. Shaquille O'Neal: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB BLK Magic 295 37,8 27,2 58,1 12,5 2,8 Lakers 514 37,6 27,0 57,5 11,8 2,5 Heat 205 31,1 19,6 59,6 9,1 1,9 Suns 103 29,7 16,5 60,9 9,0 1,4 Cavaliers 53 23,4 12,0 56,6 6,7 1,2 Celtics 37 20,3 9,2 66,7 4,8 1,1 GESAMT 1201 34,7 23,7 58,2 10,9 2,3 Mit etwas mehr Trainingseifer hätte Shaq hier vielleicht Platz 1 erreicht. Auch so war er jedoch der dominanteste Spieler seiner Zeit und unstoppable, wann immer er motiviert war. Abseits des Parketts gewann er die Fans mit seiner Persönlichkeit im Sturm für sich - nur nicht Kobe Bryant. Deren Fehde verhinderte wohl noch mehr Titel für den Big Aristotle. Hier geht es zur Legenden-Story von Shaquille O'Neal.

© getty Platz 3: WILT CHAMBERLAIN (1959-1973) Teams: Warriors, Sixers, Lakers

Warriors, Sixers, Lakers Erfolge: 2x NBA Champion, Finals-MVP, 4x MVP, 13x All-Star, 7x First Team, 3x Second Team, 2x All-Defensive, Rookie of the Year, All-Star Game MVP. Wilt Chamberlain: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST Warriors 429 47,2 41,5 50,6 25,1 3,0 Sixers 277 46,3 27,6 58,3 23,9 6,8 Lakers 339 43,7 17,7 60,5 19,2 4,3 GESAMT 1045 45,8 30,1 54,0 22,9 4,4 72. Das ist die Anzahl an NBA-Rekorden, die Wilt laut USA Today auch im Jahre 2022 noch hält, viele davon werden wohl für immer unerreicht bleiben. Da wäre zum Beispiel sein 100-Punkte-Spiel, seine 50,4 Punkte pro Partie in der kompletten Saison 1961/62 oder die 20.000 Frauen, mit denen er laut eigenen Angaben geschlafen haben will (wenn auch kein offizieller Rekord). Wilt war eine Naturgewalt, physisch seinen Gegnern überlegen, statistisch der dominanteste Spieler aller Zeiten, der einmal sogar die NBA bei den Assists anführte. Jedoch kam er nur ein einziges Mal an seinem großen Rivalen vorbei. In wichtigen Spielen tauchte Chamberlain zu oft ab, lautete damals schon der Vorwurf. Hier geht es zur Legenden-Story von Wilt Chamberlain.

© getty Platz 2: BILL RUSSELL (1956-1969) Team: Celtics

Celtics Erfolge: 11x NBA Champion, 5x MVP, 12x All-Star, 3x First Team, 8x Second Team, 1x All-Defensive, Rookie of the Year, All-Star Game MVP. Bill Russell: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST Celtics 963 42,3 15,1 44,0 22,5 4,3 Quasi der Anti-Wilt. Die beiden waren Rivalen und enge Freunde zugleich. Auf dem Parkett hatte Russell aber meistens die Oberhand. Er war der Eckpfeiler der legendären Celtics-Dynastie der 50er- und 60er-Jahre. Und der größte Gewinner, den die NBA je gesehen hat. Den Finals-MVP gab es noch nicht, als Russell einen Titel nach dem anderen holte - deswegen wurde der Award nach ihm benannt. Kein Spieler gewann mehr als der beste Verteidiger aller Zeiten, der überhaupt nur zwei Playoff-Serien verlor! Hier geht es zur Legenden-Story von Bill Russell.