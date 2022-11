NBA: Franz Wagner zieht bei irrer Kevin Durant-Show den Kürzeren - Career-High für Porzingis

Eigentlich schienen die Wolves auf dem Weg der Besserung, nun gab es stattdessen schon wieder die dritte Niederlage in Folge - und einen Verletzungsschock. Im dritten Viertel verletzte sich Karl-Anthony Towns ohne Kontakt am rechten Bein und konnte nur mit Unterstützung den Court verlassen. Die Untersuchungen stehen noch aus, laut ESPN herrscht aber "vorsichtiger Optimismus" vor, dass es keine schlimme Verletzung sei.

Spielerisch war es ein Auf und Ab für die Wolves, die in der ersten Halbzeit dominiert wurden, im dritten Viertel aber zumindest nochmal etwas verkürzten - bevor Washington es im letzten Durchgang wieder deutlich machte. Was vor allem an einer Person lag. Kristaps Porzingis machte sein bestes Spiel im Wizards-Dress und legte 41 Punkte auf, 10 davon beim entscheidenden Run im Schlussviertel (12/18 FG, 6/10 3FG, 11/11 FT). Es war ein Career-High für den Letten!