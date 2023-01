Netzreaktionen zum Djokovic-Titel: "Er wird 28 Slams gewinnen - locker"

Novak Djokovic hat es mal wieder geschafft. Zum zehnten Mal hat der Serbe die Australian Open gewonnen. Im Netz wird er dafür gefeiert - und ein Konkurrent versteigt sich zu einer gewagten Prognose. Die Netzreaktionen.

Finalgegner Stefanos Tsitsipas verpasste bitter enttäuscht auch in seinem zweiten Finale den ersten Grand-Slam-Titel überhaupt für Griechenland. Schon 2021 in Paris hatte er gegen Djokovic verloren. "Er ist der Größte, der je einen Tennisschläger in der Hand gehalten hat", sagte Tsitsipas.