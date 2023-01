Australian Open, Spieler im Fokus: Nadals Abgesang und Kyrgios' Krönung?

Mit den Australian Open steht das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres an - in der Nacht auf Montag wird in Melbourne wieder aufgeschlagen. Titelverteidiger Rafael Nadal wirkt mehr als verwundbar, während bei Novak Djokovic alles schon fast zu gut läuft. Bei den Damen blicken alle auf Iga Swiatek. Und was ist von Alexander Zverev zu erwarten?

© getty Rafael Nadal Alter: 36 / Spanien / Nr. 1 der Setzliste / Gegner in Runde 1: Jack Draper Niemand weiß so richtig, was man vom Titelverteidiger erwarten kann. Saisonübergreifend hat Nadal sechs seiner letzten sieben Matches verloren, manchmal sah er dabei im wahrsten Sinne des Wortes alt aus. Wird es seine Abschiedsvorstellung in Australien sein? Es gebe keine Pläne in dieser Hinsicht, betonte er nach seiner Niederlage im United Cup gegen Cameron Norrie vor zwei Wochen - machte aber auch deutlich, dass ihm die andauernden Fragen nach dem Karriereende gehörig auf den Senkel gehen: "Jedes Mal wenn ich zu einer Pressekonferenz komme, sieht es so aus, als müsste ich aufhören. Ich sage euch schon Bescheid, wenn es soweit ist." Man darf nicht vergessen, dass der Spanier vor genau einem Jahr nicht viel besser ausgesehen hat. Gefühlt hatte er Anfang 2022 gerade erst seine Krücken in die Ecke gelegt, da gewann er das Finale gegen Daniil Medvedev in fünf Sätzen. Rafa muss man einfach alles zutrauen. Es hätte aber auch angenehmere Erstrundengegner geben können als Linkshänder Jack Draper: Der 21 Jahre alte Engländer kam in Adelaide unlängst bis ins Halbfinale.

© getty Iga Swiatek Alter: 21 / Polen /Nr. 1 der Setzliste / Gegnerin in Runde 1: Jule Niemeier Jule Niemeyer - Iga Swiatek im Liveticker Vor genau einem Jahr war Iga Swiatek noch nicht viel mehr als ein One-Slam-Wonder, wie es sie auf der WTA-Tour ja öfter mal gibt. Alle Augen waren auf Lokalmatadorin Ashleigh Barty gerichtet, die das Turnier dann tatsächlich auch gewann - und wenig später völlig überraschend zurücktrat. Das Vakuum an der Weltspitze wurde dann von Swiatek gefüllt - und wie! Eine Siegesserie von 37 Matches, Titel bei den French und US Open und mehr als doppelt so viele Weltranglistenpunkte wie die Nummer zwei der Welt. Kann Swiatek, die immer noch mit einer gelb-blauen Schleife an der Kappe aufläuft, um auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam zu machen, also überhaupt gestoppt werden? Ja. Das bewies Jessie Pegula, als sie die Polin beim United Cup 6:2, 6:2 abfertigte - die war danach sichtlich geschockt und verdrückte sogar ein paar Tränen. Australian Open 2023: Die Preisgelder im Überblick Die Preisgelder sind in Australischen Dollar angegeben. Jahr Sieg Finale 1/2 Finale 1/4 Finale 1/8 Finale 3. Runde 2. Runde 1. Runde 2023 2.975.000$ 1.625.000$ 925.000$ 555.250$ 338.250$ 227.925$ 158.850$ 106.250$ 2022 2.875.000$ 1.575.000$ 895.000$ 358.000$ 328.000$ 221.000$ 154.000$ 103.000$ 2021 2.750.000$ 1.500.000$ 850.000$ 525.000$ 320.000$ 215.000$ 150.000$ 100.000$ 2020 4.120.000$ 2.065.000$ 1.040.000$ 525.000$ 300.000$ 180.000$ 128.000$ 90.000$

© getty Novak Djokovic Alter: 35 / Serbien /Nr. 4 der Setzliste / Gegner in Runde 1: Roberto Carballes Baena Einen größeren Favoriten findet man wohl nur auf der roten Asche im Philippe Chatrier, wenn dort ein gewisser Mallorquiner aufschlägt: Der Djoker will seinen zehnten Titel Down Under, seinen 22. Slam insgesamt - und niemand weiß, wer ihn überhaupt aufhalten soll. Achtung, verrückte Statistik: Seit 2018 hat Nole in Australien nicht mehr verloren, egal welches Turnier. Wie war das mit Wohnzimmer und so? Der Turniersieg in Adelaide, wo er durchaus getestet wurde, war der perfekte Aufgalopp. Er ist in Topform, die Ausweisungs-Posse vom Vorjahr ist abgehakt - und negative Redaktionen von den Fans gab es auch nicht, im Gegenteil. Die serbische Fraktion vor Ort vergöttert jeden seiner Schritte, beim Rest machte er sich vor einigen Tagen noch einmal bei einem Trainingsmatch gegen Nick Kyrgios beliebt. Und die, die ihm die abgelehnte Corona-Impfung zu übel nehmen, müssen sich ohnehin zurückhalten, betonte Turnierdirektor Craig Tiley: "Wenn sie den Spaß der anderen stören, sind sie raus." Lediglich der Oberschenkel, den er sich im Match gegen Daniil Medvedev leicht zerrte, gab Anlass zur Sorge, im Training musste Djokovic ein bisschen kürzer treten. Gegen Kyrgios sah alles wieder in Ordnung aus, die Auslosung hat es auch gut mit ihm gemeint. Was soll also schiefgehen?

© getty Jessica Pegula Alter: 28 / USA / Nr. 3 der Setzliste / Gegnerin in Runde 1: Jaqueline Cristian Mit zwei Viertelfinal-Teilnahmen ist der "Happy Slam" das beste Major bisher für Pegula, die in den letzten Jahren eine erstaunliche Entwicklung hingelegt hat - so ganz jung ist sie ja nicht mehr. Aber der Durchbruch in die Weltspitze ist geschafft, und spätestens nach dem Sieg über Swiatek vor gut einer Woche gehört sie zu den großen Favoritinnen: Die Nummer eins derart vom Court zu schießen, das war schon fast Majestätsbeleidigung. Das eine oder andere Mal wird Pegula übrigens früh aufstehen müssen - je nachdem, wie weit die Buffalo Bills in den NFL-Playoffs kommen: Das Team gehört ihren Eltern Terry und Kim, und auch die Bills dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen: "Wenn sie den Super Bowl erreichen, spiele ich dann Dubai? Oder schaue ich mir das Spiel an? Wenn es soweit kommt, wäre das ein guter Grund, das Turnier zu verpassen."

© getty Nick Kyrgios Alter: 27 / Australien / Nr. 19 der Setzliste / Gegner in Runde 1: Roman Safiullin Der Bad Boy des Tennis wird so langsam erwachsen. Was nicht heißt, dass er auf dem Court nicht regelmäßig den Tweener auspackt oder alles und jeden anpöbelt - damit wird weiter zu rechnen sein. Aber so langsam macht sich Kyrgios daran, sein unfassbares gottgegebenes Talent auch auszuschöpfen, ordnet seinen Lebenswandel dem Dasein als Profi unter und dergleichen. Das - und die fanatische Unterstützung des Publikums - machen ihn für jeden Gegner gefährlich. Wie sehr sich Kyrgios geändert hat, zeigt die Freundschaft, die er mittlerweile zu Djokovic aufgebaut hat. "Ich habe mich gegen mein Land gestellt [als ich ihn öffentlich verteidigt habe], das war auch für mich nicht leicht", betonte er. Da haben sich zwei Rebellen gefunden. Die übrigens im Viertelfinale aufeinander treffen könnten.

© getty Aryna Sabalenka Alter:24 / Belarus / Nr. 5 der Setzliste / Gegnerin in Runde 1: Tereza Martincova Was das Talent angeht, müsste die Belarussin eigentlich schon das eine oder andere Grand-Slam-Finale erreicht haben: Kaum jemand drischt den Filz derart aus dem Ball wie sie. Aber ein wackliger Aufschlag und die Nerven machten ihre lange einen Strich durch die Rechnung, bevor sie letztes Jahr endlich konstanter wurde. Der Turniersieg in Adelaide - ohne Satzverlust - zeigt, dass man sie auch in Australien auf der Rechnung haben muss. Sie scheint auch endlich an sich selbst zu glauben, die Arbeit mit einer Sportpsychologin zahlt sich aus. Manchmal fehlt ihrem Spiel die Varianz, es gibt nur Plan A. Aber der ist halt auch richtig gut ...

© getty Alexander Zverev Alter: 25 / Deutschland / Nr. 12 der Setzliste / Gegner in Runde 1: Juan Pablo Varillas In einem Interview nach dem anderen versuchte der Deutsche, die Erwartungen an sein Grand-Slam-Comeback herunterzuschrauben - die French Open, wo er sich im Match gegen Rafa Nadal so übel verletzte (7, sieben!, gerissene Bänder), sind halt doch schon sehr lange her, und die beiden klaren Niederlagen zum Jahresbeginn gegen Jiri Lehecka und Taylor Fritz zeigten, dass er hier noch kein Titelkandidat ist. Zverev braucht Matches, um wieder der Alte zu werden. Die könnte er in Melbourne bekommen. Varillas ist ein Lucky Loser, auch die Runden danach sind okay. Im Achtelfinale könnte dann wieder Fritz warten, aber das Erreichen der zweiten Woche wäre schon ein kleiner Erfolg. "Ich brauche dieses erste Match, um reinzukommen", sagt er. "Dann schauen wir weiter."

© getty Viktoria Azarenka und Sofia Kenin Azarenka - Alter: 33 / Belarus / Nr. 24 der Setzliste Kenin: Alter: 24 / USA / Nr. 280 der Weltrangliste Beide sind keine Titelkandidatinnen - warum werden sie also hier aufgeführt? Weil sie die einzigen Teilnehmerinnen im Feld sind, die das Turnier schon gewonnen haben - und natürlich treffen sie in der ersten Runde aufeinander. Vika Azarenka hat die Australian Open sogar schon zweimal gewonnen, das letzte Mal ist aber auch schon wieder zehn Jahre her. Sie hat sich mittlerweile zur respektierten Veteranin auf der WTA-Tour entwickelt, die Frage ist, ob sie noch einmal einen raushauen kann. Kenin triumphierte 2020, anschließend schien der jungen Amerikanerin die Welt offen zu stehen. Es folgte die Pandemie, Formschwächen und lange Verletzungspausen. In der Weltrangliste fiel sie aus den Top-300 und tritt mit einem Protected Ranking an. Übrigens, wenn wir schon von Siegerinnen Down Under sprechen: 2022 - Ashleigh Barty - Karriereende, schwanger

2021, 2019 - Naomi Osaka - schwanger

2018 - Caroline Wozniacki - Karriereende, zweifache Mutter

2017 - Serena Williams - trat schwanger an

2016 - Angelique Kerber - schwanger Happy Slam halt.

© getty Daniil Medvedev Alter: 26 / Russland / Nr. 7 der Setzliste / Gegner in Runde 1: Marcos Giron Marcos Giron - Daniil Medvedev im Liveticker Nach zwei gespielten Sätzen im Finale 2022 war Medvedev der König der Tenniswelt: Das US-Open-Finale gegen Novak Djokovic hatte er glatt gewonnen, Nadal blühte ein ähnliches Schicksal. Er war der beste Spieler der Welt auf Hartplatz. Dann verlor er das Finale doch noch - und dann war nichts mehr so wie früher. Viertrunden-Pleiten in Paris und New York, in Wimbledon durfte er als Russe gar nicht antreten. Bezeichnend die ATP Finals im November, als er alle drei Matches verlor. Der Fakt, dass er im Jahresverlauf die Spitze der Weltrangliste erklimmen konnte, ging fast ein bisschen unter. Irgendwie ist beim Russen der Wurm drin - und es ist schwer zu sagen, woran es genau liegt. Ein paar Prozent fehlen, er wirkt nicht mehr ganz so unbekümmert, ein bisschen ausgezehrter als früher. In Adelaide bot er gegen den Djoker überraschend wenig Widerstand. Findet er sein Mojo endlich wieder?

© imago images Australian Open - Deutsche Herren: Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 12) - Juan Pablo Varillas (Peru)

Oscar Otte (Köln) - Shang Juncheng (China)

Daniel Altmaier (Kempen) - Frances Tiafoe (USA/Nr. 16)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Tommy Paul (USA)

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) - Rinky Hijikata (Australien)