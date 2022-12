Manuel Neuer ist nicht allein: Die kuriosesten Verletzungen aus der Sportwelt

Beim Skifahren verletzt? Da landet Manuel Neuer in der Liste der kuriosesten Verletzungen noch ganz weit unten. Küchenunfälle, Streitereien mit Tieren, medizinische Patzer - und sogar eine Verletzung aus Wut über eine Verletzung. Schnallt Euch an: Diese Geschichten aus dem Sport sind tatsächlich wahr.

Manuel Neuer ist längst nicht der erste Sportler, der sich eine kuriose Verletzung zuzieht, mit der kaum jemand gerechnet hatte. Von Haushaltsunfällen bis hin zu fliegenden Schuhen hat die Sportwelt schon alles gesehen. SPOX zeigt die seltsamsten und komischsten Verletzungen der Vergangenheit.

© getty FC Bayern: Skifahren, Wandern und eine Flugzeugverletzung Manuel Neuer wird dem FC Bayern bis zum Saisonende fehlen. Zu verantworten hat der Kapitän das allerdings selbst. Nach der WM in Katar tauschte er seine Torwarthandschuhe gegen Winterklamotten. Beim Skitouren brach er sich allerdings den Unterschenkel und musste sogar mit einem Hubschrauber abgeholt werden. Pech oder Unvermögen? Nicht wenige diskutieren gerade über seinen weiteren Karriereverlauf. Gut möglich, dass die Verletzung sein Ende auf der großen Bühne beschleunigt. Auch Javi Martínez fehlte den Bayern einst wegen einer kuriosen Verletzung. Der Baske brach sich in der Saison 2016/17 das Schlüsselbein - beim Wandern! Fast schon tragisch lief es bei Jérôme Boateng: Einen Monat fehlte er den Münchnern, weil ihm das Bordpersonal eines Flugzeugs den Servicewagen ans Knie fuhr.

© getty 2010 krönte sich Ex-Bayern-Star Xabi Alonso mit der spanischen Nationalmannschaft zum Weltmeister. Fast hätte er das Finale allerdings verpasst. Xabi Alonso und David Beckham: Eine fiese Dusche und der Ferguson-Föhn Xabi Alonso verpasste 2010 beinahe das WM-Finale. Wie der Spanier mal der as verriet, zersprang bei seiner Dusche vor dem WM-Halbfinale die Glastür. Eine Scherbe sorgte dabei für eine tiefe Schnittwunde in seinem Knie. Alonso: "Was mich in diesem Fall geschockt hat war, mein Knie mit einem Schnitt von einer Seite zur anderen zu sehen, mit dem Fett an der Haut, Muskelgewebe war zu sehen." Er habe sofort Teamarzt Dr. Juan Conta auf sein Zimmer gerufen. Der fand Alonso "bleich" und "geradezu unter Schock". Conta verband die Wunde zunächst und nähte sie schließlich unter örtlicher Betäubung im Stadion. Alonso spielte im Halbfinale gegen Deutschland (0:1). Der Clou: Trainer Vicente del Bosque wusste von nichts! Während der eine Trainer unwissend war, war ein anderer bei David Beckham sogar schuldig. Der berühmte Ferguson-Föhn traf den Engländer besonders hart. Sir Alex Ferguson war so sauer, dass er einen Schuh durch die Gegend trat. Das Geschoss flog Beckham ins Gesicht und der trug einen Cut über dem Auge davon.

© imago images Eintracht-Coach Oliver Glasner startete denkbar ungünstig ins Jahr 2022. Bei der Fahrt mit seinem E-Scooter stürzte er ungünstig und zog sich einen Jochbeinbruch zog. Einen Tag später wurde er im Uniklinikum Frankfurt operiert. Bundesliga: E-Scooter, verirrte Autoantennen und Haushaltsunfälle Eintracht-Coach Oliver Glasner startete denkbar ungünstig ins Jahr 2022. Bei der Fahrt mit seinem E-Scooter stürzte er und zog sich einen Jochbeinbruch zog. Einen Tag später wurde er im Uniklinikum Frankfurt operiert. "Leider war ich einen kleinen Moment unaufmerksam und bin unglücklich gestürzt. Zum Glück ist mir nichts Schlimmeres passiert", sagte Glasner: "Das Gesicht ist geschwollen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung." Eine unglaubliche Nummer ist die Geschichte von Charles Akonnor: 2001, er kickte in Wolfsburg, verirrte sich die Antenne seines Autos in seiner Nase. Folge: eine mächtige Blutung. Er bekam ein blutstillendes Medikament. Problem: Das Zeug stand auf der Dopingliste. In Diensten von Hannover 96 machte sich Leon Andreasen mal zum Gespött, weil er sich böse mit einem Messer an der Hand verletzte. Er hatte versucht, ein Päckchen zu öffnen, fachkundige Tipps aber offensichtlich leichtfertig in den Wind geschlagen. Mit Haushaltsunfällen kennt man sich auch bei Hertha BSC aus. Profi Maurice Covic zog sich mehrere Schnittwunden zu, weil er beim Vorhangwechseln von der Leiter durch eine Fensterscheibe stürzte. Dabei wurde auch ein Nerv beschädigt, was für Taubheit in den Fingern sorgte.

© getty Der ehemalige Bundesligaspieler Thorsten Legat ist seit Jahren für jeden Schabernack im Unterhaltungsfernsehen zu haben. Sein Auftritt beim RTL Turmspringen hat nun aber schwere Folgen. Thorsten Legat, Marko Arnautovic und Mario Gómez: Kleinigkeiten reichen Wer kennt es nicht? Beim Sprung ins Wasser blöd aufgekommen und schon hat man Schmerzen. Beim Training für das RTL-Turmspringen tauchte Thorsten Legat ungünstig ins Becken ein und verletzte sich am Hoden. Dieser musste ihm in der Folge sogar entfernt werden. Marko Arnautovic traf es ebenfalls bei einer unscheinbar wirkenden Aktivität. Als er bei West Ham United unter Vertrag stand, riss er sich das Innenband im Knie beim Spielen mit seinem Hund. Sich verletzt zu verletzen ist für manch einen auch keine Hürde. Mario Gómez musste beim VfB Stuttgart mal ausgewechselt werden, weil er nicht mehr weiterspielen konnte. Vor Wut schlug er auf einen Medizinkoffer ein und brach sich die Hand. Eine Ausnahme? Nein. Basketballer Enes Kanter ließ seinen Frust in einer Auszeit an einem Klappstuhl aus. Er brach sich den Unterarm und fiel zwei Monate aus. Und auch Amare Stoudemire tat sich frustriert weh. Klappstuhl? Medizinkoffer? Pah! Er kloppte nach einem Spiel vor Wut auf einen Feuerlöscher ein. Das Ergebnis bleibt gleich: Handbruch.

© getty Treppen, Hanteln und zu viel Freude: Verletzungen lauern überall Axel Witsel verpasste beim BVB in der Saison 2019/20 mehrere Spiele: Er stürzte die Treppe herunter, weil das Treppenschutz-Gitter seiner Kinder nicht verschlossen war. Lucas Vazquez fiel wiederum eine Kurzhantel auf seinen linken Fuß. Die Folge: Der Real-Madrid-Akteur fiel mit einem Bruch im linken großen Zeh lange aus. Nicht nur zu Hause oder vor Wut, sondern auch vor Freude können Verletzungen entstehen. Nicolai Müller feierte einst einen Treffer für den HSV gegen den FC Augsburg mit dem Wirbelsturmjubel, verdrehte sich bei einer seiner Drehungen aber das Knie und riss sich dabei das Kreuzband.

© getty Wie Marco Asensio sich selbst rasierte Wer kennt dieses Problem nicht: Real Madrids Marco Asensio fuhr sich bei der Beinrasur derart über einen Pickel, dass der sich entzündete und der heute 25-Jährige ein Champions-League-Spiel verpasste. Er hatte sich quasi selbst aus dem Kader rasiert. Eine haarige Angelegenheit war es auch bei Younousse Sankhare: Der fiel zu seiner Zeit bei Girondins Bordeaux mehrere Wochen aus. Warum? Komplikationen nach einer Bart-Implantation. Kein Witz.

© imago images Verletzungen fallen nicht weit vom Stamm Der Slowake Adam Nemec stürzte im Juni 2011 von einem Kirschbaum und fiel anschließend monatelang aus. Eine Legende der Pechvögel-Zunft: Spanien-Keeper Santiago Cañizares verpasste die WM 2002, weil er sich an den Scherben eines im Badezimmers zu Bruch gegangenen Eau-de-Cologne-Flakons eine Sehne im Fuß durchtrennte. Fener-Legende Volkan Demirel ist ein guter Mensch. Deshalb schmiss er nach einem Spiel sein Trikot auf die Tribüne. Dabei kugelte er sich jedoch die Schulter aus. Kann man sich kaum ausdenken.

© getty Aroldis Chapman, der Closer der New York Yankees, ist einer der Top-Pitcher seines Teams, fällt nun jedoch aufgrund einer verrückten "Verletzung" erstmal aus. SPOX zeigt Euch daher die kuriosestem Verletzungen aus der Sportwelt. Stichverletzungen der anderen Art Baseball-Star Aroldis Chapman zog sich eine Stichverletzung der anderen Art zu. Den Kubaner plagte eine Entzündung am Bein. Doch die kam nicht vom Pitchen. Vielmehr hatte er sich ein neues Tattoo stechen lassen, das sich anschließend entzündete. Als NFL-Quarterback hat man's ja ohnehin nicht leicht. Ständig ist man die Zielscheibe der gegnerischen Defense, wird umgehauen und wenn's schlecht läuft, liegt's meistens am Spielmacher. Für Tyrod Taylor (damals L.A. Chargers) kam es aber ganz dicke. Weil Taylor sich die Rippen angeknackst hatte, musste er vor dem zweiten Saisonspiel gegen Kansas City fitgespritzt werden. Doch der Team-Arzt punktierte bei der Injektion eines Schmerzmittels versehentlich seine Lunge - und Taylor fiel sehr lange aus.

© imago images Vorsicht in der Küche - und beim Essen! Christopher Knett erlebte einen bitteren Küchen-Ausflug. Der Keeper in Diensten von Panetolikos verbrannte sich beim Versuch, ein Steak zu braten, die Hand und fiel ein Spiel aus. Wide Receiver Nate Burleson versuchte im Auto mal, seine herunterfallende Pizza zu retten, baute dabei einen Unfall und brach sich den Arm. Gestatten: Jose Quintana! Der Pitcher von den Los Angeles Angels musste sich 2020 einer Operation unterziehen - weil er sich beim Geschirrspülen daheim in Miami in den Finger schnitt. Der 31-Jährige All-Star von 2016 verletzte eine Sehne in seinem linken Daumen und fiel mehrere Wochen aus. Dumme Sache - den Saisonstart verpasste er. Brandon Nimmo von den New York Mets versuchte einmal, ein Hähnchen zuzubereiten. Das gelang nur bedingt. Das Ende vom Lied: Eine Lebensmittelvergiftung! Geschmeckt haben soll es ihm immerhin ...

© getty Aron Baynes fiel nach einer kuriosen Verletzung aus. Sogar Olympia war für den Australier beendet. Kleine Ausrutscher und eine (C)Autsch-Verletzung Der australische Basketballer Aron Baynes verpasste 2021 wegen einer kuriosen Verletzung die Olympischen Spiele in Tokio. Baynes hatte sich im Spiel der australischen Nationalmannschaft gegen Italien am Nacken verletzt. Nach der Partie stürzte der bereits angeschlagene Hüne dann schwer im Badezimmer. Die Folge: Krankenhausbesuch statt Olympia-Fortsetzung. NBA-Star John Wall riss sich 2019 die Achillessehne, als er zuhause ausrutschte. Das zog eine Operation und ein Jahr Pause nach sich. Auch Fußballer Darren Barnard rutschte böse aus. Er zerstörte sein Knie, weil er in der Urin-Pfütze eines Welpen in der Küche ausrutschte. Dass sich Robbie Keane nicht bei seinen merkwürdigen Jubeleinlagen verletzte, ist eigentlich ein Wunder. Dafür schaffte es der Ire, sich beim Versuch, die TV-Fernsteuerung mit dem großen Zeh zu bedienen, mehrere Bänder zu reißen. Respekt!

© imago images Tierisch schmerzhaft Franz Michelberger kickte einst beim FC Bayern. Bei einem Trainingslager 1975 in Israel geriet er mit einem Kamel aneinander. Das Tier schubste ihn gegen die Treppen des Mannschaftsbusses, was ihm eine derbe Knieprellung einbrachte. Das kann der ehemalige norwegische Nationalspieler Svein Grondalen schon lange. Er stieß in den 70er Jahren mit einem Elch zusammen und musste ein Länderspiel absagen. David Seaman, langjähriger Nationaltorhüter Englands und Rückhalt des FC Arsenal, verletzte sich beim Angeln. Er kugelte sich die Schulter beim Kampf mit einem großen Karpfen aus und machte seinem Namen so alle Ehre. Sven Beuckert riss der Daumen durch einen durchgehenden Gaul ab. Er wollte 2009 ein Pferd auf die Koppel führen, die Zügel schnürten sich zu und rissen ihm den Daumen ab, der schließlich in einer Notoperation wieder angenäht werden konnte. Seine Karriere war anschließend trotzdem beendet.

© getty Ist das wirklich passiert? Ihr denkt, es geht kaum noch kurioser? Hier kommt US-Keeper Kasey Keller, der in Mönchengladbach unfassbar beliebt war. Legendär ist auch, wie er sich mal beim Ausladen des Kofferraum seines Wagens die Vorderzähne mit seiner Golfausrüstung einschlug. Jetzt wird's grenzwertig: Der frühere englische Nationalstürmer Darius Vassell wurde mal von einer Blutblase unter dem Nagel seines großen Zehs geplagt. Was machte der Mann? Er griff zur Bohrmaschine. Was hätte er auch sonst tun sollen? Golf-Profi Thomas Levet feierte seinen Sieg bei den French Open mit einem Sprung in den Teich, dieser war allerdings etwas flach. Der Franzose schlug hart auf und erlitt einen Haarriss im Schienbein. Sechs Wochen Gips.

© imago images Der Klassiker: Prügeleien IK Enemkpali schlug Jets-Quarterback Geno Smith 2015 so heftig ins Gesicht, dass dieser einen Kieferbruch erlitt und daraufhin seinen Startplatz verlor. Bei dem Streit ging es um ein nicht bezahltes Flugticket ... Apropos Mitspieler ins Gesicht schlagen: Sascha Benda zog sich einst eine Gesichtsverletzung zu, nachdem ihn Christian Okpala verprügelte. Der Grund war nachvollziehbar. "Er provozierte mich mit Fürzen", so Okpala.

© imago images Wutausbruch beim Zocken und Stadionunfälle Gael Monfils wurde beim Videospielen einmal sauer und schlug mit der rechten Hand gegen das Kopfteil seines Bettes. Resultat: In die Australian Open ging er angeschlagen. Ein emotionaler Jubel machte Martin Palermo Schwierigkeiten. Der Argentinier jubelte nach einem Treffer vor den Fans des FC Villarreal, dabei krachte aber eine Betonwand zusammen - Schien- und Wadenbeinbruch. Er verpasste dadurch die WM 2002. Gus Frerotte, damals Washington-Redskins-Quarterback, rannte 1997 in einem Match gegen die Giants mit dem Kopf voran gegen die das Spielfeld begrenzende Wand. Was als coole Jubeleinlage gedacht war, entpuppte sich als sein Ticket ins Krankenhaus.

© getty Cham-pain-er Eine Champagnerflasche wurde Lindsey Vonn bei der WM 2009 in Val d'Isere zum Verhängnis. Sie schnitt sich am offenbar scharfkantigen Hals der Flasche die Daumensehne durch. "Da hab ich mich blöd angestellt", meinte sie hinterher. Wo sie recht hat ... Auch die finnische Fußball-Legende Jari Litmanen machte schmerzhafte Erfahrungen mit Schaumwein. Ein Korken landete mit Schmackes in seinem Auge, eine lange Pause war die Folge. Ähnliches passierte Radprofi Biniam Girmay beim Giro d'Italia 2022.

© getty Das Licht ausgeknipst, den Schuh angezogen Robert Harting war wegen eines Hexenschusses bei Olympia 2016 in Rio chancenlos. Doch er hatte sich nicht etwa in der Muckibude verhoben, sondern sich die Verletzung beim Lichtausknipsen zugezogen. Das tat weh! Der Pitcher Will Smith (damals Milwaukee Brewers) aus der MLB versuchte mal, einen Schuh auszuziehen. Diese eigentlich leichte Übung kostete ihn mehrere Monate: Er zog sich nämlich einen Außenbandriss im Knie zu.

© getty Pleiten, Pech, Pannen und übergangene Verträge Messer, Schere, Licht usw. Sie wissen schon! Superstar-Quarterback Tom Brady wusste offenbar nicht um die Tücke von Scheren und schnitt sich dermaßen böse in den rechten Daumen, dass er kurzfristig für ein Vorbereitungsspiel passen musste. Monta Ellis unterzeichnete einen neuen Vertrag mit einer Klausel, die ihm das Mofafahren untersagte. Einige Wochen später baute er einen Unfall ... mit einem Mofa. Baseball-Star Marty Cordova schaffte es im Mai 2002 ein Spiel zu verpassen, weil er sich auf der Sonnenbank das Gesicht verbrannt hatte. Der Gute war eingepennt.

© getty Beiläufige Verletzungen tun besonders weh Ex-Cowboys-Star Darren McFadden hasste es, wenn ihm der Ball aus den Fingern rutschte. Und auch, wenn ihm sein Smartphone runterfiel. Beim Versuch, das Gerät vor dem Aufschlagen auf dem Boden noch zu erwischen, brach er sich den Ellenbogen. Noch ein Missgeschick eines NFL-Spielers: Brandon Marshall tollte im März 2008 mit Familienmitgliedern im Wohnzimmer herum, ehe er auf eine leere Fastfood-Verpackung trat, ausrutschte und mit Voll-Karacho in den Fernseher rauschte.