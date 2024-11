"Er hat dein Leben verschont": Sylvester Stallone heizt Gerücht um manipulierten Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson an

Hielt sich Mike Tyson an ein festgelegtes Drehbuch?

Der Kampf in Texas, den Jake Paul einstimmig nach Punkten gewann, hatte die Erwartungen der Zuschauer in der Arena und vor den Bildschirmen enttäuscht, denn Tyson hatte nach einer guten Anfangsphase fast keine Gegenwehr geboten. Daraufhin kam das Gerücht auf, dass der Kampf und dessen Ausgang schon vorher festgelegt worden waren und sich Tyson an ein Drehbuch halten musste, in dem ihm beispielsweise jegliche Uppercuts verboten worden waren.

Im Internet kursieren Videos, in denen Tyson trotz einer nicht vorhandenen Deckung Pauls nicht zuschlägt, sondern erstaunlich passiv bleibt. Für den Fight kassierten beide Boxer angeblich rund 40 Millionen US-Dollar.