WM Kompakt: Cristiano Ronaldo mit wütendem Abgang - darum war der Superstar diesmal genervt

Das WM-Kompakt vor dem Achtelfinale in Katar: Cristiano Ronaldo zeigt sich abermals von seiner divenhaften Seite und stänkert mit einem Gegenspieler. Brasilien zittert kurz vor dem Duell mit Südkorea weiterhin um den Knöchel der Nation von Neymar. Rafael van der Vaart findet gefallen an seiner Rolle als Dietmar Hamann und kritisiert Thomas Müller.

Cristiano Ronaldo ist wütend! "Ja, ja und Wasser ist nass", werden viele von Euch nun entgegnen. Mittlerweile haben die Aufreger von und rund um CR7 ja etwas von einem in die Jahre gekommenen Mann, der sich fest an seine Vergangenheit klammert. Kennt Ihr das Meme von den Simpsons mit der Schlagzeile in einer Zeitung: "Alter Mann schreit eine Wolke an"? Genau so müsst Ihr Euch das vorstellen.

Nun die Frage an Euch: Klare Kante oder reine Polemik? Rafael scheint dieser Tage aber auf jeden Fall in Vaart gekommen zu sein.

"Das war ein bisschen egoistisch von Müller", erklärte van der Vaart nun bei Sport1 : "Ich habe mich sehr gewundert über seine Erklärung." Es sei zwar großartig, was der Bayern-Profi für den deutschen Fußball geleistet habe und er verdiene alles Lob der Welt dafür, "aber nach dem Ausscheiden warteten alle offenbar auf so ein Statement von Müller. Doch er kann ja erst mal weinen und einige Tage abwarten, bevor er so etwas raushaut. Das kam echt komisch rüber. Als ob sich die ganze Welt nur um Müller dreht".

Der niederländische Dietmar Hamann hat wieder zugeschlagen. Und so wird unsere Kategorie "Polemik des Tages" plötzlich zur Serie. Wieder hat der ehemalige Nationalspieler das deutsche Team in die Mangel genommen - genauer gesagt: einen Einzelspieler. Thomas Müller hatte sich unmittelbar nach dem Aus des DFB ins Ruderboot begeben und erst so halb seinen Rücktritt bekanntgegeben , um dann doch wieder halb zu erklären, dass er sich erstmal Gedanken mache.

WM 2022 in Katar: Das steht heute noch an

Niederlande vs. USA (16 Uhr)

Wenn die Niederlande mit nur halb so viel Selbstvertrauen agiert, wie es der Bondscoach Louis van Gaal vorlebt, droht den USA heute ein sehr schweres Achtelfinal-Duell. Der Klassiker: Aus der Heimat gibt es selbstverständlich Kritik am niederländischen Spielstil. Während Deutschland rund 80 Millionen Bundestrainerinnen und -trainer hat, leben in den Niederlanden die Kunstkritikerinnen und -kritiker. Doch der Erfolg gibt van Gaal bisher recht. Gegen die USA erwartet die Elftal vermutlich abermals ein Spiel mit viel Ballbesitz. Und genau damit hatten sie in der Gruppenphase Probleme.

Die USA hingegen verstand es gut, in offensiven Umschaltsituationen Gefahr auszustrahlen. Und so könnte das ein Duell werden, in dem Schwächen und Stärken der beiden Teams gut zueinander passen. Gut im Sinne der Beobachterinnen und Beobachter vor den TV-Geräten und im Stadion. Das junge US-Team will die nächsten Erfahrungen mit Blick auf die WM 2026 sammeln. Gleichzeitig wäre ein Viertelfinaleinzug wie 2002 ein Riesenerfolg. Man könnte es so formulieren: Alle Augen auf 2026, aber das amerikanische Herz würde sich bereits jetzt über die kleine Sensation freuen. Die angeschlagenen US-Stars Christian Pulisic und Josh Sargent waren noch fraglich. Ersterer kann wohl spielen, beim Ex-Bremer sieht es hingegen wackeliger aus.

Argentinien vs. Australien (20 Uhr)

Am Abend erwartet uns dann ein kleines Stück Fußballgeschichte: Lionel Messi wird sein 1000. Pflichtspiel bestreiten. Und klar ist: Es soll nicht das Aus bei der WM sein. In seinem 23. Weltmeisterschaftseinsatz hat der mehrfache Weltfußballer sogar die Chance, Diego Maradona in der WM-Torjägerliste zu überholen. Es wäre sein neunter Treffer. Die letzten beiden Gruppenspiele waren nach dem Stotterstart gegen Saudi-Arabien sehr souverän. Insofern wird auch heute mit einem Weiterkommen Argentiniens gerechnet.

Australien ist der klare Außenseiter. Für die Socceroos ist das Achtelfinale bereits ein großer Erfolg. Erst zum zweiten Mal stehen sie nach 2006 in der K.-o.-Phase einer WM. Erreichen sie das Viertelfinale, wäre das ein Rekord in der Landesgeschichte. Mit ihrer großen Laufbereitschaft und ihrer aggressiven Spielweise wollen sie Messi und Co. die Show verderben. Dafür wird es wohl eine Menge Glück brauchen - und womöglich auch wieder einen starken Mathew Leckie.