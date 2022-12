Die Weltmeister-Mannschaft Argentiniens trifft in Buenos Aires zur Feier des WM-Titels auf ihre Fans. So feiert die Mannschaft rund um Lionel Messi und Co.

Wer meint, dass er alles gesehen hat, sollte sich vor dieser Lionel-Messi-Statue in Acht nehmen. Das ganze Land feierte den WM-Titel Argentiniens ausgelassen. Ganz besonders voll wurde es in Buenos Aires.

© getty Bereits am Montagabend wurden sie von einem riesigen Weltpokal begleitet

© getty Die Spieler feierten auf dem Bus, der sie vom Flughafen abholte Schockmoment: Vorsicht vor dem Stromkabel!

© Instagram / leomessi Doch Messi ist mit dem Pokal heil im Bett gelandet

© getty Vorher wurde ihm noch diese Ehre zuteil

© getty Es war verdammt voll in Buenos Aires! Und es wurde noch voller, was dieser eindrucksvolle Drohnen-Shot beweist

© getty Der Dienstag wurde kurzerhand zum Nationalfeiertag

© getty Selfies mit schönen Hüten dürfen nicht fehlen

© getty Auch die Autobahnen waren voll - allerdings mit Menschen