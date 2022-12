Nach Aus bei der WM: So könnte Spaniens Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 aussehen

Steht der spanischen Nationalmannschaft ein Umbruch bevor? Wir wagen eine Prognose für das Team der Zukunft der Spanier.

SPOX und GOAL werfen einen Blick in die Kristallkugel und zeigen, wie das Team der Spanier bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aussehen könnte.

Platz zwei in der Gruppenphase bei der WM 2022 in Katar, anschließend das wenig überzeugende Achtelfinalspiel gegen Marokko, welches für den Turnier-Knockout sorgte: Spaniens Nationalmannschaft legte wahrlich keine gute Wüsten-WM hin.

Hier drängt sich José Ángel Carmona auf, der sich mit seinen 21 Jahren in dieser Spielzeit bei Sevilla durchgesetzt hat. Dazu stehen mit Pedro Porro (23) und dem jungen Arnau Martínez (19) weitere hochveranlagte Talente in den Startlöchern.

Bei der WM 2022 in Katar war Pau Torres nicht dabei, doch mit erst 25 Jahren hat er noch alle Möglichkeiten, sich in den nächsten vier Jahren zurück ins WM-Aufgebot zu spielen. Aktuell steht Torres noch bei Villarreal unter Vertrag, könnte sich aber für höhere Klubs empfehlen.

© getty

Rechter Flügelspieler: Ansu Fati

Großes Verletzungspech plagte den 20-Jährigen in den Monaten vor der WM in Katar und verhinderte so womöglich einen Startelfplatz. Sollte Fati gesund bleiben, führt 2026 wohl kein Weg an dem Youngster des FC Barcelona vorbei.

Konkurrenz bekommt er von Leipzigs Dani Olmo, der immer besser in Form kommt, und Mikel Oyarzabal, der die Wüsten-WM aufgrund einer Verletzung verpasste.