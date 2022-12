Brasilien-Noten: Real- und Barça-Star enttäuschen komplett

Nach einem dramatischen Spiel mussten sich die Brasilianer den Kroaten im ersten WM-Viertelfinale geschlagen geben. Hier gibt's die Einzelkritik.

Der Rest? Geschichte. An dieser Stelle wirft SPOX einen Blick auf die Noten und Einzelkritiken der brasilianischen Spieler, die bei dem denkwürdigen Viertelfinale auf dem Platz standen. Und wir küren den Gewinner des Spiels.

Nicht falsch verstehen: Kroatien hielt gut dagegen, stellte einen ebenbürtigen Gegner da und hielt die Künstler aus Brasilien lange in Schach. Doch spätestens, als Neymar zum Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung zum 1:0 für die Seleção traf, schien alles entschieden. Bis Bruno Petkovic vier Minuten vor Abpfiff zum Ausgleich traf und seine Farben ins Elfmeterschießen rettete.

Die Kroaten gaben sich niemals auf, zwangen Brasilien ins Elfmeterschießen und hatten dort nach Rodrygos Fehlschuss zu Beginn von Anfang an die Oberhand. Dabei sah vorher alles so aus, als würden die Südamerikaner locker ins Halbfinale spazieren.

Brasilien ist raus aus dem Turnier in Katar, bei dem der Rekordweltmeister die Zuschauer bislang so verzaubert hatten. Vor der Partie gegen die Europäer galt die Selecao als klarer Favorit. Doch das war den Kroaten egal.

Seinen Kopf in den Händen vergraben, seinen Tränen ließ er freien Lauf - auch nach Minuten nach Ende des Elfmeterschießens im WM-Viertelfinale zwischen Kroatien und Brasilien ( 5:3 ) saß Superstar Neymar traurig auf dem Platz. Wobei das wahrscheinlich noch untertrieben ist.

GEWINNER DES SPIELS: DOMINIK LIVAKOVIC

Zugegeben, an dieser Stelle könnten auch noch andere Spieler stehen. Luka Modric beispielsweise, der dem Spiel überall seinen Stempel aufdrückte und stets alle Zügel in der Hand zu halten schien. Oder Bruno Petkovic, der wahrscheinlich das wichtigste Tor im bisherigen Turnierverlauf der Kroaten schoss. Aber nein, an einem Mann gibt es kein Vorbeikommen: Dominik Livakovic.

Wer hätte vor dem Spiel gedacht, dass sich der Torhüter von Dinamo Zagreb zum WM-Helden aufschwingen würde? Wobei seine starken Leistungen nicht erst beim Spiel gegen die Selecao Gold wert waren.

Im Achtelfinale gegen Japan hielt Livakovic drei von vier Elfmetern. Gegen Brasilien macht der 27-Jährige scheinbar einfach da weiter, wo er wenige Tage zuvor aufgehört hatte. Elf teils starke Paraden in 120 Minuten sind vielleicht keine unübertroffen hohe Zahl, doch Livakovic sorgte dafür, dass Brasilien verzweifelte, kein Momentum aufbaute - und seine eigene Mannschaft im Spiel blieb.

Der Gegentreffer durch Neymar in der Verlängerung? Geschenkt, das Tor war einfach stark erzielt, Kroatiens Keeper traf keine Schuld. Und im Elfmeterschießen angelte er sich direkt den ersten brasilianischen Schuss von Rodrygo. Zugegeben, dieser war nicht sonderlich präzise. Nichtsdestotrotz, Livakovic behielt die Nerven - und hatte riesige Anteile am Halbfinaleinzug seiner Farben.