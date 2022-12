WM 2022 - Eindrücke aus Katar: Wie ein Messe-Publikum auf einem Musik-Festival

Zweieinhalb Wochen habe ich für SPOX und GOAL von der Weltmeisterschaft in Katar berichtet. Ich habe das deutsche WM-Debakel verfolgt und Spiele in allen acht Stadien besucht, ich war beim offiziellen Fan Festival, bei der Gastarbeiter-Fanzone und bei einem Container-Lager. Abgesehen von diesen konkreten Erlebnissen blieben bei mir vor allem vier ganz allgemeine Eindrücke hängen.

© imago images "Exit this way, metro that way." Viel spielte und spielt sich bei der WM zwischen Absperrgittern ab.

WM 2022: Immer zwischen Absperrgittern

Von den zwei präsentesten Trikots dieser Weltmeisterschaft gehört keines zu einer teilnehmenden Nation. Es sind die türkis-lila Leibchen der Volunteers und die schwarzen der Sicherheitsleute. Egal wo man sich in Katar aufhält, ein Vertreter mindestens einer dieser beiden Spezies ist gewiss in Sichtweite.

Ihre Hauptaufgabe: Dafür zu sorgen, dass alle Gäste den vorgegebenen Wegen folgen und nur ja nichts Ungeplantes tun. Extra für die WM wurden die touristisch erschlossenen Gegenden mit abgesperrten Routen durchzogen, die es unbedingt zu befolgen gilt. Herumspazieren ist schwer möglich, fast nirgends kann man sich treiben lassen, stattdessen wird man getrieben - zum Fan Festival, zur U-Bahn oder zu einem Stadion.

Die Vertreter in türkis-lila oder schwarz bewachen die abgesperrten Routen und zeigen sicherheitshalber zusätzlich mit bloßen Händen, überdimensionalen Pappfingern oder Leuchtstäben den Weg an. Als Begleitmusik gibt es oftmals Hinweis-Rufe, entweder live oder voreingesprochen über Mikrofone. "Exit this way, metro that way", beispielsweise. Aber nicht nur einmal, sondern wieder und wieder und wieder. Pausenlos: "Exit this way, metro that way."

Auf einer geraden Route hört man solche Ansagen vielleicht nur neun-, zehnmal. Vor vielen U-Bahnstationen oder Stadien gibt es aber etliche Absperrgitter-Serpentinen zu absolvieren, wodurch man für 100 Meter Luftlinie gerne mal mehrere Minuten braucht, am extremsten wohl an der zentralen Station DECC. "Exit this way, metro that way."

Selbst wenn sonst niemand zugegen ist, sind Fragen nach einer Ausnahmegenehmigung für ein rasches Überklettern oder die Nutzung eines Serpentinen-losen Seiteneingangs zwecklos. Hausverstand ist nicht so die Sache dieser in türkis-lila oder schwarz gekleideten Menschen, aber wer will es ihnen verdenken. Sie wurden offensichtlich so eingewiesen und haben gehörige Angst vor ihren Einweisern, unsichtbare Gestalten mit dem Titel "Supervisor". Der Supervisor habe gesagt, dass jeder hier gehen muss und der Supervisor sieht alles. Ende der Diskussion.