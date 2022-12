WM 2022 - Die Legionäre des FC Barcelona im Check: Unerwartete Leistungsträger und ein motzender Superstar

Mit 17 Profis bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat der FC Barcelona einen Rekord aufgestellt. Neben acht Spaniern waren auch neun Barça-Legionäre dabei - und die meisten waren auch in der K.o-Runde vertreten. Wie haben sie sich im bisherigen Turnieverlauf verkauft? Ein Überblick.

Zu kritisieren gibt es bei der langjährigen Skandalnudel bisher fast nichts. "In defensiver Hinsicht hat er große Fortschritte gemacht. Wenn er nach hinten arbeiten muss, tut er das", lobte Deschamps zuletzt. Dembélé stellt sich in den Dienst der Mannschaft, das Scheinwerferlicht überlässt er Mbappé. Eine Forderung hat sein Trainer jedoch: "Er muss nur noch effektiver werden."

Zu 100 Prozent konnte man sich nicht sicher sein, ob der Außenstürmer bei Didier Deschamps im Turnier gesetzt sein würde: Zu groß ist die Auswahl an Weltklassespielern in Frankreichs Offensive. Nach seiner Knieverletzung bei der EM im vergangenen Jahr hatte Dembélé bis zum WM-Beginn gerade mal elf Minuten für die Équipe Tricolore gespielt.

Der spielte gegen Dänemark und Polen durch, wurde lediglich wie der Großteil der Startelf gegen Tunesien geschont. Fiel mit seinem Offensivdrang auf der rechten Flanke auf, allerdings wurde es hinten auch mal über seine Seite gefährlich. Außerdem musste er sich von seinem Trainer einen gehörigen Rüffel anhören, weil er gegen die Polen mit zwei Goldkettchen um den Hals aufgelaufen war. "Ich habe ihm eben gesagt: 'Du hast Glück, dass ich dir in der Szene nicht gegenüber gestanden habe, denn ansonsten ...'", kanzelte ihn Deschamps öffentlich ab. Dürfte aber trotzdem gegen England von Beginn an spielen.

Gesucht wird bei Oranje lediglich der perfekte Partner neben ihm: Zum Auftakt durfte Steven Berghuis ran, gegen Ecuador Teun Koopmeiners, zuletzt zweimal Marten de Roon von Atalanta Bergamo. Hat van Gaal damit seine erste elf für die entscheidende Turnierphase gefunden? So oder so: Den Takt wird de Jong vorgeben.

Depay zahlt das Vertrauen mit ansteigender Form zurück. "Memphis war an beiden Toren beteiligt und hatte zuletzt nicht soviel Spielpraxis. Das sind erfreuliche Aspekte für die K.o.-Runde", lobte ihn sein Trainer nach dem 2:0 über Katar. Er betonte: "Um Weltmeister zu werden, brauchen wir Memphis." Gegen die USA traf der dann auch endlich selbst - und legte sich anschließend mit NBA-Legende Charles Barkley an.

© imago images

Robert Lewandowski (Polen)

Der zweimalige Weltfußballer dürfte mit gemischten Gefühlen aus Katar abreisen: Achtelfinale erreicht, gegen Titelverteidiger Frankreich dann chancenlos - sportlich im Soll, kann man sagen. Auch Lewandowski selbst hatte endlich Grund zum Jubeln: In Russland war er noch ohne Tor geblieben, gegen Mexiko verschoss er dann zum Auftakt einen Elfer, bevor es gegen Saudi-Arabien endlich klappte mit dem ersten WM-Treffer. Was das dem 34-Jährigen bedeutete, konnte man an seinen Tränen im Anschluss ablesen. Gegen Frankreich klappte es dann im zweiten Anlauf auch noch vom Punkt.

Seine Aussagen im Anschluss an das Achtelfinale dürften dann bei vielen Fans Sorge ausgelöst haben. Lewy strotzt ja bekanntlich vor Fitness und sieht das eigene Karriereende noch in weiter Ferne - doch ob er 2026 noch dabei sein will, ließ er offen: "Es gibt verschiedene Dinge, die dazu führen könnten, dass das dies hier die letzte war."

In polnischen Medien heißt es, dass das Verhältnis zu Trainer Czeslaw Michniewicz schlecht sein soll, was auch an dessen defensiver Spielweise liege. "Man muss Spaß am Spiel haben, auch in naher Zukunft. Wenn wir versuchen anzugreifen, ist das anders, wenn wir defensiv spielen, gibt es keine Freude", verlautete Lewy vielsagend - von Barça und zuvor den Bayern ist er schließlich ganz anderen Fußball gewohnt.