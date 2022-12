WM 2022: Das große Zeugnis für alle deutschen Nationalspieler

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM in Katar erneut in der Gruppenphase gescheitert. Welche Spieler enttäuschten, welche überzeugten trotz des frühen Ausscheidens? Das WM-Zeugnis.

© getty MANUEL NEUER (Durchschnittsnote 3,83) Der 36-jährige Kapitän erlebte ein äußerst wechselhaftes Turnier. Er zeigte zwar grandiose Paraden bei Schüssen von Japans Junya Ito und Costa Ricas Keysher Fuller, war aber auch an vier der insgesamt fünf Gegentore zumindest ein bisschen beteiligt - das zweite gegen Costa Rica wurde sogar als Eigentor gewertet. Auch im Passspiel wirkte Neuer wiederholt unsicher. Gegen Costa Rica absolvierte er sein 19. WM-Spiel, womit er den Rekord von Landsmann Sepp Maier und dem Brasilianer Claudio Taffarel einstellte. Japan: Startelf, Note 3,5

Spanien: Startelf, Note 4

Costa Rica: Startelf, Note 4

© getty MARC-ANDRÉ TER STEGEN (keine Bewertung) Beim FC Barcelona zwar weiterhin gesetzt, in der Nationalmannschaft gibt es für ter Stegen (bisher) aber kein Vorbeikommen an Neuer. Japan: kein Einsatz

Spanien: kein Einsatz

Costa Rica: kein Einsatz

© getty KEVIN TRAPP (keine Bewertung) Wie schon bei der WM 2018 als dritter Torwart dabei und wenig überraschend nicht im Einsatz. Japan: kein Einsatz

Spanien: kein Einsatz

Costa Rica: kein Einsatz

© getty LUKAS KLOSTERMANN (Durchschnittsnote 3,75) Wegen eines Syndesmosebandanrisses verpasste der Rechtsverteidiger von RB Leipzig die komplette Hinrunde, etwas überraschend berief ihn Flick dennoch in seinen WM-Kader. Bei der Generalprobe im Oman feierte Klostermann sein Comeback, bei der WM reichte es für zwei Einsätze als Einwechselspieler. Japan: kein Einsatz

Spanien: ab der 70., Note 3,5

Costa Rica: ab der 46., Note 4

© getty THILO KEHRER (Durchschnittsnote 5) Womöglich der größte Verlierer der WM. Bis zum Turnier sammelte Kehrer die meisten Einsatzminuten der Ära Hansi Flick. Wegen des Süle-Experiments auf der Rechtsverteidigerposition saß er beim Auftakt gegen Japan nur auf der Bank. Gegen Spanien rückte Kehrer in die Startelf und verschuldete mit zu passivem Abwehrverhalten gegen Jordi Alba das zwischenzeitliche 0:1. Die Folge: eine Rückkehr auf die Bank gegen Costa Rica. Japan: kein Einsatz

Spanien: Startelf, Note 5

Costa Rica: kein Einsatz

© getty NIKLAS SÜLE (Durchschnittsnote 3,83) Eigentlich in der Innenverteidigung gesetzt, beorderte ihn Flick beim Auftaktspiel gegen Japan überraschend auf die Rechtsverteidigerposition. Das Experiment scheiterte, beim 1:2 hob Süle das Abseits auf. Gegen Spanien rückte er in die Innenverteidigung und spielte dort eigentlich gut, bis er bei Alvaro Moratas 0:1 zu spät kam. Japan: Startelf, Note 4

Spanien: Startelf, Note 3,5

Costa Rica: Startelf, Note 4

© getty ANTONIO RÜDIGER (Durchschnittsnote 3,17) Der Innenverteidiger von Real Madrid gab bei der WM den Abwehrchef. Nach starkem Beginn baute er in dieser Rolle kontinuierlich ab. Positiv: In der Offensive sorgte Rüdiger per Kopf wiederholt für Gefahr. Japan: Startelf, Note 2,5

Spanien: Startelf, Note 3

Costa Rica: Startelf, Note 4

© getty NICO SCHLOTTERBECK (Durchschnittsnote 4,5) Weil sein BVB-Kollege Süle auf die rechte Seite rutschte, bildete Schlotterbeck beim Auftaktspiel gegen Japan mit Rüdiger das Innenverteidiger-Duo. Sein dilettantisches Abwehrverhalten ermöglichte Takuma Asanos 1:2. Gegen Spanien kam Schlotterbeck noch zu einem Kurzeinsatz. Japan: Startelf, Note 4,5

Spanien: ab der 87., keine Bewertung

Costa Rica: kein Einsatz

© getty MATTHIAS GINTER (keine Bewertung) Gerade noch so verhinderte Flick Ginters dritte WM-Teilnahme ohne auch nur eine einzige Einsatzsekunde. Beim Titelgewinn 2014 und der Blamage 2018 durfte er genauso wenig mitwirken wie bei den ersten beiden Spielen in Katar. In der Nachspielzeit gegen Costa Rica gab es die zweifelhafte Erlösung. Japan: kein Einsatz

Spanien: kein Einsatz

Costa Rica: ab der 90.+3, keine Bewertung

© getty ARMEL BELLA-KOTCHAP (keine Bewertung) Der 20-jährige Innenverteidiger vom FC Southampton feierte erst im Herbst sein Nationalmannschaftsdebüt und schaffte es direkt in den WM-Kader - anstelle des routinierten und formstarken Mats Hummels. Womöglich auch in Hinblick auf die Heim-EM 2024 sammelte Bella-Kotchap wichtige erste Turnier-Erfahrungen. Japan: kein Einsatz

Spanien: kein Einsatz

Costa Rica: kein Einsatz

© getty DAVID RAUM (Durchschnittsnote 3,83) Obwohl Raum wiederholt technische Unzulänglichkeiten und fehlerhaftes Defensivverhalten offenbarte, hielt Flick an ihm fest und wurde dafür mit vereinzelten Glanzlichtern belohnt: Beim Japan-Spiel holte Raum den Elfmeter zum 1:0 heraus, gegen Costa Rica bereitete er Gnabrys frühes 1:0 per Flanke vor. Japan: Startelf, Note 4

Spanien: Startelf, Note 4

Costa Rica: Startelf, Note 3,5

© getty CHRISTIAN GÜNTER (keine Bewertung) Nach seiner starken Hinrunde mit der Bundesliga-Überraschungsmannschaft vom SC Freiburg wollte Günter auf der Linksverteidigerposition eigentlich Stammspieler Raum herausfordern. Bei der WM-Generalprobe im Oman machte er es nach seiner Einwechslung auch ordentlich, zu einem WM-Einsatz reichte es dennoch nicht. Japan: kein Einsatz

Spanien: kein Einsatz

Costa Rica: kein Einsatz

© getty JOSHUA KIMMICH (Durchschnittsnote 3,17) Kimmich schien das neuerliche WM-Aus in der Gruppenphase von allen Nationalspielern am meisten mitzunehmen. Den Tränen nahe sprach er vom"schwierigsten Tag meiner Karriere". Nach zwei eher durchschnittlichen Leistungen auf der Sechs rückte Kimmich gegen Costa Rica auf seine einstige Position als Rechtsverteidiger, wobei er auch von dort permanent einrückte. Zur Pause kehrte er nach Klostermanns Einwechslung fest ins Zentrum zurück. Japan: Startelf, Note 4

Spanien: Startelf, Note 3

Costa Rica: Startelf, Note 2,5

© getty LEON GORETZKA (Durchschnittsnote 3,5) Gegen Japan entschied sich Flick im defensiven Mittelfeld zunächst gegen Goretzka und für Gündogan. Nach 67 Minuten tauschte der Trainer, woraufhin die Partie zu Ungunsten Deutschlands kippte. Bei den folgenden Spielen durfte Goretzka jeweils beginnen, weil Flick für seine Rivalen Gündogan (Zehner gegen Spanien) und Kimmich (Rechtsverteidiger gegen Costa Rica) neue Rollen fand. Japan: ab der 67, Note 4

Spanien: Startelf, Note 3,5

Costa Rica: Startelf, Note 3

© getty ILKAY GÜNDOGAN (Durchschnittsnote 2,83) Gegen Japan dominierte Gündogan das Spiel aus der Zentrale und erzielte per Elfmeter das zwischenzeitliche 1:0. Nach seiner Auswechslung verlor das DFB-Team erst die Stabilität und dann das Spiel. Gegen Spanien blieb Gündogan als offensivster Part eines Mittelfeld-Trios mit Kimmich und Goretzka blass, ehe er bei der extrem offensiven Ausrichtung gegen Costa Rica den Ballverteiler zwischen den Innenverteidigern gab. Japan: Startelf, Note 2,5

Spanien: Startelf, Note 3,5

Costa Rica: Startelf, Note 2,5

© getty JONAS HOFMANN (Durchschnittsnote 4) Genau wie Kehrer ist auch Hofmann ein großer Verlierer dieser WM. Durfte er in den vergangenen Monaten unter Flick fast immer irgendwo auf der rechten Außenbahn beginnen, reichte es in Katar zu keinem Startelfeinsatz. Japan: ab der 67, Note 4

Spanien: ab der 85., keine Bewertung

Costa Rica: kein Einsatz

© getty JULIAN BRANDT (keine Bewertung) Brandt kam zwar nicht zum Einsatz, erzählte bei einer Pressekonferenz dafür ausführlich von einer Mannschaftssitzung nach dem Japan-Spiel. Im Zuge dessen sei vor allem das schlechte Abwehrverhalten beim Auftaktspiel kontrovers besprochen worden. Japan: kein Einsatz

Spanien: kein Einsatz

Costa Rica: kein Einsatz

© getty MARIO GÖTZE (Durchschnittsnote 4) Der Siegtorschütze vom WM-Finale 2014 kam beim Auftaktspiel gegen Japan zu seinem ersten Länderspieleinsatz seit über fünf Jahren. An einstige Heldentaten knüpfte Götze als Einwechselspieler diesmal aber nicht an. Japan: ab der 79., keine Bewertung

Spanien: kein Einsatz

Costa Rica: ab der 66., Note 4

© getty JAMAL MUSIALA (Durchschnittsnote 2,33) Vor dem Turnier galt Musiala als großer (beziehungsweise einziger) Hoffnungsträger der deutschen Nationalmannschaft. Dieser Rolle wurde er größtenteils auch gerecht. Musiala glänzte mit tollen Dribblings, vielen Balleroberungen und etlichen Torchancen. Einziges Manko: er traf nicht ins Tor. Zwölfmal zielte Musiala zu ungenau, gegen Costa Rica scheiterte er zweimal am Aluminium. Japan: Startelf, Note 2,5

Spanien: Startelf, Note 2,5

Costa Rica: Startelf, Note 2

© getty SERGE GNABRY (Durchschnittsnote 3,5) Bei den ersten beiden Spielen enttäuschte Gnabry auf dem rechten Flügel, doch Flick hielt ihm die Treue. Gegen Costa Rica rutschte Gnabry auf die linke Seite, von wo aus er für viel Betrieb sorgte: ein Tor, ein Assist. Japan: Startelf, Note 4

Spanien: Startelf, Note 4,5

Costa Rica: Startelf, Note 2

© getty LEROY SANÉ (Durchschnittsnote 2,25) Sané war eigentlich als linker Flügelstürmer fest für die Startelf eingeplant, verpasste die Auftaktpartie aber wegen Problemen am rechten Knie. Gegen Spanien belebte er nach seiner Einwechslung das Spiel und war an Füllkrugs Ausgleich entscheidend beteiligt. Gegen Costa Rica rückte er in die Startelf und zählte auch dank eines Assists zu den besseren Deutschen. Japan: kein Einsatz

Spanien: ab der 70., Note 2

Costa Rica: Startelf, Note 2,5

© getty KARIM ADEYEMI (keine Bewertung) Genau wie sein Dortmund-Kollege Moukoko sammelte auch Adeyemi erste WM-Erfahrungen, zu einem Einsatz reichte es aber nicht. Beide gelten als Hoffnungsträger für die Heim-EM 2024. Japan: kein Einsatz

Spanien: kein Einsatz

Costa Rica: kein Einsatz

© getty THOMAS MÜLLER (Durchschnittsnote 4,17) Beim FC Bayern München hatte Müller im Herbst mit etlichen Wehwehchen zu kämpfen, wurde aber pünktlich zur WM fit. Flick setzte ihn zunächst als Spielmacher und dann zweimal als falsche Neun ein, zu überzeugen wusste Müller aber nirgends. Bei den ersten beiden Spielen gelang ihm noch nicht einmal ein einziger Abschluss. Nach dem Ausscheiden deutete der 33-Jährige einen möglichen Rücktritt aus der Nationalmannschaft an. Japan: Startelf, Note 4

Spanien: Startelf, Note 4,5

Costa Rica: Startelf, Note 4

© getty KAI HAVERTZ (Durchschnittsnote 3) Nach einer enttäuschenden Vorstellung als falsche Neun gegen Japan musste Havertz gegen Spanien erkältet passen. Gegen Costa Rica drehte er das Spiel mit einem späten Doppelpack. Japan: Startelf, Note 4,5

Spanien: kein Einsatz

Costa Rica: ab der 66., Note 1,5

© getty NICLAS FÜLLKRUG (Durchschnittsnote 2,75) Mit seinen Toren und seiner sympathischen Art avancierte der Mittelstürmer von Werder Bremen zum absoluten Publikumsliebling. Obwohl sich Füllkrug schon bei der WM-Generalprobe im Oman mit einem Treffer für einen Startplatz bewarb, vertraute Flick beim Turnier zunächst stets auf eine falsche Neun. Füllkrug kam dreimal als Joker rein: Gegen Spanien traf er zum wichtigen Ausgleich, gegen Costa Rica zum 4:2. Der große Gewinner dieser WM. Japan: ab der 79., keine Bewertung

Spanien: ab der 70., Note 2

Costa Rica: ab der 55., Note 3,5