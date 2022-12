Cristiano Ronldo und Lionel Messi: Nie wieder ein GOAT-Duell?

Nach dem Aus von Portugal bei der Weltmeisterschaft in Katar ist klar: Die Fans müssen weiter auf ein Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Argentiniens Lionel Messi warten - wenn es überhaupt noch eines geben wird. Zu diesem Anlass blickt SPOX zurück auf die größten Aufeinandertreffen der wohl besten Spieler des 21. Jahrhunderts.

Die GOAT-Debatte ist etwas ermüdend, dennoch schwebt sie seit Jahren über der Welt des Fußballs. Kein anderes Thema hält sich länger als die Diskussion um Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Wer ist der Bessere? Zu welchem Lager gehörst Du? Gab es je ein Besseren als die beiden Ausnahmekönner? Da viele nicht in den Genuss kamen, Größen wie Pelé oder Maradona (ja, es gibt noch viele weitere legendäre Kicker) live und in Farbe zu sehen, stellt sich letztere Frage für so manch einen Fan gar nicht erst. Allerdings sammelten CR7 und Messi in ihren erfolgreichen Karrieren auch genügend Argumente, sodass diese Meinung durchaus vertretbar ist. Entsprechend groß war die Vorfreude auch jedes Mal, wenn sich die beiden Rivalen mit ihren jeweiligen Teams gegenüberstanden - insbesondere zu den glorreichen Zeiten in der spanischen Liga, als sich Messi (für Barcelona) und Ronaldo (für Real Madrid) gegenseitig zu Höchstleistungen trieben. Deshalb war die Hoffnung auch groß, dass sich die beiden in einem möglichen WM-Finale endlich wieder aufeinandertreffen. Das war zuletzt 2020 in der Champions League der Fall - und nach Portugals Ausscheiden ist es nicht unwahrscheinlich, dass das auch das letzte Mal bleiben wird. Es ist durchaus möglich, dass Ronaldo und auch Messi ihre Nationalmannschaftskarriere nach der Weltmeisterschaft beenden. In vier Jahren bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko sind beide ziemlich sicher nicht mehr aktiv. Ronaldo ist bereits 37, Messi immerhin 35 Jahre alt. Nach aktuellem Stand ist es zudem nicht auszuschließen, dass es auch auf Vereinsebene kein Pflichtspiel-Duell mehr geben wird.

© getty Lionel Messi und Cristiano Ronaldo: Der Stand der Dinge Messis Vertrag in Paris endet nach der laufenden Saison. Zieht er wie zu erwarten seine Option auf ein weiteres Jahr, bleibt er also noch bis 2024 bei PSG. Wie es danach weitergeht, steht in den Sternen. Angeblich gibt es Überlegungen, dass er seine Karriere in den USA bei Inter Miami ausklingen lässt. Auch eine Rückkehr zu seinem Herzensverein FC Barcelona scheint zumindest nicht unmöglich. Ronaldos Zukunft ist hingegen völlig ungewiss. Nach der Vertragsauflösung bei Manchester United ist der Portugiese aktuell vereinslos. Es halten sich seit Tagen hartnäckige Gerüchte, dass er einen fürstlichen Vertrag in Saudi-Arabien unterschreiben wird. Dass der Wechsel bereits fix ist, dementierte er allerdings neulich. Auch ein Wechsel innerhalb Europas scheint möglich. Jedoch gehen CR7 die Optionen aus: Kaum ein Top-Klub hat aktuell Bedarf. Gerüchte über eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Sporting Lissabon oder ein Wechsel zum FC Chelsea tauchen immer mal wieder auf. Wirklich konkret scheinen diese aber nicht zu sein. Auch über ein Engagement bei PSG wurde zuletzt spekuliert. Sollte Ronaldo Europa tatsächlich verlassen, könnte es nie wieder ein Duell mit Messi in einem relevanten Wettbewerb geben. Nur bei einem Chelsea-Wechsel könnte es in dieser Saison noch zu einem Aufeinandertreffen in der Champions League kommen. Sporting Lissabon ist in der Königsklasse bereits ausgeschieden. Somit würde es bei insgesamt 36 Duellen bleiben. In diesen ging Ronaldo lediglich elfmal als Sieger vom Platz (wie auch 2020, als er mit Juventus Turin 3:0 gegen Messis Barcelona gewann). Messi setzte sich ganze 16-mal durch, dazu kommen neun Remis. In zwei Freundschaftsspielen gingen beide jeweils einmal als Sieger vom Platz. Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: Statistiken Bevor wir genauer auf die ikonischsten Spiele eingehen, lohnt sich noch ein Blick auf die irren Statistiken der beiden Superstars. Ronaldo erzielte für seine Klubs in 949 Pflichtspielen 701 Tore und bereitete 223 weitere vor. Dazu kommen 118 Treffer in 196 Spielen für Portugal. Messi traf in 853 Partien ebenfalls 701-mal auf Vereinsebene und 95-mal für Argentinien (170). In Sachen Assists hat er seinem Rivalen, zu dem er nach außen hin inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, mit 333 einiges voraus. Außerdem gewann er mit sieben Titeln den prestigeträchtigen Ballon d'Or zweimal mehr als Ronaldo. Dieser hat dafür einen Champions-League-Pokal mehr in seiner Vitrine. Beide gewannen zudem einen großen Titel mit ihrer Nationalmannschaft: Messi die Copa América, CR7 die Europameisterschaft. Beendet wäre die Debatte darum, wer denn nun wirklich der GOAT ist, erst dann, wenn Messi in Katar den Pott holt. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi im direkten Vergleich Statistik Cristiano Ronaldo Lionel Messi Spiele insgesamt 1.145 1.023 Tore insgesamt 819 796 Assists insgesamt 266 387 Titel insgesamt 34 41 Persönliche Auszeichnungen 7 9

© getty Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Das letzte Duell Champions League, Gruppenphase: 8. Dezember 2020 Ronaldo, damals schon bei Juventus Turin, sicherte seinem Team mit einem Doppelpack den Gruppensieg. Die Alte Dame gewann mit 3:0 gegen den FC Barcelona. Den ersten Treffer steuerte er in gewohnter Manier per Elfmeter bei, den zweiten - wie sonst? - ebenfalls. Weston McKennie hatte zwischenzeitlich per Seitfallzieher für das 2:0 gesorgt. Messi vergab auf der anderen Seite mehrere Hochkaräter. Es war die erste Niederlage für Barça in der Gruppenphase seit 2009 - inzwischen ist das bekanntlich keine Seltenheit mehr.

© imago images Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: Das erste Clásico-Duell La Liga, 12. Spieltag: 29. November 2009 Ronaldo war im Sommer zuvor für die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro aus Manchester nach Madrid gekommen. Es sollte der Anfang der vielleicht größten Fehde aller Zeiten werden. Die Partie gewann aber der FC Barcelona mit 1:0. Den Treffer des Tages machte ein gewisser Zlatan Ibrahimovic. Sergio Busquets und Lassana Diarra sahen jeweils Gelb-Rot in dem hitzigen Duell. Und Messi und Ronaldo? Von beiden kam nicht wirklich viel. Ronaldo wurde sogar ausgewechselt, für ihn kam Karim Benzema in die Partie.

© getty Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Das wichtigste Duell Champions League, Finale: 27. Mai 2009 Nur sechsmal standen sich Ronaldo und Messi in der Königsklasse gegenüber. Immerhin einmal im Endspiel. Barcelona ging durch Samuel Eto'o früh in Führung, die Entscheidung für die haushoch überlegenen Katalanen besorgte Messi. Und wie! Nach einer eigentlich zu hohen Flanke stieg der 1,69 Meter in die Luft und kam in Rücklage mit dem Kopf an den Ball. Keeper Edwin van der Saar konnte nur hinterherschauen, wie der Ball im langen Eck einschlug. "Messi kann einfach alles. Er ist der Stärkste, er ist der Beste", schwärmte Trainer Pep Guardiola anschließend. Es war das i-Tüpfelchen von Barças Machtdemonstration und für die vielleicht beste Mannschaft aller Zeiten. CR7 wurde hingegen nahezu kaltgestellt. Gleichzeitig war es Ronaldos letztes Spiel für Manchester United vor dem Wechsel zu Real. Ein Jahr zuvor hatte er den Henkelpott mit den Red Devils gewonnen, nachdem im Halbfinale Barcelona bezwungen werden konnte.

© getty Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: Die größte Klatsche La Liga, 13. Spieltag: 29. November 2010 Die Partie sorgte nicht nur für eine der schmerzhaftesten Niederlagen in der Geschichte von Real Madrid und Ronaldo, sondern auch für einen der legendärsten Momente in der Fehde: Ein sichtlich angeschlagener Messi lief kurz nach dem Treffer von Jéffren zum 5:0-Endstand in Richtung des Mittelkreises, um auf den Wiederanpfiff zu warten, während Ronaldo mit den Händen in der Hüfte bedröppelt in die Röhre schaute. Ein Bild, das auch für die Unterschiede zwischen Real und Barça in den anschließenden Jahren stehen sollte: Während die Madrilenen die Liga von 2010 bis 2020 nur dreimal gewannen, standen die Katalanen am Ende der Saison in diesem Zeitraum siebenmal ganz oben. Trotz der fünf Tore stand Messis Name am Ende nicht auf der Anzeigetafel. Die ersten vier Treffer erzielten Xavi, Pedro und David Villa per Doppelpack. Für Real war es gleichzeitig ein Weckruf - nur 2015 verloren sie während der Ronaldo-Ära nochmal ähnlich hoch (0:4).

© getty Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Das größte Spektakel La Liga, 29. Spieltag: 23. März 2014 Tore von Ronaldo und Messi, eine Rote Karte für Sergio Ramos und insgesamt sieben Treffer: Dieser Clásico hatte alles, was ein Spektakel ausmacht. Es war das zweifellos attraktivste Duell in der Ära der beiden Rivalen. Am Ende gewann Barça mit 4:3, Messi wurde mit drei Toren zum Matchwinner. Ronaldo hatte Real zwischenzeitlich vom Punkt mit 3:2 in Führung gebracht. Auch Messi traf zweimal per Elfmeter, welche den 3:3-Ausgleich und das 4:3 bedeuteten. Ronaldo beschwerte sich anschließend über den Schiedsrichter: "Das war ein hartes Spiel. Es gab einige Leute, die uns nicht gewinnen, Barça dafür weiter im Titelrennen sehen wollten. Ich bin jetzt schon lange hier und offensichtlich stört es die Leute, wenn Real Madrid gewinnt. Das macht sie neidisch. Der Schiedsrichter hat so viele Fehler gemacht. Sie müssen eigentlich einen Schiedsrichter ansetzen, der der Wichtigkeit des Spiels auch gerecht wird. Er war bleich und sehr nervös. Ich versuche jetzt nicht, mich zu rechtfertigen, es gab aber einige Vorfälle. Einige Leute wollten, dass Barça im Titelrennen bleibt - und das sind sie nun." Am Ende wurden Messi und Co. tatsächlich mit zwei Punkten Vorsprung Meister.