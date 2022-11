WM Kompakt, 28. November: Cristiano Ronaldo beansprucht Portugals 1:0 von Bruno Fernandes für sich

Cristiano Ronaldo haderte nach dem 2:0 Portugals mit dem Treffer, der Teamkollege Bruno Fernandes zugeschrieben wurde. Definitiv von SPOX ist aber dieses WM Kompakt. Neben CR7 geht es um Belgiens internen Stress, mal wieder die "One Love"-Binde und "Sebastian" Schweinsteiger.

© getty WM 2022 in Katar - Ego des Tages: Cristiano Ronaldo In der 54. Minute des Spiels Portugal gegen Urugay flankte Bruno Fernandes in Richtung CR7 in den Strafraum, doch der aktuell vereinslose Stürmer sprang unter dem Ball durch, kam augenscheinlich nicht mehr an den heran - trotzdem Tor. Kein Grund, das nicht zu feiern: Ronaldo setzte zu Jubelstürmen an und feierte Fernandes' Treffer wie seinen eigenen. Die FIFA sah es jedoch anders: Nach dem Abpfiff wurde Fernandes als Torschütze angezeigt, das ärgerte Cristiano Ronaldo offenbar. Er strich sich mehrmals über die Haare und wollte andeuten: "Den hab ich noch berührt." Während ARD-Experte Sami Khedira sich darüber nicht wunderte - Ronaldo habe vermutlich erst durch dieses Ego die vielen Höhen seiner Karriere erreicht - fand Thomas Hitzlsperger harte Worte für CR7: "Er kann sich mal für seinen Kollegen freuen", forderte er auf. Ronaldo wirke immer beleidigt, weil nicht er getroffen habe. Dabei solle er lieber seinen Mitspieler für die Flanke loben: "Aber da ist er nicht in der Lage zu. Das ist ein bisschen schade." Bruno Fernandes selbst war wohl ebenfalls von einem Ronaldo-Treffer ausgegangen. "Ich habe gefeiert, als wäre es Cristianos Tor gewesen", sagte er nach dem Spiel, "mein Ziel war es, auf ihn zu flanken." Doch ihm ist es egal. Er sei "glücklich mit dem Sieg, egal wer dabei getroffen hat. Das wichtigste ist, dass wir unser Ziel des Weiterkommens erreicht haben."

© getty WM 2022 in Katar - Zoff des Tages: Belgien zerfleischt sich selbst Nach einem Sieg gegen Kanada und einer Niederlage gegen Marokko steht Belgien vor einem Endspiel am dritten Gruppenspieltag gegen Kroatien. Für Superstar Kevin De Bruyne ist es ja bekanntlich ohnehin schon zu spät. "Keine Chance, wir sind zu alt", fällte der Mittelfeldmann schon vor einigen Tagen ein vernichtendes Urteil über sein eigenes Team, ein bisschen Sarkasmus war da wohl auch dabei. Belgiens beste Möglichkeit sei 2018 gewesen. "Wir haben eine gute Mannschaft, aber sie ist gealtert", kritisierte de Bruyne. Nationaltrainer Roberto Martinez schlug in eine ähnliche Kerbe: "Mit dem Ball sind wir nicht mehr wir selbst", erklärte er nach der 0:2-Niederlage gegen Marokko, "Wir haben Angst und spielen nicht mehr mit Leidenschaft." Auch Real-Star Eden Hazard schielte in Richtung der alternden Defensive: Belgien habe nicht die drei schnellsten Innenverteidiger der Welt, "aber das wissen sie", erklärte er. Verteidiger Jan Vertonghen, selbst 35 Jahre alt, konnte das nicht auf sich sitzen lassen: "Ich nehme an, dass wir schlecht im Sturm spielen, weil wir vorne auch zu alt sind", konterte er. "Es gibt viele Dinge, die mir durch den Kopf gehen, die ich besser nicht sagen sollte. Zumindest nicht außerhalb der Kabine", schoss er in Richtung seiner Mitspieler. Er selbst schob die Schuld ebenfalls weiter - in Richtung Torhüter Thibaut Courtois: "Sie haben zwei identische Tore erzielt, zwei Mal kurzer Pfosten. Der Ball darf niemals reingehen." Da herrscht wohl eine teuflische Stimmung bei den "Red Devils".

© getty WM 2022 in Katar - Spaltung des Tages: "One Love"-Binde Die FIFA hat sie verboten, kein Mannschaftskapitän lief am Ende mit der "One Love"-Binde auf. Doch nun sorgt sie erneut für Unruhen. Stuart Andrew, der britische Minister für Sport, schickte den Wunsch an die englische Nationalmannschaft, sie sollten beim heutigen Duell gegen Wales doch zur Binde für Vielfalt greifen. Das kam in Katar nicht gut an. Der Leiter des WM-Organisationskomitees Hassan al-Thawadi verurteilte die Binde scharf: "Sie hat einen spaltenden Charakter! Wenn du damit ein Statement in Katar setzen möchtest, habe ich ein Problem damit. Auch wir sind Teil der Welt und haben unsere eigenen Werte", polterte der Sportfunktionär Katars. Dabei stellte er noch eine umstrittene These auf: "Es geht um die arabische Welt. Mit der Binde wollen sie indirekt aussagen, dass sie ein Problem damit haben, wenn ein islamisches Land ein solches Turnier austrägt. Wo soll das enden?" Es bleibt spannend, ob doch noch ein Team die "spaltende" Binde tragen wird.

© getty WM 2022 in Katar: Botschaft des Tages: Regenbogen-Flitzer Beim Spiel zwischen Portugal und Urugay lief kurz vor dem umstrittenen CR7-Tor ein Flitzer übers Feld. Der riss sich seinen Pullover vom Körper und holte eine Regenbogenfahne heraus. Auf einem Superman-Shirt stand "Save Ukraine" und "Respect for Iranian Woman" drauf. Alles weitere könnt ihr hier nachlesen.

© getty WM 2022 in Katar: Die Spiele am 29. November Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker/Spielbericht 16.00 Uhr A Ecuador Senegal Khalifa International Stadium (Doha) Liveticker 16.00 Uhr A Niederlande Katar Al Bayt Stadium (Al Khor) Liveticker 20.00 Uhr B Iran USA Al Thumama Stadium (Al Thumama) Liveticker 20.00 Uhr B Wales England Ahmed bin Ali Stadium (Al Rayyan) Liveticker

© getty WM 2022 in Katar: Das steht heute an Ecuador - Senegal (16 Uhr) Enner Valencia ist die personifizierte Lebensversicherung der Ecuadorianer. Alle drei Tore der Südamerikaner bei dieser WM gehen auf das Konto des Stürmers, der jedoch leicht angeschlagen ins Duell mit dem Senegal geht. Theoretisch könnten sich beide Teams fürs Achtelfinale qualifizieren, dafür müsste aber Gastgeber Katar Schützenhilfe leisten und die Niederlande schlagen. Darauf wollen sich Ecuador und der Afrikameister nicht verlassen. Senegal mit dem deutschen U21-Europameister Ismail Jakobs muss siegen, um Ecuador zu überholen. Niederlande - Katar (16 Uhr) Das dritte Spiel ist zugleich das letzte für Katar bei seiner Heim-WM. Das historisch frühe Aus eines Gastgebers steht bereits seit Freitag fest, nun geht es um einen möglichst würdevollen Abschied gegen den Gruppenfavoriten Niederlande. Die Chancen auf eine Überraschung sind nach den Eindrücken der ersten Spiele aber äußerst gering. Die Niederländer sind klarer Favorit, und sie sind noch nicht sicher fürs Achtelfinale qualifiziert. Das Team um Sturm-Juwel Cody Gapko will den Gruppensieg, um im Achtelfinale einem möglichen Duell mit England aus dem Weg zu gehen. Iran - USA (20 Uhr) Den USA hilft nur ein Sieg, um noch das Achtelfinale zu erreichen. Dem Iran könnte sogar ein Remis genügen - wenn gleichzeitig Wales nicht gegen England gewinnt. Das Duell gegen den "Großen Satan" USA ist ein Politikum. Als rühmliches Vorbild dient allerdings die WM 1998, als der Iran ebenfalls in der Gruppenphase auf die USA traf. In der "Mutter aller Spiele" ging es hart, aber fair zu. Beide Teams tauschten vor dem Anstoß sogar Blumen aus und posierten für ein gemeinsames Foto, von der FIFA gab es später den Fair-Play-Preis. Auf dem Rasen schrieb Iran Geschichte und feierte mit einem 2:1 seinen ersten Sieg bei einer WM-Endrunde. Wales - England (20 Uhr) England erreicht selbst bei einer Niederlage mit drei Toren Unterschied das Achtelfinale. Wales kann sich erst bei einem Erfolg ab vier Toren Vorsprung sicher sein. Kaum zu glauben: Die sogenannten "Home Nations" England, Wales, Schottland und Nordirland haben untereinander seit 1872 schon 610 Länderspiele bestritten. Keines davon fand bei einer WM statt.

© imago images WM 2022 in Katar - Versprecher des Tages: Jessy Wellmer und Sebastian Die ARD-Moderatorin Jessy Wellmer wollte einen Beitrag aus dem Stadion ankündigen, ehe sie zu "Esther und Sebastian" übergab. Bastian Schweinsteiger, der im Stadion neben Esther Sedlaczek stand, konterte humorvoll mit: "Kannst mich auch Basti nennen." Auch Wellmer selbst lies noch einen Scherz folgen. Nachdem sie im ARD-Studio wieder übernahm, schickte sie ein "Ihr dürft auch Jenny oder Peggy zu mir sagen" in Stadion in Katar. Die Expertenrunde im Studie lachte schelmisch über die Sebastian-Jenny-Interaktion, ehe Wellmer wieder an "BASTIAN Schweinsteiger" übergab.

© getty WM 2022 in Katar - Rekord des Tages: Brasilien überflügelt Deutschland Die Seleção hat einen neuen Rekord in WM-Endrunden aufgestellt. Seit 17 WM-Gruppenspielen hat Brasilien nicht mehr verloren. Die letzte Niederlage geht damit zurück zur Weltmeisterschaft 1998, als man im dritten Qualifikationsspiel gegen Norwegen 1:2 verlor - damals war man schon für ein Weiterkommen qualifiziert. Damit überflügelt die Seleção auch das DFB-Team. Die Deutschen hatten zwischen 1990 und 2010 nur 16-mal in Folge nicht verloren, dann scheiterten sie in Südafrika an Serbien. Netter Zusammenhang: Beide Serien starteten in Turnieren, die sie selbst gewannen. Brasilien wurde 2002 Weltmeister - Deutschland 1990. Wir sollten uns in 20 Jahren unbedingt den diesjährigen Weltmeister anschauen.

© getty WM 2022 in Katar - Kritik des Tages: Toni Kroos "Aus dem Pressing der Spanier haben wir uns sehr selten fußballerisch befreit. Ich habe Manuel Neuer selten so viele lange Bälle spielen gesehen", kritisierte Toni Kroos die Spielweise der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". Deshalb fordert der Weltmeister von 2014 seine Mitspieler auf, das Heft mehr in die eigene Hand zu nehmen: "Da muss mit dem Ball noch viel mehr möglich sein." Doch das Unentschieden habe trotzdem für bessere Stimmung gesorgt, "nach Japan war ja Weltuntergang." Selbst hatte er schon auch Lust, wieder mitzuspielen, "definitiv hat's gejuckt, schon beim ersten Spiel", erklärte Kroos. Doch er habe auch Vertrauen ins DFB-Team: "Ich weiß, dass wir tolle Jungs haben und ein Stück weit besser Fußball spielen können. Das wissen sie auch selbst, da brauchen wir uns nichts vormachen."