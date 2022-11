WM 2022 - US-Stürmer Terrence Boyd im Interview: "Ich gurke in der vierten Liga rum und bin gar kein Profi"

Terrence Boyd bestritt für die US-Nationalmannschaft bisher 14 Länderspiele, trotz starker Leistungen für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Liga machte er sich keine realistische Hoffnungen auf eine WM-Nominierung. Im Interview mit SPOX und GOAL berichtet der Stürmer von seinen Erlebnissen beim Team USA.

Boyd: Natürlich wäre ich sehr gerne dabei gewesen, aber machen wir uns mal nichts vor: Es gibt so viele talentierte Stürmer, die gerade in Europa gut performen und zurecht dabei sind - außer Jordan Siebatcheu von Union, der am ehesten den klassischen Mittelstürmer verkörpert. Die waren bis vor kurzem Tabellenführer in der Bundesliga und er Stammspieler. Also von was reden wir da im Vergleich zu mir? Haji Wright hat schon ein paar Tore geschossen in der Türkei, Josh Sargent ist dabei und kann diese Rolle auch spielen. Klar: Du brauchst auch mal jemanden, der die Dreckstore macht, Wales hat die Einwechslung von Kieffer Moore extrem gut getan. Viele Teams wünschen sich mittlerweile einen solchen Spielertypen zurück, um auch mal einen Plan B zu haben, egal ob in einer niedrigen Liga oder auf Weltklasseniveau. Irgendwann musst du über Flanken agieren und brauchst mal einen, der keinen guten Fußball spielen muss, sondern einen eingebauten Torriecher hat. Ich finde es gut, dass diese ausgestorbene Art so langsam wieder mehr Akzeptanz findet.

Terrence Boyd: Super! Ich war echt aufgeregt, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Es ist immer einfach, sich das auf der Couch vorzustellen. Hinter den Kulissen war alles hektisch und crazy, weil es live war. Als Experte war ich vorher schon einmal im Studio, aber dieses Kommentator-Dasein - wann sagst du etwas, wann hältst du besser die Schnauze - das ist schon eine andere Nummer. Du willst ja auch nicht dem Zuschauer zuhause das Spiel vermiesen. Du willst Infos geben, die nützlich sind, gleichzeitig unsichtbar und sichtbar sein. Ich hatte ein paar Versprecher drin, Sätze, die ich angefangen, aber nicht zu Ende gebracht habe. Ich denke aber, dass es im Großen und Ganzen okay war und hoffe, dass mir die Zuschauer die Fehler verzeihen.

© imago images Sein erstes Länderspiel bestritt Boyd 2012 gegen Italien. Auch mit dabei: Andrea Pirlo.

Terrence Boyd: USA? "Mein Name war ein wenig verbrannt"

Sie haben im Oktober 2016 Ihr letztes von 14 Länderspielen für die USA gemacht. Wie war seit dieser Zeit der Kontakt zum Nationalteam und den Trainern?

Boyd: Seit dem Ende der Amtszeit von Jürgen Klinsmann war der Kontakt komplett abgebrochen, Nachfolger Bruce Arena hatte noch kurz angefragt, mich aber dann trotzdem nicht eingeladen, obwohl ich in der Bundesliga getroffen hatte. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Aber seit Gregg Berhalter Trainer ist, gibt es gar keinen Kontakt mehr. Ich weiß gar nicht, ob er mich überhaupt kennt. Mein Problem war auch, dass ich in dem halben Jahr in der MLS (Toronto von Januar bis Juli 2019) - so ehrlich muss man sein - scheiße gespielt habe. Mein Name war dann ein wenig verbrannt. Dann heißt es: 'Der hat noch nicht einmal hier Tore geschossen.' Es ist schade, aber ich habe mich damit abgefunden. Ich habe meine Chancen bekommen und kann trotzdem stolz auf mich sein. Das, was ich erreicht habe, kann mir keiner nehmen.

Es gab keine Pläne, länger in den USA zu spielen, um für die Nationalmannschaft mehr auf dem Radar zu sein?

Boyd: Nein, das hatte aber vor allem familiäre Gründe. Mein zweites Kind war auf dem Weg, die Frau war noch in Deutschland, konnte nicht mit nach Toronto kommen. Ich wusste schon vor dem Wechsel, dass es schwer wird, viel zu spielen. Jozy Altidore war gesetzt. Ich war alleine dort, das macht dich auch fertig als Vater und Ehemann, wenn du nur über Facetime Kontakt haben kannst. Und ich habe einfach nicht gut performt, wenn ich mal die Chance gekriegt habe. Danach habe ich mein Glück in Halle wiedergefunden, Selbstvertrauen getankt und in Kaiserslautern läuft es gerade auch wunderbar. Wir haben gerade viel Grund zu feiern, das ist sehr schön.

Im Februar 2012 haben Sie auf recht kuriose Weise Ihr Länderspieldebüt gegeben, damals waren Sie noch bei Borussia Dortmund II aktiv. Wie lief das ab?

Boyd: Das war sehr wild. Ich war schon Jugendnationalspieler, Jürgen Klinsmann hatte im Vorjahr das A-Team übernommen. Ich besaß beim BVB noch nicht einmal einen Profivertrag, spielte in der Regionalliga West. Matthias Hamann, Bruder von Didi und beim US-Verband als Scout tätig, hat sich bei mir und meinem Berater gemeldet und gesagt: 'Lern am besten schon einmal Italienisch, du wirst wahrscheinlich beim Freundschaftsspiel in Italien dabei sein.' Ich dachte mir nur: 'Was willst du mir erzählen, ich gurke in der vierten Liga rum und bin gar kein Profi.' Aber dann kam es echt so: Ich hatte mit den BVB-Amateuren ein Spiel in Idar-Oberstein, habe noch nicht einmal ein Tor gemacht und wurde danach von Hamann abgeholt. Direkt zum Flughafen und nach Mailand, dort von einem Chauffeur abgeholt, Anzug an, Security auf dem Hotelflur - das war für mich eine völlig andere Welt und ich wusste gar nicht, was los ist. Wir hatten dort ein paar Tage Training und alleine das war für mich schon krass: Klinsmann und die damaligen Starspieler wie Clint Dempsey, Jermaine Jones, Tim Howard - da waren schon geile Zocker dabei. Und dann wurde ich für Dempsey nach 80 Minuten eingewechselt - und dann stehst du da mit Buffon, Chiellini und Pirlo ...

Terrence Boyd - Andrea Pirlo umgehauen? "I'm so sorry, I'm a big fan"

Und mit jenem Pirlo kam es auch direkt zu einer Begegnung ...

Boyd: Ich habe ihn direkt umgehauen. Ich habe mich dann sofort entschuldigt, weil er mich genervt angeschaut hat und von den USA wahrscheinlich sowieso keinen kannte - vor allem nicht mich. Ich sagte nur zu ihm: 'I'm so sorry, I'm a big fan.' Und habe ihm aufgeholfen.

Sie haben alle ihre Länderspiele unter Klinsmann gemacht. Vor allem nach den Episoden beim FC Bayern und zuletzt bei Hertha BSC ist er in Deutschland durchaus umstritten. Wie haben Sie ihn erlebt?

Boyd: Ich stand ihm sehr positiv gegenüber. Er wollte in allen Bereichen sehr viel optimieren, Spieler auf das höchstmögliche Niveau bringen und formen, war sehr innovativ. Er war sehr sympathisch, ein toller Typ. Egal wo wir waren, er musste immer mehr Autogramme geben als die Spieler, weil er als Spieler eine absolute Legende war. Was da in Berlin los war, kann ich mir auch nicht erklären. Er war ja auch in Bayern derjenige, der die Athletiktrainer mehr oder weniger in die Bundesliga gebracht hat. Am Ende bleibt nur die Story mit den Buddha-Statuen hängen und dass er gleich wieder gekickt wurde, aber in dem Geschäft kann es manchmal ganz schnell gehen. Ich kann nichts Negatives sagen.

Bevor Sie unter anderem eine Kreuzbandverletzung außer Gefecht setzte, waren Sie 2012 und 2013 regelmäßig beim Team und kamen zu Einsätzen. Wie nahe haben Sie sich da an der ersten Mannschaft gefühlt und gedacht: 'Das kann auf Dauer eine Erfolgsgeschichte werden?'

Boyd: In der ersten Elf habe ich mich nicht wirklich gesehen, aber ich stand immerhin im Vorkader für die WM 2014 in Brasilien. Und ich bin wirklich jemand, der sich eher schlecht redet und sehr demütig ist, aber: Ich kam aus einer Saison, in der ich in Österreich bei Rapid Wien zweistellig und auch in der Europa League getroffen hatte und statt mir wurde dann ein 35-jähriger Stürmer aus der MLS nominiert, der dort nicht performt hatte. Da hätte er mich echt mitnehmen können! (lacht)

Im Oktober 2016 kam es nach zweieinhalbjähriger Abstinenz zu Ihrem letzten Länderspiel, einen Monat später wurde Klinsmann entlassen. Wie sah es danach mit Ihren Chancen aus?

Boyd: Ich habe in Darmstadt Bundesliga gespielt, auch wenn ich die Liga nicht zerlegt habe, habe ich meine Tore gemacht. Unter Klinsmann wäre ich weiter eingeladen worden, ich war ja im Pool. Bei Arena war das Problem, dass er Halb-Amerikaner, die nicht in den USA aufgewachsen sind, als Ausländer ansieht. Da hätte er wohl höchstens für absolute Stars eine Ausnahme gemacht. In dieser Zeit haben nicht viele US-Stürmer in einer Liga wie der Bundesliga gespielt. Aber es hat nicht gereicht. Da war mir schon klar: 'Jetzt ist wahrscheinlich Feierabend in der Nationalmannschaft.'