Pressestimmen zum DFB-Unentschieden gegen Spanien: "Nur wenige Nationalmannschaften zeigen so einen Charakter"

Die deutsche Nationalmannschaft wurde in den internationalen Medien nach dem 1:1 gegen Spanien als "Überlebenskünstler" gefeiert, aber es gibt auch nachdenkliche Stimmen. Niclas Füllkrug hatte in der Schlussphase zum Ausgleich getroffen.

In Spanien wurde das Ergebnis durchaus positiv bewertet, wenngleich sogar ein deutscher Sieg am Ende möglich war. "Deutschlands letzter Konter von Sané hätte uns fast alt aussehen lassen", schrieb die Marca .

Der Guardian kommentierte dementsprechend: "Es stellt sich heraus, dass Deutschland doch eine Nummer 9 hat. Der Name ist Niclas Füllkrug, er spielt für Werder Bremen, und als es drauf ankam, war er da."

© getty Niclas Füllkrug traf gegen Spanien zum wichtigen 1:1.

SPANIEN

Marca: "Riesenpunkt. Ein seriöses Spanien macht einen großen Sprung Richtung Achtelfinale, es fehlt noch ein Punkt. Ein gigantisches Unentschieden gegen einen Rivalen mit Substanz, der sich nie aufgab und Spanien leiden ließ. Gegen Deutschland braucht man Helden. Das waren mal Maceda, Fernando Torres und Puyol, dieses Mal zeitweise Morata. Spanien ist ein Seiltänzer ohne Netz. Deutschlands letzter Konter von Sané hätte uns fast alt aussehen lassen."

AS: "Nur noch ein Punkt entfernt! Spanien spielt Remis gegen Deutschland und ist sicher im Achtelfinale bei einem Unentschieden gegen Japan. Es war das Duell zweier Mannschaften mit etwa gleicher PS-Zahl. Olmos von Neuer abgefälschter Lattenknaller war eine gute Visitenkarte. Niemand hat gesagt, dass die WM eine leichte Aufgabe sei."

Sport: "Ein großes Spiel von Spanien, das durch Morata in Führung ging aber zum Ende hin dem deutschen Drang nicht standhielt. Spanien lernt gegen Deutschland zu Leiden. Es gibt Spiele, bei denen man leiden muss, und das gegen Deutschland war so eins."

El Mundo Deportivo: "Titanisches Unentschieden. Bei einem Duell auf hohem Niveau erzielte Morata die Führung, und Füllkrug hielt die Deutschen am Leben. Deutschland hielt sich an den vier Sternen auf der Brust fest, um bei dieser WM zu überleben. Die Deutschen reagierten erst, als sie sich schon draußen sahen. Nur wenige Nationalmannschaften zeigen so einen Charakter wie die deutsche."