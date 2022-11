Die größten WM-Blamagen: "Wenn wir verlieren, stürze ich mich ins Mittelmeer"

Die argentinische Nationalmannschaft hat sich in Katar mit einer 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den krassen Außenseiter Saudi-Arabien eine der ganz großen Blamagen bei Weltmeisterschaften geleistet. Ob "Wunder von Bern" oder "Schmach von Cordoba" - auch deutsche WM-Mannschaften haben so ihre Erfahrung mit Überraschungen.

Das Spiel reiht sich ein in die ganz großen Blamagen der WM-Geschichte. SPOX gibt einen Überblick.

Trotz früher 1:0-Führung verloren die Argentinier am Ende mit 1:2 gegen die Saudis. Es war die erste Niederlage von Lionel Messi und Co. nach 36 Spielen und 1238 Tagen.

Die "Mutter" aller WM-Sensationen: "Meine Spieler sind zum Schlachten bereite Schafe", sagte der amerikanische Trainer Bill Jeffrey. Doch Joe Gaetjens' Tor (38.) ließ dann die "Three Lions" bei ihrer ersten WM-Teilnahme wie Schafe aussehen.

Brasilien spielt seitdem nicht mehr in Weiß, und Autor Nelson Rodrigues schrieb: "Jede Nation hat ihre nationale Katastrophe, etwas wie Hiroshima. Unsere Katastrophe, unser Hiroshima, ist die Niederlage gegen Uruguay 1950."

Nordkorea ging als 1000:1-Außenseiter in das Turnier - doch Pak Doo-Ik sorgte für die wohl größte Überraschung in der WM-Geschichte. "Der Untergang des Römischen Reiches ist nichts dagegen", schrieb das Northern Echo . Torschütze Pak erinnerte sich: "Vor Freude haben wir alle geheult." Die Azzurri standen zu Hause im Tomaten-Hagel, im Italienischen heißt Blamage seitdem "una corea".

22. Juni 1974, DDR-Deutschland 1:0 Hamburg/Vorrunde)

Bei der einzigen WM-Teilnahme der DDR geht es direkt gegen "Klassenfeind" Deutschland. Stasi-Chef Erich Mielke lässt das Team aus Angst vor Überläufern überwachen. Mit dem Sieg rechnet auch er nicht - aber Jürgen Sparwasser schockt den Favoriten mit seinem Siegtreffer in der 77. Minute.

Während sich Deutschland nach der Pleite zusammenrauft und am Ende Weltmeister wird, muss die DDR als Gruppensieger in der Zwischenrunde gegen Brasilien, Argentinien und die Niederlande ran und scheidet aus. Sparwasser gelingt 1988 schließlich die Flucht in den Westen.