"Nicht viel Spielraum": Barça-Insider gesteht Absage von Topstar

Enric Masip, Berater von Barcelona-Präsident Joan Laporta, hat sich zu den Hintergründen der geplatzten Verpflichtung von Offensivspieler Nico Williams im vergangenen Sommer geäußert.

"Wenn ein Spieler, an dem man interessiert ist, nicht wechseln will, dann hat man nicht viel Spielraum. Es gab nicht viel, was wir hätten tun können", bestätigte Masip im Interview mit El Chiringuito, dass Williams Athletic Bilbao nicht verlassen wollte und Barça daher absagte.

Nach einer guten Saison mit Bilbao und starken Vorstellungen für Spanien auf dem Weg zum Titel bei der EM 2024 wurde Williams bei mehreren europäischen Spitzenklubs gehandelt. Barcelona galt dabei stets als größter Interessent, letztlich blieb der 22-Jährige aber in Bilbao. Angeblich auch, weil er seinem älteren Bruder Inaki, der ebenfalls für Bilbao spielt, versprochen haben soll, noch eine weitere Saison mit ihm bei Athletic zu verbringen.