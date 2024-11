Nach Deal mit Nike: Verschenkt der FC Barcelona 130.000 Trikots?

FC Barcelona hat rund 133.000 Mitglieder

Die in Eigenregie bereits produzierten Trikots kämen dadurch aber nicht mehr für den Verkauf in Frage. Dem Bericht zufolge erwägt Barca, sie anlässlich des 125-jährigen Klubjubiläums am 29. November an seine Mitglieder zu verschenken. Der Klub hat rund 133.000 Mitglieder.

Unter Trainer Hansi Flick führt Barca die spanische Primera Division aktuell souverän an. Nach der Länderspielphase wartet ein Auswärtsspiel gegen Celta Vigo.