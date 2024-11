"Sehr schwierig": Robert Lewandowski sieht Problem auf Lamine Yamal beim FC Barcelona zukommen

Lewandowski: "Junge Spieler mögen es nicht, angeschrien zu werden"

Lewandowski erzählte indes, dass er natürlich probiere, Yamal mit seiner Erfahrung "den einen oder anderen Ratschlag" zu geben. Der Umgang mit jungen Spielern sei mittlerweile aber nicht mehr so leicht: "Junge Spieler mögen es heutzutage nicht, angeschrien oder ermahnt zu werden. Das hat sich verändert. Nicht nur im Fußball, auch im Leben, im Beruf, junge Menschen mögen das nicht. Es ist nicht so, dass man nicht mal etwas lauter mit ihnen sprechen kann, aber sie anzubrüllen bringt nichts. Man muss sich also auch anpassen und eine Balance finden", so der 36-Jährige.

Lamine Yamal steht in der laufenden Saison aktuell bei sechs Toren und acht Assists in 16 Einsätzen für Barça. Zuletzt fehlte er wegen einer Knöchelverletzung, wegen der er auch die jüngsten Länderspiele mit Spanien verpasste. Ob er im Auswärtsspiel bei Celta Vigo am Samstag wieder spielen kann, ist noch unklar.

Lewandowski hat indes einen starken Start in die Saison hingelegt. Der Angreifer kam wettbewerbsübergreifend schon auf 19 Tore in 17 Spielen.