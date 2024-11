"Es wird schwierig, wieder jemanden wie ihn zu haben": Real-Präsident Florentino Pérez schwärmt von Ex-Spieler

"Es wird schwierig, in Zukunft wieder jemanden wie Kroos zu haben", sagte Pérez und nannte ihn "einen der Besten unserer Geschichte und eine der größten Legenden des Weltfußballs". Anschließend richtete sich Pérez direkt an Kroos und sagte: "Lieber Toni, danke für alles, was du uns gegeben hast. Du weißt, dass das immer deine Heimat sein wird."

Kroos spielte von 2014 bis 2024 insgesamt zehn Jahre lang für Real und gewann in dieser Zeit fünfmal die Champions League - letztmals in der vergangenen Saison. Anschließend spielte der mittlerweile 34-Jährige noch die Heim-EM mit der deutschen Nationalmannschaft, ehe er seine Karriere beendete.

Explizit bedankte sich Pérez außerdem bei Joselu, der Real im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern mit einem Doppelpack ins Finale geschossen hatte. Nach dem Triumph gegen den BVB im Endspiel der Königsklasse wechselte der 34-Jährige zu Al-Gharafa nach Katar.