Emotionales Statement: Jude Bellingham richtet sich an die Fans von Real Madrid

Real Madrids Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat nach dem 4:0-Sieg gegen Osasuna in LaLiga am Samstag emotionale Worte an die Fans der Königlichen gerichtet.

"Sogar in Scheiß-Zeiten ist Aufgeben keine Option", schrieb Bellingham zu mehreren Bildern vom Sieg gegen Osasuna bei Instagram. Der 21-jährige Engländer weiter: "Danke Madridistas, für Eure unglaubliche Unterstützung in guten und schlechten Momenten."

Bellingham, der vergangene Saison starke 23-mal traf, erzielte gegen Osasuna sein erstes Pflichtspieltor für Real in der laufenden Spielzeit. Dem ehemaligen Dortmunder war in der 42. Minute das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 gelungen, zudem hatte er den Führungstreffer durch Vinicius Junior aufgelegt.