Omar Marmoush: 24 Scorerpunkte in 16 Pflichstpielen

Gyökeres (26) hat eine festgeschriebene Ablösesumme von 100 Millionen Euro und wird unter anderem von Manchester United umworben. Stadtrivale City hat unterdessen wenig Grund, den noch bis 2027 gebundenen Haaland (24) zu verkaufen.

Marmoush machte in Frankfurt zuletzt eine grandiose Entwicklung durch. In 16 Pflichtspielen dieser Saison gelangen ihm bereits 14 Treffer und zehn Assists. Zuletzt wurde Marmoush auch mit dem FC Bayern München und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.