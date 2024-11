Bei Flutkatastrophe in Spanien: Ex-Spieler des FC Valencia verstorben

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Spanien: Heimspiele von Valencia und Villarreal abgesagt

Spanien wird seit Tagen von einer in der Landesgeschichte so noch nie dagewesenen Flutkatastrophe heimgesucht, der bereits zahlreiche Menschen zum Opfer gefallen sind. Besonders betroffen ist die Region um die Großstadt Valencia. Mehrere Gebiete sind aufgrund der heftigen Regenfälle überschwemmt, große Schäden wurden angerichtet. Die Rettungskräfte sprachen am Freitagnachmittag von bereits 200 Todesopfern.

Castillejos Laufbahn begann in der Jugend des FC Valencia. Der große Sprung in die Profimannschaft blieb ihm aber verwehrt, weswegen er den Klub 2015 in Richtung Paterna verließ. Bis zu seinem Karriereende 2020 lief der zentrale Mittelfeldspieler in seiner Heimat Spanien für Torre Levante, Paterna, Eldense, Buñol, Recambios Colón, CD Roda und zuletzt Villamarxant auf.

Aufgrund der katastrophalen Lage im Osten des Landes hat sich der spanische Fußball-Verband dazu entschieden, die Heimspiele von Valencia (gegen Real Madrid) und dem FC Villareal (gegen Rayo Vallecano) abzusagen.