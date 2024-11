Abrechnung mit Vinicius Junior von Real Madrid: "Er hat keine Klasse"

Vinicius landete beim Ballon d'Or 2024 letztlich hinter Rodri auf Platz zwei, mit Jude Bellingham und Dani Carvajal belegten zwei weitere Real-Stars die Plätze drei und vier. Bester Deutscher wurde Toni Kroos auf Rang neun, auch Florian Wirtz (Platz zwölf) schaffte es in die Top-15.

Für Vinicius und Co. steht die nächste Aufgabe am Dienstag an, wenn Real in der Champions League die AC Milan zu Gast hat. Ihr nächstes Ligaspiel haben die Königlichen am 9. November zuhause gegen Osasuna.