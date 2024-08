"Es sieht nicht gut aus": Mittelfeld-Juwel des FC Barcelona wohl schwer verletzt - Entwarnung bei Pedri?

© getty

Bernal war eine der großen Überraschungen in der Sommervorbereitung und erarbeitete sich so Spielzeit. Im Mittelfeld hat der FC Barcelona ohnehin große Sorgen. Ilkay Gündogan hat den Klub in Richtung Manchester verlassen und auch Gavi fehlt weiterhin wegen seines Kreuzbandrisses. Bei Frenkie de Jong ist indes unklar, wann er nach seiner Knöchelverletzung wieder zurückkehren kann.

Am Mittwoch soll es medizinische Tests geben, um herauszufinden, wie schwer die Verletzung von Bernal tatsächlich ist. Sollten sich die Befürchtungen bestätigen, würde der Spanier lange ausfallen.