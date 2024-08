180 Millionen Euro für neue Spieler: Woher kommt das Geld für Atlético Madrids spektakuläre Shoppingtour?

© getty

Álvaro Moratas Abgang ist zu verschmerzen

Natürlich zog Moratas Abgang die meiste Aufmerksamkeit auf sich, da er in der letzten Saison 21 Tore erzielt und Spanien als Kapitän gerade zum Sieg bei der EM 2024 geführt hatte. Die kalte, harte Wahrheit ist jedoch, dass Morata nicht vermisst werden wird.

Er war noch nie ein zuverlässiger Torjäger und spielte eine miese zweite Saisonhälfte mit zwei mickrigen Treffern. Bei der Niederlage in Dortmund nahm ihn Simeone sogar in der Halbzeitpause vom Platz, was sein rapide schwindendes Vertrauen in den Mittelstürmer deutlich machte.

Morata war in der vergangenen Saison zwar der zweitbeste Torschütze von Atléti, aber auch der am zweithöchsten bezahlte Spieler. Der Verkauf an Milan war also zweifellos die richtige Entscheidung. 13 Millionen Euro sind guter Preis für einen unbeständigen 31-jährigen Stürmer.