Wie bei Kylian Mbappé: Real Madrid stellt Endrick als Superstar vor

Bereits in dieser Woche hatte Real seinen neuen Superstar Kylian Mbappé, der ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommen ist, im großen Rahmen präsentiert.

Endrick kann seinen Vertrag bei Real erst ab dem 21. Juli unterschreiben, da er an diesem Tag seinen 18. Geburtstag feiert. Die Präsentation wird im Beisein von Blanco-Präsident Florentino Pérez und im Santiago Bernabéu stattfinden. Dort hatten die Königlichen vor 80.000 Zuschauern auch Mbappé vorgestellt.

Real Madrid teilte in einem offiziellen Statement mit: "Real Madrid kündigt an, dass am Samstag, 27. Juli, um 12 Uhr die Präsentation von unserem Spieler Endrick im Santiago Bernabéu stattfinden wird. Zuvor wird Real Madrids Präsident Florentino Pérez Endrick in der Real Madrid City begrüßen und die Zeremonie zur Unterschrift des Vertrags, der unseren neuen Spieler für sechs Jahre an den Klub binden wird, durchführen."