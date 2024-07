Das bemerkenswerteste Trainerteam der Fußball-Geschichte? Hansi Flicks ganz spezielle Mischung beim FC Barcelona

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

FC Barcelona: Thiago Alcantara folgt auf Heiko Westermann und Marcus Sorg

Bei Flicks Präsentation vergangenen Samstag war Thiago noch nicht anwesend. Erst am Mittwoch verkündete der Klub in einer Pressemitteilung, dass Thiago "die kommenden Wochen" in Flicks Trainerstab verbringen werde, "um sich als Trainer fortzubilden. Es wird erwartet, dass er den ganzen Sommer mit dem Profikader verbringt und demzufolge auch an der US-Tour teilnimmt." Welche exakte Rolle angedacht ist? Was nach diesen Wochen passiert? Unklar.

Mit Marcus Sorg (58) und Heiko Westermann (40) holte Flick (59) bereits zuvor zwei neue Co-Trainer nach Barcelona, beide waren zuletzt ebenfalls beim DFB tätig. Sorg assistierte Flick schon zu dessen Zeiten als Bundestrainer, Westermann fungierte als Co-Trainer von Christian Wörns bei der U19-Nationalmannschaft.

Als Spieler erlangte der 1,90 Meter große Innenverteidiger unter anderem bei Arminia Bielefeld, dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV Kultstatus. "Halb Mensch, halb Tier - HW4", hieß es. Etwas anerkennend, etwas spöttisch. In der Saison 2015/16 spielte Westermann für Real Betis in Sevilla und kam so mit dem spanischen Fußball und der spanischen Sprache in Kontakt.