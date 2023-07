Real Madrid: Die teuersten Transfers im Check - Note 5 für FCB-Legende und zweimal die 6

Real Madrid hat mit Jude Bellingham den zweitteuersten Spieler der Vereinsgeschichte verpflichtet. Doch wo wird sich der Engländer leistungsmäßig einsortieren? SPOX verschafft einen Überblick: Die Rekordtransfers der Königlichen im Check.

Bei Real Madrid gab es in der Vergangenheit den einen oder anderen galaktischen Transfer. Doch wer sind die teuersten Spieler der Klubgeschichte - und wie haben sie sich geschlagen?

© imago images Nicolas Anelka Kam 2000 für 35 Millionen Euro vom FC Arsenal Anelka fand eine Saison lang nicht zu seiner Form, holte aber immerhin die Champions League und brachte das Geld anschließend mit seinem Paris-Wechsel wieder ein. Note: 4.

© getty Arjen Robben Kam 2007 für 35 Millionen Euro vom FC Chelsea Daumen hoch? Eher nicht. Hatte mit Verletzungen zu tun und fühlte sich in Madrid nie wirklich wohl. Brachte 2009 immerhin noch 25 Mio. Euro ein und wurde dann bei Bayern zur Legende. Note: 5.

© getty Karim Benzema Kam 2009 für 35 Millionen Euro von Olympique Lyon Stand lange im Schatten von Cristiano Ronaldo, lieferte aber trotzdem konstant Weltklasseleistungen ab. Nach dem CR7-Wechsel avancierte er zum wichtigsten Offensivspieler und sicherte den Königlichen mit wichtigen Toren den Triumph in der Champions League 2022. Wechselte 2023 ablösefrei nach Saudi-Arabien. Note: 1.

© getty Luka Modric Kam 2012 für 35 Millionen Euro von Tottenham Da braucht es nicht viele Worte. Einer der besten Spieler der Klubgeschichte, einer der besten seiner Generation. Rückblickend ein Schnäppchen. Note: 1.

© getty Thibaut Courtois Kam 2018 für 35 Millionen Euro vom FC Chelsea Der erste legitime Casillas-Nachfolger? Am Anfang mit kleinen Problemen. Zeigte vor allem in den letzten beiden Jahren aber, was er kann. Gewann das CL-Finale 2022 fast im Alleingang mit wichtigen Paraden. Note: 2.

© getty David Beckham Kam 2003 für 37,5 Millionen Euro von Manchester United 71 Torbeteiligungen in 159 Einsätzen, vor allem aber neben den Platz ein Galaktischer. Brachte dem Klub viel Glamour und war allein deshalb jeden Cent wert. Note: 2.

© getty Mateo Kovacic Kam 2015 für 38 Millionen Euro von Inter Mailand Sollte Nachfolger von Luka Modric werden, setzte sich aber nie durch. Immerhin bekam Real 2019 eine Ablöse von 45 Millionen Euro vom FC Chelsea für ihn. Note: 4.

© getty Ronaldo Kam 2002 für 45 Millionen Euro von Inter Mailand Ronaldo, der Erste. War für Real "nur" alle 99,6 Minuten an einem Tor beteiligt und hin und wieder verletzt. War aber auch viel mehr als ein reiner Stürmer. Il Fenomeno war eine Urgewalt und eine absolute Legende in Madrid. Note: 2.

© getty Vinícius Júnior Kam 2018 für 45 Millionen Euro von Flamengo Brauchte etwas Anlaufzeit, scheint nun aber endgültig angekommen zu sein. Hat mit 22 Jahren schon 225 Pflichtspiele für Real absolviert und kommt auf 59 Treffer sowie 64 Assists. Scheint zudem von Jahr zu Jahr besser zu werden. Note: 1,5.

© getty Rodrygo Kam 2019 für 45 Millionen Euro vom FC Santos Bisher mit mehr Tiefen als Höhen, hat sich in der jüngsten Zeit aber etwas fangen können. Vor allem in der Champions League mit einigen wichtigen Toren. Im Schatten von Vinícius oder anderen Mitspielern aber nicht so herausragend und eher durchschnittlich. Note: 3,5.

© getty Ferland Mendy Kam 2019 für 48 Millionen Euro von Olympique Lyon Hat Real-Legende Marcelo von seinem Stammplatz verdrängt, ist aber offensiv deutlich harmloser als sein Vorgänger. Defensiv eine solide Option für einen hohen Preis. Hat außerdem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Note: 3,5.

© getty Éder Militao Kam 2019 für 50 Millionen Euro vom FC Porto Lange nur Mitläufer, hat sich dann zum Stammspieler gemausert. Sicher keiner der ganz großen Verteidiger, aber CL-Sieger 2022. Es gibt schlechtere Investitionen, trotzdem einen Tick zu teuer. Note: 3.

© getty Luis Figo Kam 2000 für 60 Millionen Euro vom FC Barcelona Sportlich sowohl bei Barça als auch bei Real eine Legende - muss man erstmal schaffen. Emotional wohl nur noch in Madrid gern gesehener Gast. Dort aber über jeden Zweifel erhaben. Note: 2.

© getty Luka Jovic Kam 2019 für 63 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt Setzte sich in Madrid nie durch und enttäuschte selbst bei seiner SGE-Rückkehr auf Leihbasis. Ist laut transfermarkt.de nur noch acht Millionen Euro wert und kickt jetzt bei der AC Florenz. Note: 6.

© getty Kaká Kam 2009 für 67 Millionen Euro von der AC Mailand 2007 noch Weltfußballer, kurz darauf der Absturz in Madrid. Verletzungen warfen ihn zurück, er fand nie zurück zu alter Stärke. 2013 die ablösefreie Rückkehr nach Mailand. Note: 5.

© getty James Rodríguez Kam 2014 für 75 Millionen Euro von der AS Monaco Scheiterte nicht an Leistung, sondern an übertriebenen Erwartungen nach toller WM 2014. Immerhin 79 Torbeteiligungen in 125 Einsätzen, am Ende trotzdem nur Bankdrücker. Note: 3.

© imago images Zinédine Zidane Kam 2001 für 77,5 Millionen Euro von Juventus Turin Vielleicht der Galaktischste unter den Galaktischen. Unvergessliche Leichtfüßigkeit. So galaktisch, dass viele vergessen, dass er im zähen Alltag oft die Beine baumeln ließ. Erinnerungen an Zidane betreffen oft die wichtigen Spiele, in denen er meist ablieferte. Darüber hinaus blieb er aber nicht selten unter seinen Möglichkeiten. Note: 2,5.

© getty Aurélien Tchouaméni Kam 2022 für 80 Millionen Euro von der AS Monaco Kam bereits in seinem Debütjahr auf 50 Einsätze und zeigte, dass er im Mittelfeld einer der Nachfolger von Toni Kroos und Luka Modric werden kann. Wird Real wohl noch jede Menge Freude bereiten. Note: 2.

© getty Cristiano Ronaldo Kam 2009 für 94 Millionen Euro von Manchester United Ronaldo, der Zweite. Mehrmaliger Weltfußballer, sammelte Rekorde um Rekorde, wurde zur Klubikone und holte seine Ablöse mehrfach wieder rein - nicht zuletzt beim Juve-Wechsel zum richtigen Zeitpunkt. Note: 1.

© getty Gareth Bale Kam 2013 für 101 Millionen Euro von Tottenham In 258 Partien an 173 Treffern beteiligt. Mann für große Momente und Finals - Copa del Rey gegen Barca, Champions League gegen Atlético und Liverpool. Da trübt auch das zerstrittene Ende nur minimal. Bales Zeit in Madrid wird vielerorts unterschätzt. Note: 2,5.

© getty Jude Bellingham Kam 2023 für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund Wird sich der Engländer im bereits vollgestopften Mittelfeld von Real Madrid durchsetzen können? Die Vorschusslorbeeren sind riesig, jetzt muss Bellingham liefern. Noch keine Bewertung.