FC Barcelona im Kadercheck: Behalten, verleihen oder verkaufen? Diese Spieler können gehen

Dem FC Barcelona steht ein wildes Sommer-Transferfenster bevor. Um neue bzw. zurückkehrende Spieler zu holen, müssen andere Akteure des spanischen Meisters von der Gehaltsliste.

Über die möglichen Abgänge des FC Barcelona wurde bisher nicht viel gesprochen - eher über die Spieler, die nach Katalonien kommen könnten, allen voran Lionel Messi. Der Weltmeister hat sich nun aber dazu entschieden, zu Inter Miami zu wechseln. Eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub hätte ohnehin an der finanziellen Situation Barças scheitern können. Zwar hat man die Forderungen von LaLiga-Präsident Javier Tebas erfüllt und einige Gehälter gekürzt, dennoch muss man immer noch Geld auftreiben, um den vorgegebenen "Finanzplan" der Liga zu erfüllen. Dafür müssen einige Spieler gehen. Doch wer sollte verkauft, wer ausgeliehen und wer trotz der Abwanderungsgerüchte gehalten werden? SPOX und GOAL schlüsseln all das auf ...

© getty Barça im Kadercheck: Ansu Fati - behalten Berichten zufolge ist Barça bei Fati hin- und hergerissen. Es wird gemunkelt, dass der Spanier laut der Führungsetage bei einem Angebot in einer bestimmten Höhe gehen darf. Trainer Xavi hingegen habe sich noch nicht festgelegt, ob er den Außenstürmer unbedingt halten will oder eben nicht. Mit seinen 21 Jahren und seinem immensen Potenzial hat Fati noch viel zu bieten. Und er hat in einigen Momenten gezeigt, dass er Weltklasse sein kann. Einst wurde er schließlich als Messi-Nachfolger auserkoren und erhielt dessen Rückennummer 10. Potenzielle Interessenten könnten allerdings von seiner Verletzungsanfälligkeit abgeschreckt werden. Nur bei einem sehr hohen Angebot sollte Barça ihn ziehen lassen.

© getty Barça im Kadercheck: Raphinha - verkaufen Gerade einmal zehn Tore hat der Stammspieler in allen Wettbewerben erzielt. Am Ende der Saison fand er sich in Xavis System zwar immer besser zurecht, aber den Ansprüchen eines Barça-Spielers wird er eher nicht gerecht. Mit dem zuletzt verletzten Ousmane Dembélé sehen die Katalanen einfach deutlich besser aus. Auch deshalb sollte Raphinha direkt wieder gehen. Newcastle United soll interessiert sein und könnte über 50 Millionen Euro bieten.

© getty Barça im Kadercheck: Frenkie de Jong - behalten Das ist ein klarer Fall. De Jong hat in Barcelona endlich wieder zu seiner Bestform gefunden - weniger als zwölf Monate, nachdem man ihn vom Hof jagen wollte. Doch irgendwie halten sich die Abwanderungsgerüchte hartnäckig. Gerade Manchester United und Trainer Erik ten Hag wollen einfach nicht locker lassen. Barça sollte seinen Niederländer jedoch unbedingt halten, gerade nach dem Abgang von Busquets.

© getty Barça im Kadercheck: Ferran Torres - verkaufen Schon seit 18 Monaten ist der Spanier beim FC Barcelona. Und nach wie vor ist schwer zu erkennen, was er dem Team auf dem Platz bringen soll und warum man einst 55 Millionen Euro für ihn an Manchester City zahlte. Er ist kein Torjäger, kein Vorlagengeber, kein Spielmacher. Immerhin: Torres ist erst 23 Jahre alt und zumindest manchmal liefert er ab. Barça sollte ihn deshalb loswerden, bevor sein Marktwert noch tiefer sinkt.

© getty Barça im Kadercheck: Gavi - behalten Das Fiasko um den Vertrag von Gavi zieht sich nun schon seit fast sechs Monaten hin. Im Grunde hat ihm der FC Barcelona ein gutes Angebot gemacht, damit er bleibt. Aufgrund finanzieller Probleme ist der spanische Meister zu dessen Erfüllung jedoch gar nicht in der Lage. Wenn die Verlängerung nicht gelingt, könnte er theoretisch im Sommer ablösefrei gehen - obwohl er den Verein gar nicht verlassen will. Barcelona sollte alle anderen Spieler loswerden, bevor man den amtierenden Golden Boy gehen lässt.

© getty Barça im Kadercheck: Samuel Umtiti - verkaufen Umtiti hat eine gute Saison in Lecce hinter sich und war nie wirklich Teil von Xavis Plänen. Die Italiener wollen den Weltmeister von 2018 halten. Eine hohe Ablöse wird dabei aber sicher nicht herausspringen. Barças Fehler: Man gab dem Innenverteidiger einen Vertrag bis 2026. Umtiti muss unbedingt von der Gehaltsliste genommen werden und die Katalanen müssen hoffen, dass er sich mit Lecce einig wird.

© getty Barça im Kadercheck: Eric Garcia - behalten Xavi scheint Garcia zu mögen, trotz seiner offensichtlichen Defensivschwächen. Die Lösung: Gegen schwächere Gegner darf sich der gelernte Innenverteidiger im defensiven Mittelfeld ausprobieren. Immerhin das ist teilweise aufgegangen. Zum Glück kam er einst ablösefrei von Manchester City und nicht für eine hohe Ablöse. So kann Barça ihn ruhig eine weitere Saison als Reservespieler behalten und schauen, ob er sich weiterentwickelt.

© getty Barça im Kadercheck: Clement Lenglet - verkaufen In dieser Saison war der Franzose an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Als einer von wenigen Spielern wusste er dort zu überzeugen. Deshalb sind die Spurs wohl bereit, das zu zahlen, was Barça verlangt. Übrigens: 2018 überwiesen die Katalanen 36 Millionen Euro für Lenglet nach Sevilla ...

© getty Barça im Kadercheck: Franck Kessié - behalten Vor ein paar Monaten wäre es keine Frage gewesen, dass der Ivorer bleiben soll. Doch gegen Ende der Saison ließ ihn Xavi oft auf der Bank. Dadurch gab es zumindest Gedankenspiele, ob Barça ihn verkaufen wolle. Doch gerade nach dem Abgang von Vereinslegende Sergio Busquets könnte nun seine Zeit gekommen sein. Selbstverständlich muss er bleiben.

© getty Barça im Kadercheck: Sergiño Dest - verkaufen Dest war ein kurioser Fall für die Blaugrana. In der Saison 2020/21 zeigte er einige hervorragende Leistungen. Aber Xavi lieh ihn danach aus und möchte den US-Amerikaner nicht mehr zurückhaben. Die Suche nach einem Nachfolger für Dani Alves geht also munter weiter. Bei der AC Mailand ist Dest seit Monaten ohnehin komplett außen vor. Dort bleiben wird er also auch nicht. Seine fehlende Spielpraxis ist zudem ein Problem bei Barças zukünftigen Verhandlungen. Vor drei Jahren zahlten sie 21 Millionen Euro an Ajax - so viel werden sie jetzt nicht mehr bekommen.

© getty Barça im Kadercheck: Ángel Alarcón - verleihen Der 19-Jährige Alarcón bekam bei der Blaugrana in dieser Saison seine ersten Einsätze. Für die Jugendteams ist er zu gut, für die erste Mannschaft aber noch nicht geeignet. So wäre ein Leihgeschäft wohl die ideale Lösung.

© getty Barça im Kadercheck: Francisco Trincão - verkaufen 31 Millionen Euro verprasste Barça vor drei Jahren für das unbeschriebene Blatt namens Trincão. Nun steht fest, dass er mit einem Verlust von 24 Millionen Euro an Sporting Lissabon weitergegeben werden wird, wo er diese Saison per Leihe verbrachte.