Pep Guardiola ist begeistert: Wird Real-Schreck Valentin "Taty" Castellanos das Schnäppchen des Sommers?

Nur wenige Spieler haben es in ihrer Karriere geschafft, Real Madrid vier Tore einzuschenken - Valentin "Taty" Castellanos gehört seit dem 4:2-Sieg Gironas über die "Königlichen" nun zu diesem elitären Kreis.

Der Argentinier machte sich zuvor in den USA bei New York City einen Namen und schoss den Klub 2021 zum Gewinn des MLS Cups. Nun mischt er LaLiga während seiner Leihe bei Girona auf. In seiner ersten Saison in Spanien hat Castellanos bislang elf Treffer erzielt - so viele wie Weltstar Antoine Griezmann (Atletico Madrid) und einen mehr als Vinícius Júnior (Real Madrid). Der 24-Jährige verkörpert dabei die jüngste Erfolgsgeschichte der City Football Group. In mittlerweile drei sogenannten Farm-Vereinen von Manchester City glänzte er: in Südamerika, Nordamerika und jetzt in Europa. Von seinem Torregen gegen Real Madrid werden zahlreiche europäische Vereine Kenntnis genommen und ihn nun auf dem Zettel haben. Verlockend dabei: Im Sommer könnte er für gerade einmal 17 Millionen Euro zu haben sein.

© getty Valentin Castellanos: In den Fußstapfen von Lewandowski Vier Spiele lang war Real ohne Gegentor geblieben, bis Castellanos nach nur zwölf Minuten für Girona netzte. Später im ersten Durchgang war er zu schnell und zu stark für Verteidiger Eder Militão und bezwang Keeper Andriy Lunin mit einem kraftvollen, flachen Abschluss. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte schlug er mit einer Direktabnahme erneut zu und schnürte damit den Dreierpack. Dann sorgte er noch per Kopf sensationell für seinen vierten Treffer. Kein einziges Team hatte in dieser Saison zuvor vier Tore gegen Real Madrid geschossen - Castellanos tat das jetzt ganz allein. Damit wurde er zum ersten Spieler, der viermal gegen die "Blancos" traf, seit einem gewissen Robert Lewandowski. Dem Polen war das am 24. April 2013 im Champions-League-Halbfinale (4:1) gelungen, noch im Trikot von Borussia Dortmund - exakt zehn Jahre und einen Tag vor dem Girona-Angreifer. In einem La-Liga-Spiel war das Vier-Tore-Kunststück ganze 76 Jahre keinem mehr geglückt, der bis dahin Letzte war Esteban Echevarria für Oviedo.

© getty Valentin Castellanos: Das Comeback Castellanos nannte es eine "traumhafte Nacht". Er führte strahlend aus: "Wir spielen gegen eines der besten Teams der Welt, und ich hätte mir das niemals vorstellen können. Gegen Real Madrid zu treffen, war ein Traum, aber vier Tore waren völlig unvorstellbar." Vor wenigen Wochen noch war eine derartige Ausbeute tatsächlich unvorstellbar und Castellanos Selbstvertrauen im Keller. Bei der Nullnummer gegen Spitzenreiter FC Barcelona im Camp Nou ließ er die dicke Chance zum Siegtor liegen. Der 24-Jährige war völlig frustriert und löschte sogar seine Social-Media-Accounts. Laut Trainer Míchel sei die vergebene Möglichkeit gegen Barça für Castellanos "das Ende der Welt gewesen". Er warb um Nachsicht mit seinem Schützling: "Das ist seine erste Saison in Europa. Er kommt aus einer sehr guten Liga, die mit Europa aber nichts gemeinsam hat, wenn es um Rhythmus und Taktik geht. Daran musste er sich anpassen und ich denke, dass ihm das perfekt gelungen ist."

© getty Valentin Castellanos: Weltenbummler auf der Suche nach Erfolg Castellanos' Weg zum Ruhm hat ihn um die ganze Welt geführt. Geboren in Mendoza im Westen Argentiniens, begann er seine Karriere in der Jugend von Independiente Rivadavia. Später suchte er sein Glück jenseits der Grenze, bei Universidad de Chile, und gab 2017 sein Profidebüt in der Copa Sudamericana, dem südamerikanischen Pendant zur Europa League. Im selben Jahr wurde er an den uruguayischen Verein Montevideo City Torque ausgeliehen, der gerade von der City Football Group übernommen worden war. Nachdem er Torque 2018 zum Aufstieg in die höchste uruguayische Spielklasse verholfen hatte, wechselte Castellanos im Alter von 19 Jahren auf Leihbasis zum NYCFC, dem ersten Farmteam Manchester Citys, bevor er 2019 fest verpflichtet wurde.

© getty Valentin Castellanos: Lernen von David Villa Castellanos lernte dabei auch von Trainer Domenec Torrent, einem ehemaligen Assistenten Pep Guardiolas, und wurde im "Big Apple" erwachsen. Seine Entwicklung wurde durch den besten Mentor gefördert, den er sich hätte wünschen können: Europameister, Weltmeister und Champions-League-Sieger David Villa. "Was ich von ihm gelernt habe, war unglaublich", sagte Castellanos zu DAZN. "Wenn man mit jemandem wie ihm trainiert, lernt man enorm viel. Vor allem menschliche Werte, aber auch auf fußballerischer Ebene. Er hat mir beigebracht, wie man Freistöße schießt, wie er sich beim Anlauf hinstellt, wie er den Raum deutet und wie er mit nur einem Ballkontakt spielt." Castellanos erzielte in seiner ersten vollen Saison in New York elf Tore. Seine beste Saison war jedoch die von 2021, als er 22-mal traf und für den MVP-Award nominiert wurde.

© getty Valentin Castellanos: Ein Aushängeschild der City-Group Castellanos ist eines der Aushängeschilder der City Football Group (CFG), die weltweit elf Vereine besitzt oder an ihnen beteiligt ist. Der Argentinier hat praktisch seine gesamte Karriere unter dem Dach der CFG verbracht - seit seinem 17. Lebensjahr und dem Wechsel zu Torque. Seine Karriere ist perfekt geplant. Mit jedem Transfer hat er an Erfahrung gewonnen und einen Entwicklungsschritt vollzogen. Er wechselte nicht zu früh nach Europa - und als er den Schritt dann wagte, war er bereit."Ich hatte keine Zweifel, als ich nach Girona kam. Es war eine gute Gelegenheit, weil ich die MLS verlassen und mir selbst zeigen wollte, auf welchem Niveau ich bin. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich weit genug entwickelt hatte, und wollte den nächsten Schritt machen", sagte er letztes Jahr zur spanischen Mundo Deportivo.

© getty Valentin Castellanos: Von Pep Guardiola bewundert Real Madrid mag die Torflut von Castellanos verblüfft haben. Aber einer, der von seinem Erfolg nicht überrascht war, ist Pep Guardiola. Im Jahr 2021 verriet der ManCity-Trainer, dass er vielversprechende Berichte über die Fortschritte des Stürmers in New York erhalten habe: "Ich denke, er wird in Europa den nächsten Schritt machen", sagte Guardiola. "Die Scoutingabteilung hat mir gezeigt, warum er ein Spieler von höchster Qualität ist." Castellanos sei ein Spieler, der nach Europa gehöre, so der ehemalige Bayern-Coach. Auch Castellano seinerseits hat seine Bewunderung für Guardiola zum Ausdruck gebracht. Bereits als Teenager hatte er den Spanier einst beim Training der U23 Citys kennengelernt. "Wer möchte nicht von Pep gecoacht werden? Er ist einer der besten Trainer der Welt. Es (das Training der U23 von City; Anm. d. Red.) war eine sehr schöne Erfahrung", sagte Castellanos zur spanischen Sport. Der Argentinier führte seine Pläne aus: "Jetzt möchte ich erst einmal in Girona bleiben und versuchen, mich in Europa zu etablieren. Ich bin entspannt und entwickle mich gerne weiter. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sich mein Berater und der Verein treffen, um zu entscheiden, was das Beste für mich ist."