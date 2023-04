Mehrfacher CL-Held nur auf der Bank: Das ist Real Madrids Legenden-Elf seit 2000

Real Madrid ist der erfolgreichste Klub in der Geschichte des europäischen Fußballs. Und das gilt auch für die Zeit seit 2000, in der einige legendäre Spieler bei den Königlichen spielten und spielen. SPOX zeigt die größten Namen.

Real Madrid gewann 2022 zum 14. Mal den Cup der Landesmeister beziehungsweise die Champions League - oder zum siebten Mal seit 2000. Das ist einsamer Rekord! Und auch in dieser Saison sind die Königlichen schon wieder auf Kurs und stehen im Viertelfinale. Die folgenden Spieler haben den größten Anteil an diesen Erfolgen.

© getty TOR - IKER CASILLAS Der Ewige und der Heilige. San Iker war Anfang der 2000er nicht immer gesetzt, was sich nach seiner Glanzvorstellung im CL-Finale 2002 änderte. Danach 16 Jahre lang nicht wegzudenken, machte 725 Spiele, holte drei CL-Titel. Legende!

© getty ABWEHR - ROBERTO CARLOS Spielte elf Jahre für die Königlichen, war viele Jahre unumstritten einer der besten Außenverteidiger der Welt. Mit 527 Spielen in der Top 10 der Rekordspieler. Wurde insgesamt dreimal CL-Sieger mit Real.

© getty FERNANDO HIERRO Zweifelsohne einer der besten Defensivspieler seiner Zeit! Obendrein zeichnete er sich durch eine enorme Torgefahr aus - besonders bei Freistößen und Elfmetern. In 14 Jahren erzielte er 124 Tore (587 Spiele) und gewann drei CL-Titel.

© getty SERGIO RAMOS Antreiber, Aushängeschild und Kapitän - natürlich darf der Abwehrchef der vergangenen Jahre nicht fehlen. Spielte von 2005 bis 2021 in Madrid, holte viermal den Henkelpott. Zudem mit 671 Spielen und 101 Treffern. Ging danach zu PSG, wo er bis heute unter Vertrag steht.

© getty MARCELO Der Linksverteidiger spielte von 2007 bis 2022 in Madrid und hatte mit seinen unnachahmlichen Offensiv-Dribblings großen Anteil an drei aufeinanderfolgenden Triumphen in der Königsklasse. Der Brasilianer gewann insgesamt fünfmal die Königsklasse und machte mit 546 die achtmeisten Spiele überhaupt im weißen Trikot. Nach einem Abstecher in Piräus spielt er seit Februar 2023 für seinen Heimatklub Fluminense.

© getty MITTELFELD - LUKA MODRIC Nach seinem Wechsel (2012 von Tottenham) avancierte er mit seiner enormen Übersicht zum Strippenzieher in der Offensive, was ihm 2018 mitunter den Ballon d'Or sicherte. Inzwischen stand der Kroate 477-mal für Real auf dem Platz und gewann fünfmal die Champions League.

© getty TONI KROOS Im Nachhinein betrachtet für lächerliche 25 Millionen Euro vom FC Bayern München gekommen, sollte der Nationalspieler zum Dreh- und Angelpunkt im Aufbauspiel der Königlichen werden. Ohne seine Intelligenz auf dem Feld hätte es keine vier CL-Titel gegeben.

© getty ZINÉDINE ZIDANE Auch der dreifache Weltfußballer darf nicht fehlen. Sein Traumtor im CL-Finale 2002 gegen Leverkusen bleibt unvergessen. In 227 Spielen sammelte er 117 Scorerpunkte. Vielleicht sehen wir Zizou noch ein zweites Mal in dieser Liste ...

© getty ANGRIFF - RAÚL Bereits kurz nach seinem Debüt im Alter von 17 Jahren wuchs er zum Schlüsselspieler heran und wurde Nachfolger von Vereinslegende Emilio Butragueno. Mit 324 Toren und 112 Assists schoss er Real unter anderem zu drei CL-Titeln und sechs Meisterschaften. Er ist zudem mit 741 Spielen der Rekordspieler der Königlichen.

© getty KARIM BENZEMA Ging in seiner Anfangsphase neben den vielen Stars etwas unter und wurde trotz vieler wichtiger Tore nur selten wertgeschätzt. Inzwischen ist er aber ein Publikumsliebling und führte das Team etwas überraschend zum CL-Triumph in der Saison 2021/22. Anschließend gewann er den Ballon d'Or. Benzema brachte es bislang auf 349 Tore und 165 Assists in 639 Spielen für Madrid.

© getty CRISTIANO RONALDO Kein anderer Spieler prägte die Ära (vier CL-Titel in fünf Jahren) der Königlichen mehr als CR7! Showeinlagen, Dribblings, Traumtore gehörten zum Tagesprogramm des Portugiesen. In 438 Spielen erzielte er 450 Tore und 132 Assists und ist damit Rekordtorjäger der Königlichen - mit weitem Abstand vor Benzema.

© getty TRAINER - ZINÉDINE ZIDANE Es reicht nicht, den Franzosen nur als Spieler zu erwähnen. 2016 als Trainer der B-Mannschaft hochgezogen, gewann er prompt den Henkelpott, was er zweimal wiederholte. Im März 2019 übernahm er erneut, wurde 2020 Meister und trat 2021 wieder zurück.

© SPOX HONORABLE MENTIONS - VICENTE DEL BOSQUE Trainer von 1999 bis 2003: Als Nachwuchstrainer rückte er für John Toshack im Verlauf der Saison 1999/2000 ins erste Glied auf und wurde prompt CL-Sieger. Er wiederholte das Kunststück 2002 und wurde dazu noch zweimal Meister. Er verließ die Königlichen 2003 und wurde später spanischer Nationaltrainer. Mit der Furia Roja wurde er 2010 Welt- und 2012 Europameister.

© getty LUIS FIGO Nach seinem umstrittenen Wechsel von Barcelona in die spanische Hauptstadt im Jahr 2000 knüpfte er bei den Königlichen an seine guten Leistungen an. Am Ende standen 245 Spiele, 56 Tore, 93 Assists und eine Weltfußballer-Auszeichnung (2001) zu Buche. Gewann mit den Königlichen zwei Meisterschaften und seinen einzigen CL-Titel (2002).

© getty IVÁN HELGUERA Viele Jahre war er als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld gesetzt. Neben den CL-Titeln 2000 und 2002 holte er auch drei spanische Meisterschaften. Unter Trainer Fabio Capello war dann 2009 Schluss.

© getty MICHEL SALGADO Auf der rechten Abwehrseite machte der Spanier 371 Spiele. In der Offensive setzte er zwar nicht wirklich viele Akzente, doch hinten war auf ihn besonders Anfang der 2000er immer Verlass.

© getty GUTI Das Real-Eigengewächs absolvierte 542 Spiele für die Madrilenen. Bei den wichtigen Spielen saß er aber oftmals nur auf der Bank (drei CL-Finals). Deshalb schafft er es trotz seiner unfassbaren Vita auch hier nicht in die erste Elf.

© getty XABI ALONSO Nach dem CL-Titel 2014 wollte er eine neue Herausforderung und ging zum FC Bayern. Er ebnete Spielern wie Kroos den Weg und war zweifelsohne einer der besten Sechser der Neuzeit. Er machte 236 Spiele für Real.

© getty DANIEL CARVAJAL Nach seiner Rückkehr aus Leverkusen wurde er nahezu sofort unangefochtener Stammspieler auf der rechten Abwehrseite und gehört noch heute zu den wichtigsten Spielern in Reals Verteidigung. In 365 Spielen gelangen ihm 59 Assists und er gewann fünfmal die Champions League.

© getty CLAUDE MAKÉLÉLÉ Glaubt man Fernando Hierro, war der Weggang des königlichen Mittelfeldmotors 2003 nach geplatzten Vertragsgesprächen folgenschwer: "Der Verlust von ihm war der Anfang vom Ende für Los Galacticos."

© getty GARETH BALE Kam 2013 für eine monströse Ablösesumme von 101 Millionen Euro von Tottenham zu den Königlichen und war ein nie unumstrittener Superstar. Machte am Ende 106 Tore (67 Assists) für Madrid, auch wenn er häufiger mal in Ungnade gefallen war aufgrund seiner fragwürdigen Einstellung und nicht immer hochklassigen Leistungen im Training. Warum schaffte er es aber dennoch auf diese Liste? Weil er da lieferte, wo es für die Königlichen am meisten zählt - in der Königsklasse. 2014 schoss er das Tor zum 2:1 in der Verlängerung gegen Atletico (Endstand: 4:1), 2016 traf er beim erneuten Sieg über Atletico im Elfmeterschießen und 2018 gegen Liverpool schoss er die Königlichen abermals zum Sieg mit den Treffern zum 2:1 und 3:1. Nicht schlecht für einen enthusiastischen Golfer.