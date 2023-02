Real Madrid, die ultimative Traum-Elf: Leider ist nur Platz für einen Ronaldo

Real Madrid gehört zu den größten Klubs der Fußball-Geschichte - zahlreiche Legenden machen die Auswahl für eine Top-Elf schwer. Wir haben es trotzdem versucht. Härtefälle sind garantiert.

Als einer der größten Klubs in der Geschichte des Vereinsfußballs hat Real Madrid ein unvergleichliches fußballerisches Erbe auf lokaler, kontinentaler und globaler Ebene geschaffen. Die berühmten Blancos haben 68 nationale Trophäen gewonnen, darunter 35 La-Liga-Titel und 21 europäische Trophäen, darunter 14 Champions-League-Titel - mehr als jeder andere Fußballverein in der Geschichte! Dank der "Galactico"-Ära ihres Präsidenten Florentino Perez haben einige der größten Fußballer der Geschichte für Real Madrid gespielt. Aber nicht alle von ihnen passen in ein Dream Team. SPOX stellt die Top-Elf der Königlichen auf.

© getty TW: Iker Casillas Iker Casillas ist einer der größten Torhüter aller Zeiten und muss in jedem Dream Team von Real vertreten sein. Der Spanier verkörperte Los Blancos in jeder Hinsicht. Casillas absolvierte insgesamt 725 Pflichtspiele für Real Madrid und gewann in seiner 16-jährigen Karriere alle wichtigen Titel, darunter fünf La Liga-Titel, viermal den Supercup, zweimal die Copa del Rey, gleich dreimal die Champions League, zwei Titel im UEFA-Supercup, zwei Weltpokale und die FIFA-Klubweltmeisterschaft. Der einzige Name in der Geschichte von Real Madrid, den man auf einem Level mit Casillas sehen kann, ist Juan Alonso. Der Torhüter absolvierte zwischen 1949 und 1960 225 Spiele für Los Blancos und gewann zwischen 1955 und 1960 fünf Europapokale in Folge. Alonso gewann außerdem vier La Liga-Titel.

© getty RV: Chendo Miguel Porlán Noguera, auch bekannt als Chendo, spielte zwischen 1982 und 1998 für Real Madrid. Der Rechtsverteidiger absolvierte 497 Pflichtspiele für Los Blancos und gewann zahlreiche Trophäen, die ihn zu einer Vereinslegende machen. Chendo gewann sieben La-Liga-Titel, darunter fünf Titel in Folge zwischen 1985 und 1990. Außerdem gewann er mit Real Madrid unter anderem einmal die Champions League und zwei UEFA-Cups. Zwei weitere Spieler verdienen es, an dieser Stelle erwähnt zu werden: Der Erste ist Míchel Salgado. Der Spanier kam 1999 von Celta zu Real Madrid und absolvierte 251 Spiele für die Blancos, für die er vier La Liga-Titel, zwei spanische Supercups, zwei Champions Leagues, einen Weltpokal und einen UEFA-Supercup gewann. Dani Carvajal ist ein weiterer Kandidat für die Position des rechten Außenverteidigers in dieser Traum-Elf. Der Spanier hat über 200 Einsätze für Los Blancos absolviert und dabei 20 Trophäen gewonnen, darunter fünf Champions-League-Titel, von denen er zwischen 2015 und 2018 drei in Folge gewann.

© getty IV: Fernando Hierro Fernando Hierro, einer der größten Verteidiger-Torjäger aller Zeiten, kam 1989 von Valladolid zu Real Madrid und absolvierte 439 Spiele für den Verein, in denen er 102 Tore schoss! Hierro verfügte über eine unbegrenzte Passgenauigkeit und eine enorme Torgefährlichkeit, die ihn in seiner Glanzzeit zu einem der begehrtesten Spieler Europas machte. Sein Stellungsspiel und seine Hartnäckigkeit führten dazu, dass er mit dem Klub 17 Trophäen gewann, darunter drei Champions-League- und fünf La-Liga-Titel.

© getty IV: Sergio Ramos Sergio Ramos kam 2005 vom FC Sevilla zu den Königlichen. Er spielte zunächst als Außenverteidiger, bevor er in die Rolle des Innenverteidigers wechselte. Und auf dieser Position vollbrachte er für Real wahre Wunder. Ramos gewann in seinen 16 Jahren bei Real Madrid vier Champions League-, fünf La Liga- und zwei Copa del Rey-Titel sowie vier spanische Supercups, drei UEFA-Supercups und vier FIFA-Klubweltmeisterschaften. Der Weltmeister von 2010 absolvierte 469 Spiele für den Verein und schoss dabei 72 Tore. Den Fans von Real Madrid wird Ramos vor allem durch sein Ausgleichstor in der 93. Minute im Champions-League-Finale 2014 gegen Atlético Madrid in Erinnerung bleiben. Es gibt nicht viele, die mit dem Vermächtnis von Sergio Ramos bei Real Madrid konkurrieren können, außer einer einzigartigen Vereinslegende: Manolo Sanchís. Sanchís wurde 1983 von Real Madrid Castilla in die A-Mannschaft befördert. Von da an bis 2001 absolvierte er 710 Einsätze in allen Wettbewerben für den Verein. Außerdem war er mehrfach Kapitän und gewann in dieser Zeit unter anderem acht La-Liga-Titel, zwei Champions-League-Titel und zwei UEFA-Cups.

© getty LV: Roberto Carlos Roberto Carlos war Teil der ersten Galactico-Ära unter Florentino Pérez. Der Linksverteidiger wurde 1996 von Inter Mailand verpflichtet. Er absolvierte 370 Spiele für Los Blancos und schoss 47 Tore, die meisten davon waren Weltklasse-Fernschüsse mit seinem magischen linken Fuß. Carlos gewann mit Real Madrid vier La Liga-Titel, dreimal die Champions League, drei spanische Supercups, einen UEFA-Supercup und zwei Weltpokale, bevor er 2007 zu Fenerbahce wechselte. Zwei weitere linke Außenverteidiger von Real Madrid verdienen eine besondere Erwähnung auf dieser Position. Der erste davon ist Marcelo, der 2007 von Fluminense zu Real Madrid kam. Er wurde als Nachfolger von Roberto Carlos gehandelt, und er wurde dieser Rolle auch gerecht. In Madrid kam Marcelo auf 386 Einsätze und gewann 25 Trophäen, darunter fünfmal die Champions League. Der zweite legendäre linke Außenverteidiger, den es zu erwähnen gilt, ist José Antonio Camacho. Er kam 1974 in die A-Mannschaft von Real Madrid und absolvierte in 15 Jahren fast 600 Spiele in allen Wettbewerben. Er gewann neun La Liga-Titel, fünf Copa del Rey-Trophäen, zwei UEFA-Cups, zwei spanische Supercups und einmal die Copa de La Liga (ein Turnier, das 1986 abgeschafft wurde).

© getty Folgt auf die Champions League bald schon der nächste Pokal? Gegen Al-Hilal haben Toni Krass und Real Madrid heute die Chance, Klubweltmeister zu werden. ZM: Toni Kroos Toni Kroos hat einige große Legenden von Real Madrid geschlagen, um sich einen Platz in unserem Dream Team zu sichern. Der Deutsche legte den Grundstein für das Mittelfeld von Los Blancos, das die Mannschaft zu vier Champions-League-Titeln führte, darunter drei in Folge zwischen 2015 und 2018. Kroos hat über 250 Spiele für Los Blancos absolviert und in seiner Zeit beim Verein drei La-Liga-Titel, drei spanische Supercups, drei UEFA-Supercups und vier FIFA-Klubweltmeisterschaften gewonnen. Zwei Legenden von Real Madrid verdienen hier besondere Erwähnung: Pirri und Vicente Del Bosque. Pirri kam 1964 aus Granada nach Madrid. Er schoss 123 Tore in 417 Spielen für Los Blancos und gewann zehn La Liga-Titel, vier Copa del Rey-Titel und 1965/66 den Europapokal. Zwischen 1968 und 1984 bestritt Del Bosque 445 Spiele für Real Madrid. Mit Real Madrid gewann er fünf Meistertitel (1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80) und vier Copa del Rey-Titel (1973/74, 1974/75, 1979/80, 1981/82). Er gehörte auch zu der Mannschaft von Real Madrid, die im Europapokalfinale 1981 gegen Liverpool verlor. Als Spieler konnte er den Europapokal mit Real Madrid zwar nicht gewinnen, aber als Trainer hat Del Bosque die Mannschaft in den Spielzeiten 1999/2000 und 2001/2002 zum Triumph in der Champions League geführt.

© getty ZM: Luka Modric Als einer der größten Mittelfeldspieler aller Zeiten übertrumpft Luka Modric in dieser Traum-Elf Legenden wie Amancio und Redondo, und das spricht Bände in Bezug auf das, was er bei Real Madrid erreicht hat. Der Ballon d'Or-Gewinner hat mehr als 300 Spiele für Real Madrid bestritten und dabei fünf Champions-League- und drei La-Liga-Titel sowie weitere lokale, kontinentale und internationale Trophäen gewonnen. Wäre Modric nicht so genial, wäre die zentrale Mittelfeldposition ein Kampf zwischen Amancio und Fernando Redondo. Amancio spielte zwischen 1962 und 1976 344-mal für Los Blancos und erzielte dabei beeindruckende 119 Tore und verhalf ihnen zu neun La-Liga-Titeln, einem Europapokal und drei Copa-del-Rey-Trophäen. Eine Saison lang war er auch Trainer von Real Madrid. Nach dem Tod von Paco Gento wurde Amancio im Jahr 2022 zum Ehrenpräsidenten von Real Madrid ernannt. Der nächste Name im Kampf um den Platz von Luka Modric ist Fernando Redondo. Der argentinische zentrale defensive Mittelfeldspieler absolvierte 165 Spiele und gewann mit Los Blancos zwischen 1994 und 2000 zwei Titel in der La Liga und zwei in der Champions League. Im Jahr 2000 wechselte er nach Mailand, mit denen er 2002/03 erneut die Champions League gewann.

© getty ZM: Zinédine Zidane Ein unbestrittener Name in Real Madrids größter Mannschaft aller Zeiten ist Zinédine Zidane. Die französische Legende kam 2001 von Juventus Turin zu Real Madrid und absolvierte 155 Spiele für den Klub, in denen er 37 Tore erzielte. Zidane gewann bei Real Madrid eine Vielzahl von Trophäen und individuellen Auszeichnungen. Er gewann einen Titel in der Liga, zwei spanische Supercups, die Champions League und den UEFA-Supercup. Der Mittelfeldspieler kehrte als Trainer zum Verein zurück und verhalf Los Blancos zu einem Wunder, indem er sie zwischen 2015 und 2018 in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten zum Champions-League-Sieg führte. Kein anderer Name in der Geschichte von Real Madrid kommt auch nur annähernd an Zidane heran. Doch einige andere Mittelfeldspieler verdienen es, für ihren Beitrag zu diesem großartigen Verein erwähnt zu werden. Da wäre zunächst Guti, der nach seiner Zeit an der Akademie 387 Einsätze für den Verein absolvierte. Der Spanier gewann mit Real unter anderem fünf La-Liga-Titel und drei Champions-League-Trophäen. An zweiter Stelle steht Raymond Kopa, der zwar nur drei Jahre bei Real Madrid spielte und dabei 79-mal zum Einsatz kam, aber in dieser kurzen Zeit außergewöhnliche Leistungen erbrachte, für die er 1970 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde. In seinen drei Jahren bei Los Blancos gewann er zwei La Liga-Titel und drei Europapokale.

© getty RF: Alfredo Di Stéfano Alle vier Namen, die hier genannt werden sollen, gehören zu den größten Fußballern aller Zeiten, angefangen mit Alfredo Di Stéfano. Der spanische Stürmer kam 1953 vom kolumbianischen Verein Millionarios zu Real Madrid. Bei Real Madrid gehörte Di Stéfano zu den besten Spielern aller Zeiten, schoss 216 Tore in 282 Spielen und gewann unter anderem acht La-Liga-Titel und fünf Europapokale. Di Stéfano wurde zweimal mit dem Ballon d'Or geehrt (1957 und 1959) und erhielt 1989 den schwer zu fassenden Super Ballon d'Or, der nur ein einziges Mal in der Geschichte von France Football vergeben wurde, nämlich am 24. Dezember 1989, um den besten Fußballer der letzten drei Jahrzehnte zu wählen. Di Stéfano wurde von den Fans, einer Jury von France Football und ehemaligen Ballon d'Or-Gewinnern zum Gewinner des Preises gewählt. Niemand außer Paco Gento kann Di Stéfanos Erfolge bei Real Madrid auch nur annähernd erreichen. Gento kam 1953 zusammen mit Di Stéfano zu Real Madrid. Der Spanier schoss 128 Tore in 428 Spielen für Los Blancos und gewann unter anderem sechs Europapokale und zwölf La Liga-Titel. Zwei weitere Spieler, die hier erwähnt werden sollten, sind Hugo Sánchez und Santillana. Sánchez kam 1985 zu Real Madrid und erzielte in nur 283 Spielen für den Verein 208 Tore in allen Wettbewerben, womit er fast mit dem Torverhältnis von Alfredo Di Stéfano mithalten kann. Sánchez gewann zehn Trophäen für Real Madrid, aber überraschenderweise keinen Europapokal (Champions League) mit dem Verein. Santillana war in den Jahren zwischen der Ära Di Stéfano-Gento und der Ära Hugo Sánchez einer der großen Torjäger bei Real Madrid. Zwischen 1971 und 1988 absolvierte er 645 Spiele für Los Blancos und erzielte dabei 290 Tore in allen Wettbewerben. Er verhalf dem Verein zu neun Meistertiteln, vier Copa del Reys und zwei UEFA-Cup-Titeln, wobei er in beiden Endspielen des letztgenannten Wettbewerbs traf.

© getty ST: Ferenc Puskas Die Position des Mittelstürmers in dieser Traummannschaft wird unbestritten von Ferenc Puskas eingenommen, wobei einer der wichtigsten Gründe sein Torverhältnis ist. Puskas kam 1958 zu Los Blancos und erzielte bis 1966 in 262 Spielen 244 Tore. Eine bemerkenswerte Zahl in Bezug auf Puskas ist, dass er in seiner Vereinskarriere 619 Tore in 618 Spielen erzielte. Die ungarische Legende gewann mit Real Madrid fünf La Liga-Titel, drei Europapokale, eine Copa del Rey und einen Weltpokal. Hätte Puskas nicht das erreicht, was er bei Real Madrid erreicht hat, würden zwei Spieler, Karim Benzema und Ronaldo Nazário, um diesen Platz kämpfen. Benzema, der 2022 den Ballon d'Or gewann, ist der zweitbeste Torschütze von Real Madrid und hat mit dem Verein 23 Trophäen gewonnen, darunter vier La Ligas, zwei Copa del Reys und fünf Champions-League-Titel. Der Ballon d'Or-Gewinner von 1997 und 2002, Ronaldo Nazário, schloss sich Real Madrid an, nachdem er die Weltmeisterschaft 2002 für Brasilien gewonnen hatte. Der Stürmer gewann mit Los Blancos zwei La-Liga-Titel, einen Weltpokal und einen spanischen Supercup und erzielte in 127 Spielen 83 Tore für den Verein.