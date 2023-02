FC Barcelona unter Korruptionsverdacht? Fragen und Antworten zum Skandal um dubiose Zahlungen an früheren Schiri-Vizepräsident

Der FC Barcelona wird von einem neuen Skandal erschüttert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Korruptionsverdachts.

Im Fokus stehen dabei verdächtige Zahlungen Barças an José María Enríquez Negreira, den früheren Vizepräsidenten des Schiedsrichterausschusses. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dem Fall.

© imago images

FC Barcelona: Skandal um dubiose Zahlungen - was ist passiert?

Am Mittwoch berichtete der spanische Radiosender Cadena SER davon, dass die Staatsanwaltschaft die Zahlung von insgesamt 1,4 Millionen Euro vom FC Barcelona an José María Enríquez Negreira untersucht. Das Geld soll demnach im Zeitraum von 2016 bis 2018 an das von Enríquez Negreira gegründete Unternehmen "Dasnil 95 SL" geflossen sein.

Das Pikante an der Sache: Enríquez Negreira fungierte in diesem Zeitraum als Vizepräsident des Schiedsrichterausschusses (CTA) in Spanien. Laut Cadena SER endeten die Zahlungen 2018 zu dem Zeitpunkt, als Enríquez Negreira seinen Posten beim CTA aufgab.

Spanische Medien berichteten, dass die Staatsanwaltschaft schon vor einigen Monaten wegen des Verdachts der "Korruption zwischen Privatpersonen" Ermittlungen aufgenommen hat. Dies deckt sich mit einem entsprechenden Bericht der dpa.

Zuletzt wurden weitere Vorwürfe publik. Laut El Mundo soll der FC Barcelona bereits seit 2001 Geld an Enríquez Negreira, der von 1994 bis 2018 Vizepräsident des CTA war, überwiesen haben. Die Rede ist von insgesamt rund 6,7 Millionen Euro. Die Zahlungen begannen demnach unter dem früheren Barça-Präsidenten Joan Gaspart und wurden später auch während der ersten Amtszeit des aktuellen Präsidenten Joan Laporta sowie dessen zwischenzeitlichen Nachfolgern Sandro Rosell und Josep Maria Bartomeu fortgesetzt.