FC Barcelona, Transfers: Diese Spieler könnte Barça im Januar holen

Große Transfers sind vom FC Barcelona in diesem Winter nicht zu erwarten. In einigen Bereichen braucht Barça aber Verstärkungen.

Was seine Situation bei den Bayern angeht, so scheinen die Vertragsverhandlungen zwischen ihm und dem Klub in einer Sackgasse zu stecken, da sein Vertrag am Ende der nächsten Saison ausläuft. Jetzt könnte die Zeit für Barça gekommen sein, zuzuschlagen.

Der französische Außenverteidiger ist natürlich vor allem durch seinen unglaublichen Volleyschuss bei der WM 2018 in Erinnerung geblieben, aber ein dynamischer Offensivspieler war er noch nie. Er hat nur zwölf Assists in seiner Karriere im Vereinsfußball zu Buche stehen und ist nicht ganz der marodierende Außenverteidiger vom Typ Dani Alves, mit dem Barcelona so regelmäßig in Verbindung gebracht wird. Seine Stärken liegen eher auf der anderen Seite und im Ballbesitz, wo er ein guter Passgeber ist und das Spiel gut lesen kann.

Barcelona ist auf der Suche nach einer langfristigen Stabilität im Mittelfeld, und Neves könnte genau das bieten. Er ist ein ganz anderer Spieler als Busquets, aber er hat einige Qualitäten, die ihn zur idealen Nummer 6 in Xavis Dreierkette im Mittelfeld machen könnten. Sein defensives Stellungsspiel ist exzellent, und unter den defensiven Mittelfeldspielern ist Neves in den Statistiken für das Blocken, Abräumen und Abfangen von Bällen ganz vorne mit dabei.

Im vergangenen Sommer stand er kurz vor einem Wechsel zu Manchester United, blieb aber vorerst in Turin. Das könnte sich nun aber ändern und Barça könnte zuschlagen. Rabiots Berater hat den Mittelfeldspieler angeblich schon für 15 Millionen Euro angeboten. Das wäre ein kluges Geschäft für Barça, der Mittelfeldspieler könnte sich problemlos in das Mittelfeld von Xavi einfügen und langfristig als zuverlässiger Kaderspieler fungieren.

Rabiot ist einer der wenigen Spieler, deren Marktwert nach der Weltmeisterschaft gestiegen ist. Mit einer Reihe solider Leistungen hat er die Mannschaft von Didier Deschamps zum zweiten Mal in Folge ins Finale der Weltmeisterschaft geführt. Daraufhin gab es Transferspekulationen, der Franzose wurde mit großen Klubs auf dem ganzen Kontinent in Verbindung gebracht.

Es ist ein gewagter Vergleich, aber es gibt einige Anzeichen dafür, dass die Busquets-Rufe nicht allzu weit hergeholt sein könnten. Der defensive Mittelfeldspieler ist in der Tat sehr ballsicher und gut in der Luft, wie er in Real Sociedads Europa-League-Gruppenspiel gegen Manchester United unter Beweis stellte, wo Zubimendi 93 Prozent seiner Pässe an den Mann brachte und fünf Pässe abfing.

Zubimendi ist eines der heißesten jungen Mittelfeldtalente im spanischen Fußball. Als defensiver Mittelfeldspieler, der mit Busquets verglichen wird, ist Zubimendi der Fixpunkt in einer Mannschaft von Real Sociedad, die auf dem Weg in die Champions League ist.

Varela begann seine Karriere in einer Barça-Akademie in Buenos Aires, zu der der katalanische Klub eine enge Beziehung unterhält. Berichten der Sport zufolge haben die Katalanen sogar eine Vereinbarung mit Boca getroffen, wonach sie bei allen Top-Talenten, die aus der Jugendabteilung des Vereins kommen, Vorrang haben. Ein Wechsel zu einem anderen Verein in Europa könnte im Moment mehr Sinn machen - Benfica zum Beispiel wird wahrscheinlich einen Ersatz für Enzo Fernández brauchen -, aber Barça könnte es immer noch schaffen.

© getty

Youssoufa Moukoko (BVB)

Barça ist sicherlich nicht der einzige Verein, der an Moukoko interessiert ist. Der junge Stürmer hat mit einigen herausragenden Leistungen für Dortmund in diesem Jahr das Interesse von großen Namen in ganz Europa geweckt. In 59 Spielen für Dortmund hat er elf Tore erzielt - die meisten davon als Einwechselspieler - und ist der jüngste Spieler, der sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League zum Einsatz kam.

Die Dortmunder scheinen nicht in der Lage zu sein, ihn an einen neuen Vertrag zu binden, da sein aktuelles Arbeitspapier am Ende der nächsten Saison ausläuft und Moukoko Berichten zufolge eine finanziell deutlich attraktivere Verlängerung abgelehnt hat. Obwohl Moukoko nicht ausgeschlossen hat, zu bleiben, ist die Ausgangslage für eine europäische Großmacht sehr gut, und das könnte Barça sein.

Xavi ist dabei, einen aufregenden Kader zusammenzustellen, dessen Kern aus jungen Spielern besteht, wobei Gavi und Pedri unverzichtbar sind. Moukoko würde sicherlich gut in diese Gruppe passen.