Unsichtbarer Präsident, wütende Fans, fehlende Fußballkompetenz: Das läuft schief beim Hummels-Klub AS Rom

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Ein Römer muss nach London fliegen, um bei der Roma zu unterschreiben

Bei aller Sympathie für Ranieri lässt sich jedoch festhalten: Nach einer wirklich durchdachten Strategie sieht all das nicht aus. Bei derart häufigen Trainerwechseln lohnt es sich in der Regel, nicht nur auf die Trainer selbst, sondern auf die höhere Ebene zu blicken - in diesem Fall auf den Präsidenten und Klubbesitzer, den US-amerikanischen Milliardär Dan Friedkin. Der kümmert sich seit 2020 gemeinsam mit seinem Sohn Ryan um die Geschicke des Traditionsvereins. Seitdem hat er durchaus ordentlich Geld investiert, die Erwartungen der Fans aber zuletzt schwer enttäuscht.

Die Friedkins sind nur selten in der Stadt. Absurderweise musste Ranieri zu den Vertragsgesprächen nach London fliegen - und wurde bei seiner Rückkehr am Flughafen Fiumicino wie ein Heilsbringer empfangen. Dan und Ryan Friedkin, die seit 2023 außerdem den französischen Viertligisten AS Cannes besitzen und seit September auch an der Übernahme des FC Everton arbeiten, hätten nach all dem Chaos wohl eine deutlich weniger herzliche Begrüßung zu erwarten. Weswegen sie offenbar auch nicht vorhaben, allzu bald in die italienische Hauptstadt zurückzukehren.