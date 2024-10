Der FC Liverpool buhlte vergeblich um ihn! Wie ein deutscher Manager mit Bologna in die Champions League stürmte

© imago images

Sie sind für das altehrwürdige Stadio Renato Dall'Ara mit dem markanten Marathon-Turm verantwortlich. Inwiefern wurde es während Ihrer Zeit im Klub verändert?

Winterling: Das Stadion gehört zwar der Stadt, wir verwalten es aber auch außerhalb der Heimspiele selbst. Seit ich dabei bin haben wir einerseits den Trakt für die Profis und die Umkleidekabinen verbessert und andererseits den Hospitality-Bereich komplett umgebaut. Die Anzahl an Businessseats ist im Zuge dessen von 400 auf 1400 angestiegen und soll in Zukunft weiter erhöht werden. Demnächst bauen wir das Stadion großräumig um. Aktuell haben in Italien nur vier Klubs Stadien mit modernen Standards, das neueste ist das von Atalanta Bergamo. Diese vier Klubs haben einen Wettbewerbsvorteil. Da wollen wir auch hinkommen.

Was ist geplant?

Winterling: Die Kapazität soll bei 30.000 Plätzen gleich bleiben. Wir wollen aber alle Plätze überdachen und außerdem die Laufbahn verschwinden lassen. Die Arbeiten sollen 2026 beginnen. Während des Umbaus werden wir zwei Jahre lang in ein temporäres Stadion mit 18.000 Plätzen an einem anderen Ort in Bologna umziehen. Das soll anschließend auf etwa 4000 Plätze zurückgebaut werden und unsere Damenmannschaft und Jugend als Heimstätte dienen.

Ein Schwenk von der Zukunft in die Vergangenheit: Sie kommen aus Franken, Ihre Familie ist in der Porzellanherstellung tätig. Wie sind Sie eigentlich im Profifußball gelandet?

Winterling: Natürlich gab es früher die Überlegung, ins Familienunternehmen einzusteigen. Ich habe mich aber immer schon mehr für Sport interessiert und auch selbst Fußball gespielt. Im Rahmen meines Wirtschaftsstudiums in München habe ich mehrere Praktika im Sportumfeld gemacht und eine Diplomarbeit zum Thema Börsengänge im Profifußball geschrieben anhand des Beispiels Borussia Dortmund. So bin ich mit UFA Sports (ein international tätiges Sportmarketing-Unternehmen, heute unter dem Namen Sportfive, Anm. d. Red.) in Kontakt gekommen. Nach meinem Studium habe ich dort angefangen und war in Italien tätig. Über Adidas und Diadora bin ich 2012 bei der AS Roma gelandet. Der Wechsel zu einem Verein war eine große Umstellung für mich. Die Ergebnisse vom Wochenende haben großen Einfluss auf die Stimmung und die Möglichkeiten bei der alltäglichen Arbeit. Das macht es schwieriger, aber auch spannend.

Damals hat noch Francesco Totti für die Roma gespielt, eine der größten Ikonen des italienischen Fußballs.

Winterling: Nicht nur das, er ist eine globale Ikone. Wir waren mit der Roma zweimal in den USA. Dort kannten mehr Leute den Spieler Totti als den Verein Roma. Daheim in Rom wurde er wie ein Gott verehrt. Eine Geschichte, die mir Francesco mal erzählt hat, ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ein paar Wochen nach dem Meistertitel 2001 war er in einem Restaurant essen. Das hat sich rumgesprochen und innerhalb kürzester Zeit waren 5000 Fans vor Ort. Um das Restaurant zu verlassen, musste er auf der Hinterseite über eine Mauer klettern.