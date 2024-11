Nur Lionel Messi und Harry Kane kommen auf ähnliche Werte! Mit Jonathan David könnte der FC Bayern München seinen Angriff revolutionieren

© Getty Images

Jonathan David: Von Jahr zu Jahr besser?

Zunächst ein Blick auf die wichtigsten Zahlen: Erstmals richtig auf sich aufmerksam machte David in der Saison 2020/21. In 48 Einsätzen gelangen dem damals 20-Jährigen 13 Tore und fünf Vorlagen. Vor allem in der Schlussphase der Saison trug er mit zahlreichen Torbeteiligungen dazu bei, dass Lille Meister wurde.

Auch in der Saison danach zeigte der Angreifer mit 19 Toren in 48 Partien sein Talent. Das führte zu Gerüchten um einen Wechsel. Dazu kam es jedoch nicht. David blieb bei Lille und stellte sich dort zunächst der Herausforderung, sein Niveau zu halten und noch weiter zu verbessern.

Das gelang ihm. In der Saison 2022/23 traf er 26-mal in 40 Einsätzen und legte noch vier Assists obendrauf. Auch in der vergangenen Spielzeit bestätigte er seine Qualität mit erneut 26 Toren und neun Assists in 47 Partien.

In seinem letzten Vertragsjahr scheint er nun den Turbo endgültig zünden zu wollen. In bisher 19 Einsätzen traf er schon 13-mal und bereitete zwei Tore vor. Gerade weil Lille nicht zu den absoluten Spitzenvereinen zählt und seit der Meisterschaft 2021 auch nicht mehr in den Top-3 der Ligue 1 landete, ist es bemerkenswert, dass der 24-Jährige im Schnitt alle 130 Minuten direkt an einem Tor seiner Mannschaft beteiligt ist.

Auch für Kanada kommt er in mittlerweile 58 Länderspielen auf bereits 30 Tore. Damit hat er schon jetzt den kanadischen Rekordtorjäger Cyle Larin eingeholt - zumindest bei den Männern. Christine Sinclaire bleibt mit ihren 190 Toren wohl eher unerreicht.