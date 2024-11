"Ich bin auch nicht geflohen, als Putin Bomben geworfen hat": Olympique Marseilles Trainer Roberto De Zerbi zieht drastischen Vergleich

"Ich werde nicht zurücktreten. Ich werde nicht fliehen", sagte De Zerbi bei einer Medienrunde am Freitag. "Ich bin auch nicht von Shakhtar Donetsk geflohen, als Putin Bomben auf Kiew geworfen hat. Ich wollte hier herkommen. Ich glaube an OM und an meine Spieler."

De Zerbi trainierte Donetsk in der Saison 2021/22 und blieb nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine noch mehrere Monate im Amt. Im Sommer 2022 wechselte der 45-jährige Italiener zu Brighton & Hove Albion in die Premier League, ehe er diesen Sommer das Traineramt in Marseille übernahm.