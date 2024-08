Attacke auf PSG: Warum Olympique Marseille eines der spannendsten Teams in Europa ist

Olympique Marseille: Ein weiter Weg nach oben

Und irgendwie lässt sich an der Personalie Greenwood dann doch ganz gut zeigen, wo Marseille aktuell steht. Ein Klub, der gefühlt nur wenige Schritte von allen Extremen entfernt ist. Denn so gut das Gefühl in der französischen Metropole im Moment auch ist, so unklar ist, wie nachhaltig die ersten Schritte sind.

Was passiert, wenn die erste sportliche Krise kommt? Wie sicher sitzen die Personen in ihren Ämtern, die den sportlichen Neustart stemmen sollen? Wie reagiert De Zerbi, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er es sich vorstellt? Bei Brighton und auch bei anderen Stationen galt er nicht gerade als einfach im Umgang.

Um wieder der wichtigste Klub des französischen Fußballs zu werden, müssen noch viele Zahnräder ineinandergreifen. Die ersten Schritte sehen gut aus, aber die nächsten werden ungleich schwerer. Dennoch hat Marseille das Potenzial, einer der interessantesten Klubs dieser Saison zu werden.