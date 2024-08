Was macht PSG ohne Kylian Mbappé?: "Gehe nicht davon aus, dass sie schwächer werden"

Hütter, einst bei Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie, hatte Monaco im Sommer 2023 übernommen. In seiner ersten Saison erreichte der 54-Jährige mit den Monegassen gleich Platz zwei und die direkte Qualifikation zur Champions League.

Die neue Spielzeit hatte für Monaco mit einem 1:0-Heimsieg gegen Saint-Etienne begonnen, Takumi Minamino sorgte dabei für das goldene Tor. Am zweiten Spieltag steht mit dem Auswärtsspiel bei Olympique Lyon am Samstag nun eine erste echte Standortbestimmung an.