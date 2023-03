Wäre diese Top-11 aus dem Großraum Paris unschlagbar?

Was, wenn ein Team aus in Paris und Umgebung geborenen Spielern in der Champions League oder gar bei der EURO 2024 antreten würde? Es wäre sicher konkurrenzfähig. SPOX hat eine Top-11 mit Akteuren aus dem Großraum der französischen Hauptstadt aufgestellt.

Frankreichs Hauptstadt Paris und Umgebung sind bekannt dafür, dass dort extrem viele hochbegabte Fußballer herkommen. PSGs aktueller Superstar Kylian Mbappé, der im Pariser Vorort Bondy groß wurde, ist das wahrscheinlich berühmteste Beispiel. Aber es gibt noch so viele mehr! SPOX hat eine Auswahl zusammengestellt, die vermutlich problemlos in der Champions League mitspielen könnte.

© getty Tor: ALPHONSE ARÉOLA 30 Jahre | Frankreich | West Ham United Aréola ist ein waschechter Pariser, wurde in der französischen Hauptstadt geboren und kam als 13-Jähriger in den Nachwuchs von PSG. Nach Leihen zu Lens, Bastia und Villarreal war er in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 lange Stammkeeper bei PSG. Büßte den Status als Nummer eins aber wieder ein, nach einem Jahr mit nur wenigen Einsätzen bei Real Madrid in 2019/20 hatte ihn der französische Meister zunächst an Fulham und dann an West Ham verliehen. Die Hammers verpflichteten den Keeper vergangenen Sommer dann für gut neun Millionen Euro fest, allerdings ist Aréola hinter Lukasz Fabianski nur die Nummer zwei.

© getty Rechtsverteidiger: NORDI MUKIELE 25 Jahre | Frankreich | PSG Mukiele kam in Montreuil zur Welt, einem Vorort östlich von Paris. Für PSG spielte er in der Jugend nie, stattdessen wurde er lange bei Paris FC und später dann bei Stade Laval ausgebildet. Über Montpellier kam der heute 25-Jährige 2018 zu RB Leipzig, wo er sich als einer der besten Verteidiger der Bundesliga etablierte. Vergangenen Sommer holte PSG Mukiele dann nach Paris, überwies zwölf Millionen Euro nach Leipzig. Bis dato mit 24 Pflichtspieleinsätzen für den französischen Meister.

© getty Innenverteidiger: JULES KOUNDÈ 24 Jahre | Frankreich | FC Barcelona Koundé wurde in Paris geboren, zog mit seiner Familie allerdings nur kurz danach in die Nähe von Bordeaux. Der 24-Jährige, der bei Sevilla zu einem der besten Innenverteidiger in LaLiga avancierte, wurde bei Girondins Bordeaux ausgebildet und schaffte dort auch den Sprung zum Profi. Wechselte 2019 dann für 25 Millionen Euro nach Sevilla, im vergangenen Sommer ging es für 50 Millionen Euro weiter zum großen FC Barcelona. Dort ist der 18-malige Nationalspieler gesetzt, wenn er fit ist.

© getty Innenverteidiger: PRESNEL KIMPEMBE 27 Jahre | Frankreich | PSG 30 Kilometer nördlich von Paris im Vorort Beaumont-sur-Oise geboren, kam Kimpembe schon als Zehnjähriger zu PSG. Debütierte mit 19 in der ersten Mannschaft, inzwischen ist der Weltmeister sowohl im Klub als auch in der französischen Nationalmannschaft ein ganz wichtiger Akteur. Das Rückspiel gegen die Bayern am Mittwochabend wird er allerdings verpassen, da er sich vor wenigen Tagen eine schwere Verletzung an der Achillessehne zuzog.

© getty Linksverteidiger: RAPHAËL GUERREIRO 27 Jahre | Portugal| Borussia Dortmund Guerreiro ist zwar portugiesischer Nationalspieler, wuchs aber in der Metropolregion von Paris in Le Blanc-Mesnil auf. Wurde zeitweise auch im Ausbildungszentrum des französischen Verbandes in Clairefontaine ausgebildet, kam mit 15 dann in den Nachwuchs von SM Caen. Wurde dort Profi, machte sich in Lorient einen Namen und kickt seit 2016 beim BVB. Seit Jahren einer der besten Linksfüße in der Bundesliga. Guerreiros Vertrag in Dortmund läuft allerdings aus und die Zeichen stehen nach sieben Jahren auf Trennung.

© getty Defensives Mittelfeld: N'GOLO KANTÉ 31 Jahre | Frankreich | FC Chelsea Der Weltmeister wurde in Paris geboren, spielte in der Jugend lange für einen kleineren Klub im Vorort Suresnes, zwölf Kilometer vom Zentrum der französischen Hauptstadt entfernt. Beim heutigen Drittligisten US Boulogne schaffte Kante den Sprung in den Profibereich, über Caen landete er 2015 bei Leicester City und wurde mit den Foxes sensationell englischer Meister. Seit 2016 bei Chelsea und einer der besten Mittelfeldspieler der Welt.

© getty Defensives Mittelfeld: PAUL POGBA 29 Jahre | Frankreich | Juventus Pogba wuchs im Großraum Paris auf, spielte in der Jugend lange für die kleineren Vorort-Klubs US Roissy en Brie und US Torcy. Mit 14 zog es ihn in die renommierte Akademie von AC Le Havre, mit 16 folgte der Wechsel zu Manchester United. Zu den Red Devils kehrte der Weltmeister 2016 nach vier Jahren bei Juventus zurück und kostete satte 105 Millionen Euro Ablöse - damals Weltrekord. In Manchester wurde er auch im zweiten Anlauf nicht so richtig glücklich und es folgte 2022 die nächste Rückkehr nach Turin.

© getty Rechtsaußen: RIYAD MAHREZ 32 Jahre | Algerien | Manchester City Mahrez wurde im Problemvorort Sarcelles nördlich des Pariser Zentrums geboren. Er begann dort mit dem Fußballspielen und wechselte mit 18 zu einem Amateurklub in der Bretagne. Von dort aus schaffte er es nach Le Havre, wo er sich mit guten Leistungen in der Zweiten für das Zweitliga-Team empfahl. Erst mit 21 hatte er einen festen Platz im Profikader. Mit seinen Leistungen empfahl er sich für den damaligen englischen Zweitligisten Leicester, mit dem er aufstieg und schließlich 2016 sensationell Meister wurde. Für knapp 70 Millionen Euro wechselte er 2018 zu Manchester City und sammelte fortan Titel um Titel und Auszeichnung um Auszeichnung.

© getty Hängende Spitze: ANTHONY MARTIAL 27 Jahre | Frankreich | Manchester United Martial stammt aus Massy, rund 15 Kilometer südlich vom Pariser Stadtzentrum. Er begann seine Fußballkarriere genau wie Thierry Henry bei CO Les Ulis und wurde schon früh entdeckt: Mit 13 wechselte er in die herausragende Jugendakademie von Olympique Lyon. Bei OL wartete er jedoch nicht seinen endgültigen Durchbruch ab, sondern zog mit 17 Jahren für fünf Millionen Euro Ablöse nach Monaco weiter. Dort überzeugte er in seinen zwei Jahren, sodass Manchester United 2015 für ihn 50 Millionen Euro auf den Tisch legte. Dort pendelt er seit Jahren zwischen Startformation und Ersatzbank.

© getty Linksaußen: KINGSLEY COMAN 26 Jahre | Frankreich | FC Bayern München Coman ist ein echter Pariser. Bei US Senart-Moissy rund 50 Kilometer südöstlich des Zentrums startete er seine Laufbahn, doch schon mit neun Jahren wechselte er in die PSG-Jugend. Dort feierte er mit 16 Jahren bereits sein Pflichtspieldebüt, doch Coman fand, dass ihm nicht ausreichend vertraut wird. Deshalb ließ er seinen Vertrag auslaufen und ging ablösefrei mit 18 Jahren zu Juventus Turin. Schon nach einer Saison ergriff er die Chance, zunächst auf Leihbasis zum FC Bayern zu gehen, um sich weiterzuentwickeln. Beim FCB ist er seitdem trotz zahlreicher Verletzungen ein Leistungsträger: Im Champions-League-Finale gegen PSG köpfte er 2020 den 1:0-Siegtreffer und vor wenigen Tagen schoss er den FCB im Parc des Princes erneut zum Erfolg über seinen Ex-Klub.

© getty Mittelstürmer: KYLIAN MBAPPÉ 24 Jahre | Frankreich | PSG Aus dem Vorort Bondy, östlich des Stadtzentrums von Paris, kommt Kylian Mbappe. Er begann dort mit dem Fußballspielen und wechselte mit 13 Jahren aufgrund seines großen Talents in die französische Nachwuchsschmiede nach Clairefontaine. Von dort aus ging es zwei Jahre später weiter zur AS Monaco, wo er sein Profidebüt mit 16 Jahren feierte. Weitere zwei Jahre später schnappte ihn sich PSG, das bis zu 180 Millionen Euro für ihn zahlen muss. Mbappe stellte zahlreiche Bestmarken auf und war entscheidend daran beteiligt, dass Frankreich 2018 Weltmeister wurde. Längst ist er ein absoluter Superstars und seit dem vergangenen Wochenende mit 201 Treffern PSG-Rekordtorschütze.

© getty HONORABLE MENTIONS IBRAHIMA KONATE | 23 Jahre | Frankreich | FC Liverpool | Innenverteidiger Der in Paris geborene Konate begann bei Paris FC mit zehn Jahren das Fußballspielen. Mit 15 schloss er sich dem Zweitligisten FC Sochaux an, wo er langsam an die erste Mannschaft herangeführt wurde. Mit 17 feierte er schließlich sein Debüt, doch seinen Vertrag verlängerte er bei dem Klub nicht. Stattdessen ging es für ihn 2017 ablösefrei zu RB Leipzig, wo er vier Jahre lang spielte und sich für einen Wechsel zum FC Liverpool empfahl.

© getty FERLAND MENDY | 27 Jahre | Frankreich | Real Madrid | Linksverteidiger Mendy stammt aus Meulan-en-Yvelines, rund 40 Kilometer westlich des Stadtzentrums von Paris. Mit neun Jahren wechselte er zu PSG und blieb dort während seiner gesamten Jugendzeit. Als 17-Jähriger ging er allerdings mehrere Schritte zurück und landete schließlich über Umwege, genau wie Riyad Mahrez, bei Le Havre in der zweiten Mannschaft. Die Geschichte ist dort dieselbe wie die von Mahrez: Er empfahl sich in der Zweiten, kam zu Einsätzen in der Ersten und startete dann durch. Erst zog es Mendy zu Olympique Lyon, 2019 schließlich wechselte er für 48 Millionen Euro zu Real Madrid.

© getty TANGUY NDOMBÉLÉ | 26 Jahre | Frankreich | Napoli | Zentrales Mittelfeld Ndombélé wurde in Longjumeau im Süden von Paris geboren und begann in Epinay-sous-Senart, ebenfalls südlich des Zentrums, mit dem Kicken. Nach einigen Jahren bei kleinen Klubs ging es für ihn mit 14 ins Nachwuchsleistungszentrum nach Guingamp. Dort blieb er drei Jahre und probierte es dann mit 17 beim SC Amiens. Dort stieg er in der Saison 2016/17 zum Stammspieler auf, sodass Olympique Lyon auf ihn aufmerksam wurde. Zunächst wurde er von OL ausgeliehen, dann für acht Millionen Euro fest verpflichtet. Ein Geschäft, das sich für Lyon auszahlte, denn nur ein Jahr später legte Tottenham 60 Millionen Euro für Ndombélé auf den Tisch. Bei den Spurs konnte er sich jedoch nicht richtig durchsetzen, sodass er für die aktuelle Saison an die SSC Neapel verliehen ist. Aber auch dort ist er nur Ergänzungsspieler.

© getty CHRISTOPHER NKUNKU | 25 Jahre | Frankreich | RB Leipzig | Hängende Spitze Nkunku kommt aus Lagny-sur-Marne, rund 30 Kilometer östlich des Pariser Zentrums. Nach seinen Anfängen bei kleinen Klubs ging er mit 13 Jahren zu PSG und wurde dort sechs Jahre lang ausgebildet. In der ersten Mannschaft war er jedoch nur Einwechselspieler, sodass er sich mit 21 Jahren zu einem Wechsel entschloss und für 13 Millionen Euro zu RB Leipzig ging. Bei den Sachsen zählt er dank seiner Technik und seines Tempos seitdem zu den Stammspielern. In der Saison 21/22 hatte er mit 20 Toren und 15 Assists in der Bundesliga den großen Durchbruch. Bei der Vertragsverlängerung im Sommer soll schon sein Wechsel zum FC Chelsea perfekt gemacht worden sein, obwohl es bislang noch keine offizielle Bestätigung dafür gibt.