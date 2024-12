Wegen ihm sind die Fans stinksauer auf Erik ten Hag: Bei Manchester United gibt es unter Ruben Amorim schon einen großen Gewinner

© getty

Manchester United verpflichtete Amad Diallo nach vier Profispielen

Ein nachhaltiger Durchbruch des Flügelflitzers bedeutete auch ein Erfolgserlebnis für die viel kritisierte Scouting- und Transferabteilung ManUniteds. Jahrelang lotste sie überteuerte Durchschnittsspieler (da wären wir wieder bei Antony) nach Manchester. Bei Diallo aber könnte sich das Risiko auszahlen.

Anfang 2021 verpflichtete ihn United für satte 21 Millionen Euro Ablöse. Eine stolze Summe für einen Teenager, der zwar als hochveranlagt galt, jedoch für seinen Klub Atalanta Bergamo nur fünf Profispiele absolviert hatte.

In Uniteds erster Mannschaft sammelte er unter dem damaligen Trainer Ole Gunnar Solskjaer erstmal nur sporadisch Einsätze, überzeugte dafür aber in der Reservemannschaft. Zu Beginn der Saison 2021/22 warf ihn eine langwierige Knieverletzung zurück, dazu verpflichtete United mit Jadon Sancho und Cristiano Ronaldo namhafte Neuzugänge für die Offensive. Wegen der Knieblessur scheiterte eine geplante Leihe in die Eredivisie zu Feyenoord.

Es folgte später in der Saison ein Wechsel auf Leihbasis zu den Glasgow Rangers, wo er einen ordentlichen Eindruck hinterließ und den schottischen Pokal gewann. Noch besser lief es 2022/23 beim Championship-Klub FC Sunderland: Dort sammelte Diallo in 42 Einsätzen 18 Scorerpunkte. Nach seiner Rückkehr zu United folgte besagte Vorsaison, in der er sich unter ten Hag hinter Antony einreihen musste.

Es blieb bei vereinzelten Glanzpunkten wie dem Siegtreffer beim atemberaubenden 4:3-Sieg nach Verlängerung im FA-Cup-Halbfinale gegen den Erzrivalen FC Liverpool. Diallo traf als Einwechselspieler in der 121. Minute nach einem Konter mit einem platzierten Linksschuss. Kleiner Schönheitsfehler: Euphorisiert riss er sich das Trikot vom Leib, obwohl er fünf Minuten zuvor bereits verwarnt worden war. Entsprechend sah er kurz vor dem Schlusspfiff noch die Gelb-Rote Karte. Seine Erklärung: Er habe schlicht "vergessen", dass er schon Gelb gesehen hatte.