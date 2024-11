Wegen einer Mini-Summe: Erling Haaland droht offenbar Gefängnisstrafe in der Schweiz

Haaland zählt zu den Spitzenverdienern der englischen Premier League

Warum Haaland die Geldbuße nicht bezahlt hat, ist nicht bekannt. Leisten sollte der Norweger es sich jedenfalls können, gehört er mit einem Jahresgehalt von geschätzten 21,5 Millionen Euro doch zu den Spitzenverdienern in der englischen Premier League. Zuletzt gab es einen Bericht im Daily Mirror, in dem es hieß, ManCity wolle Haaland bei einer vorzeitigen Vertragsverlängerung zum bestbezahlten Spieler der Liga machen.

Sportlich läuft es für Haaland unbeständig. Nach vier Pflichtspielniederlagen mit ManCity gewann er in der Länderspielpause mit Norwegens Nationalmannschaft beide Spiele in der Nations League deutlich und erzielte dabei insgesamt vier Tore. Für seinen Verein steht er 2024/25 bei 15 Treffern in 16 Begegnungen.

Haaland und seine Skyblues treffen am Samstag in einem Heimspiel der Premier League auf Tottenham Hotspur. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr.