Was macht der FC Liverpool da? Mohamed Salah ist wegen der stockenden Vertragsverhandlungen zurecht sauer auf die Reds

Sieben Minuten vor Schluss bekam Liverpool am Sonntag im stürmischen Saint Mary's in Southampton einen Elfmeter. Also trat Mohamed Salah an und übernahm die Verantwortung - so wie er es immer tut. Salah verwandelte souverän zum 3:2-Erfolg, der seinem Team acht Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League brachte.

Als er das entscheidende Tor bejubelte, zog er sein Trikot aus. Das Wetter war zwar grauenhaft, aber das war Salah egal. Er wollte mit dieser Aktion etwas sagen. Der Ägypter mag abseits des Spielfelds ein zurückhaltender und ruhiger Typ sein, aber als er mit nacktem Oberkörper und ausgebreiteten Armen vor den Reds-Fans stand, wurde die Message deutlich: Es war ein Jubel wie eine Einladung an alle, seine Fähigkeiten zu bewundern. Eine Erinnerung, dass er mit 32 Jahren immer noch absolute Weltklasse ist.

Nur kurze Zeit später machte er noch etwas deutlich: Nachdem er die Reds vor einer peinlichen Niederlage bewahrt hatte, demütigte Salah die Klub-Eigentümer und -Bosse, indem er öffentlich verkündete, dass ihm noch kein neuer Vertrag angeboten worden war. Und das bedeutet, dass Liverpools zuverlässigster und mit Abstand bester Spieler am Saisonende ablösefrei gehen könnte.