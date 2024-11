Titelrennen mit dem FC Liverpool: Pep Guardiola spricht schon vom Aufgeben

Liverpool gegen City: Showdown am 1. Dezember

Guardiola sagte den Reportern: "Wenn man 4:0 verliert, kann man Tottenham nur gratulieren. Wir sind im Moment ein bisschen zerbrechlich, wir hatten Mühe, in diesem Spiel Tore zu erzielen, und unsere Gedanken sind voll Negativität. Wir sind diese Situation nicht gewohnt, aber so ist das Leben. Manchmal passiert so etwas und wir müssen es akzeptieren. Es ist, wie es ist, und wir werden aufstehen."

Auf die Frage, ob ein Rückstand von elf Punkten für City zu groß wäre, um ihn wieder aufzuholen, antwortete Guardiola: "Ja. Weil Liverpool gewinnt, gewinnt, gewinnt. Wir müssen an das nächste Spiel denken und nicht an das Ende der Saison. Wir haben in der Vergangenheit Titel gewonnen, weil wir es verdient haben, jetzt müssen wir Schritt für Schritt besser werden und uns vor allem für die Champions League qualifizieren."

City trifft am Dienstag in der Champions League auf Feyenoord, während Liverpool gegen Real Madrid spielt. Am 1. Dezember treffen die beiden englischen Giganten dann in Anfield aufeinander. Wird es schon das vorentscheidende Spiel für den Titel?