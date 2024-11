Star von Manchester City lässt persönlichen Koch bei sich einziehen: "Es ist der ultimative Luxus"

Fodens Mutter Claire: "Bestellt jetzt sehr häufig Lachs"

Fodens Mutter Claire sagte derweil jüngst im Podcast Talk Eat Laugh zur Ernährungsumstellung ihres Sohnes: "Das Schockierende ist, dass er jetzt sehr häufig Lachs bestellt - und den hat er zuvor niemals gegessen."

Nach einer herausragenden Vorsaison mit 27 Toren und zwölf Assists in 53 Einsätzen ist Foden in der laufenden Spielzeit zumindest in puncto Zahlen noch verhältnismäßig bescheiden unterwegs. In bisher zwölf Spielen gelangen dem 24-Jährigen erst zwei Treffer und zwei Assists, wobei er nicht immer in Citys Startelf stand.

Die nächste Gelegenheit zu glänzen bietet sich Foden am Dienstag im Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon. In der Premier League geht es für City am Samstag auswärts bei Brighton & Hove Albion weiter.